Karen Schmidt 01.12.2008 Lesedauer: 1 Minute

Bei R+V bleibt alles beim Alten

Die Wiesbadener R+V Versicherung wird ihre Überschussbeteiligung im kommenden Jahr nicht verändern. Lebens- und Rentenversicherungskunden des Konzerns erhalten 2009 nach wie vor 4,5 Prozent auf den Sparanteil ihrer Beiträge. Mit Schlussüberschuss und Beteiligung an den Mindestreserven am Vertragsende liege die Gesamtverzinsung damit bei mehr als 5 Prozent, so die R+V.