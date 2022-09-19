Xtrackers Stoxx Global Select Div. 100 Swap ETF 1D
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap ETF

Dividende pro Fondsanteil seit dem 20. September 2021: 2,10 Euro

Dividendenrendite auf den aktuellen Kurs: 7,5 Prozent

ISIN: LU0292096186

Auflagedatum: 4. Juni 2007

Laufende Kosten: 0,50 Prozent

Fondsgesellschaft: DWS

Stand aller Daten: 19. September 2022
Quelle: FWW Fundservices