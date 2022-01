Frische Zahlen vom Ombudsmann Bei diesen Versicherungen gab es 2021 die meisten Beschwerden

Der Verein Versicherungsombudsmann legt Zahlen zu den eingegangenen Beschwerden 2021 vor. Insgesamt zählt er für das vergangene Jahr 18.344 Beschwerden. Diese Zahl liegt im Rahmen der üblichen Volatilität. Wie viele der Beschwerden tatsächlich bearbeitet werden müssen, steht allerdings noch nicht fest. Etwa 25 Prozent seien nicht zulässig, sagt Geschäftsführer Horst Hiort gegenüber Das Investment.

Im Bereich der Lebensversicherungen habe es mehrere Hundert Beschwerden von Anwaltskanzleien gegeben, die versuchen, Ansprüche aufrechtzuerhalten. Dadurch ergibt sich ein Wechsel an der Spitze, denn bislang lag stets die Beschwerdezahl bei der Rechtsschutzversicherung am höchsten. Zudem gab es zwischen Oktober und Dezember 2021 mit 5.184 den höchste Beschwerde-Eingang, der je in einem Quartal festgestellt wurde. Der detaillierte Jahresbericht kommt Ende Januar.