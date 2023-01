Im 1. Quartal 2023 Bei diesen Aktien winken die ersten Dividenden des Jahres

Bagger, Chips und Medikamente: Im ersten Quartal 2023 zahlen viele Unternehmen kräftig aus. | Foto: Fotomontage von Jessica Hunold mit Canva

Wenn die Prognosen vieler Ökonomen und Analysten zutreffen, steht Dir ein schwieriges Anlagejahr bevor. Der anhaltende Konflikt in der Ukraine und steigende Zinsen belasten die Märkte, zudem droht sowohl in den USA als auch in Europa eine Rezession. All dies belastet die Stimmung an den Märkten, Wachstumstitel, insbesondere aus der Tech-Branche, liegen derzeit schwer wie Blei in den Regalen. Professionelle Anleger setzen stattdessen auf solide Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, konstanten Gewinnen und hohen Rückflüssen in Form von Aktienrückkäufen und Dividendenausschüttungen.

Auf den nächsten Seiten findest Du die spannendsten Dividendenaktien für das erste Quartal 2023.