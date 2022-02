In einem dynamischen Umfeld Bei Schwellenländeranleihen rechnen Long-Short-Anleger mit hohen Renditen

Ketan Gada, Pictet AM

Als sich das Konjunkturklima 2021 eintrübte und für 2022 Stürme vorhergesagt wurden, wurden viele Anleger unsicher und verkauften Schwellenländeranleihen: 2021 waren die Nettoabflüsse aus Schwellenländer-Anleihefonds so hoch wie zuletzt 2015. Bei all ihrem Verkaufsfieber scheinen die Anleger jedoch vergessen zu haben, was sie ursprünglich dazu bewogen hat, überhaupt in Schwellenländeranleihen zu investieren.

Die Märkte, aus denen sich das Universum der Schwellenländeranleihen zusammensetzt, haben jeweils ihre ganz eigenen Merkmale. Das bedeutet, dass sie nicht in gleicher Weise auf wirtschaftliche und geopolitische Kräfte reagieren – im Gegensatz zu den Industrieländern, die sich in der Regel mehr im Gleichschritt entwickeln. Gerade diese Unterschiede bieten Anleiheanlegern in Schwellenländern die Möglichkeit, Überrenditen zu erzielen und Risiken zu steuern.

Grafik 1: Unterschiedlichkeit in guten Zeiten…

Renditequellen JP Morgan GBI-EM Global Index 2020, in %

Quelle: JP Morgan Indizes, Pictet Asset Management. Daten beziehen sich auf den Zeitraum 31.12.2019–.31.12.2020

Das trifft ganz sicher auf die vergangenen Jahre zu. Es gab nicht nur eine erhebliche Dispersion zwischen den Ländern bei den Renditen von Staatsanleihen, sowohl während ihrer im Durchschnitt starken Entwicklung im Jahr 2020, als auch während der Durststrecke 2021. Es gab auch erhebliche Unterschiede zwischen den Regionen und bei den Renditequellen innerhalb der Länder – unabhängig davon, ob diese sich aus den Kuponzahlungen, der Anleiheperformance oder Währungseffekten ergaben (Grafik 1 und 2).

Grafik 2: ...und in schlechten.

Renditequellen JP Morgan GBI-EM Global Index 2021-2022, in %

Quelle: JP Morgan Indizes, Pictet Asset Management. Daten beziehen sich auf den Zeitraum 31.12.2020–03.02.2022

Ein Absolute-Return-Ansatz ermöglicht es, diese Renditen auch in Zeiten zu erzielen, in denen die Anlageklasse insgesamt unter Druck steht. So gelang es Sirius, unserer Absolute Return Emerging Market Strategie, 2021 (gebührenbereinigt) positive Renditen zu erwirtschaften, als der breitere Markt um 7 Prozent einbrach.