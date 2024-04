Die Fondsgesellschaft Ökoworld erhält einen neuen Leiter Portfoliomanagement. Der bereits langjährig in dem Haus beschäftigte Nedim Kaplan tritt in die Fußstapfen von Alexander Funk. Funk verlasse das Unternehmen im beiderseitigen Einvernehmen, teilt Ökoworld mit.

Kaplan ist bis dato in der Position Managing Director für die Fondsgesellschaft tätig gewesen. „Nedim Kaplan verfügt über einen mehr als 20-jährigen Erfahrungsschatz im institutionellen Asset Management und im Investment Banking“, erklärt Ökoworld-Vorständin Andrea Machost. Bei Ökoworld freue man sich, die Position aus den eigenen Reihen nachbesetzen zu können. Gleichzeitig dankt Machost dem ausscheidenden Funk für seinen Einsatz.

Der Diplom-Kaufmann Kaplan kam 2012 zu Ökoworld. 2022 wurde er stellvertretender Leiter Portfoliomanagement und im vergangenen Sommer Managing Director. Vor seiner Tätigkeit für Ökoworld war Kaplan stellvertretender Leiter für M&A / Kapitalmarktfragen bei der Bayern LB in München. Er bringe auch Erfahrung in der Analyse von Aktien in Frontier- und Emerging Markets mit, heißt es von Ökoworld.

Das macht Ökoworld

Die Wurzeln der Fondsgesellschaft Ökoworld gehen bis 1975 zurück, als die Studienfreunde Alfred Platow und Klaus Odenthal im nordrhein-westfälischen Hilden eine Versicherungsvermittlungsagentur gründeten. Aus dieser entwickelte sich im Laufe der Jahre ein ganzer Firmenverbund, die heute börsennotierte Ökoworld AG. Die Fondsgesellschaft Ökoworld Lux, die jetzt die Personalie Kaplan vermeldete, ist Teil des Verbunds.

Ökoworld gilt als Pionier auf dem Gebiet der nachhaltigen Geldanlage. Bereits 1996 startete die Gesellschaft den heute knapp 2 Milliarden Euro schweren Flaggschiff-Fonds der Gesellschaft, Ökoworld Ökovision Classic.

Die Gesellschaft hat im vergangenen August eine Krise durchlaufen: Der Aufsichtsrat entband Unternehmensgründer Platow, der bis dahin auch operativ im Vorstand gewirkt hatte, mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben. Eine Begründung für den Schritt nannte die Gesellschaft nicht. Ökoworld-Mitgründer Odenthal hatte sich bereits lange zuvor aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Aktuell stehen neben Vorständin Andrea Machost außerdem Torsten Müller und Katrin Hammerich an der Spitze von Ökoworld.