Passives Einkommen Bei diesen 10 ETFs bekommst Du die höchsten Dividendenrenditen
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF
Dividende pro Fondsanteil seit dem 20. September 2021: 2,10 Euro
Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs: 7,5 Prozent
ISIN: LU0292096186
Auflagedatum: 4. Juni 2007
Laufende Kosten: 0,50 Prozent
Fondsgesellschaft: DWS
Stand aller Daten: 19. September 2022
Quelle: FWW Fundservices
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