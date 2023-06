Wechsel im Management mehrerer Fonds Bekannter Anleihenspezialist verlässt Flossbach von Storch

Wie DAS INVESTMENT aus informierter Quelle erfahren hat, wird Anleihen-Manager Wilhelm Wildschütz Flossbach von Storch verlassen. Wildschütz, der 2018 ins Unternehmen kam, soll demnach Ende Juli gehen.

Die Kölner Fondsgesellschaft hat sich zu der Personalie auf Anfrage unseres Portals nicht geäußert. Allerdings bestätigt ein Sprecher, dass man bei Flossbach in den vergangenen Monaten die Verantwortlichkeiten im hauseigenen Anleihen-Team neu geregelt habe. Dadurch wechselt auch das Fondsmanagement gleich mehrerer Fonds. Betroffen sind jene Fonds, für die Wildschütz bisher die Hauptverantwortung trug:

Die Investmentstrategie der betroffenen Fonds habe sich durch die Wechsel im Management nicht geändert, heißt es von Flossbach von Storch. Der neue Fondsmanager an der Spitze des Currency Diversified Bond und des FvS – Der erste Schritt, Marcel Bross, ist seit 2021 bei Flossbach an Bord. Er habe auch in der Vergangenheit schon beide Fonds mitbetreut. Grundsätzlich manage man alle Fonds des Hauses im Team, betonen die Kölner.

Das macht Flossbach von Storch

Flossbach von Storch gibt es seit 1998. Gründer waren die Namengeber Bert Flossbach und Kurt von Storch. Der Vermögensverwalter aus Köln zählt heute zu den bekanntesten konzernunabhängigen Fondsgesellschaften Deutschlands. Flaggschifffonds ist der FvS Multiple Opportunities (LU0323578657), der gemischte Assets ins Portfolio holen darf. Die Absatzlisten deutscher Großvertriebe listen den Fonds schon seit Jahren regelmäßig weit oben. Flossbach von Storch managt rund 70 Milliarden Euro und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter.