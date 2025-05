Manche Menschen sehen die Entwicklung der Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungsbranche als Gartner Hype Cycle, bei dem wir nun im „Tal der Enttäuschung“ angekommen seien. Sehen Sie das auch so?

Uwe Mahrt: Klar ist: Statt Nachhaltigkeit zu fördern, erdrückt die ESG-Regulatorik in ihrer derzeitigen Form Berater eher. Statt die Akzeptanz nachhaltiger Produkte auszuweiten, erweist sie dem Thema einen Bärendienst. Was wir brauchen, ist eine schlanke, gleichzeitig aber wirkungsvolle und transparente Orientierung für Vermittler und Kunden. Als Branche müssen wir gemeinsam ein Verständnis dafür schaffen, was nachhaltige Finanzprodukte leisten können und was nicht.

Ich spreche sehr viel mit der jungen Generation. Dort zählt ein nachhaltiges Bewusstsein oft zum eigenen Selbstverständnis. Mit jeder neuen Naturkatastrophe und jedem Extremwetterereignis gewinnt das Thema auch wieder an Fahrt. Damit wir als Branche in Zukunft noch stärker als Teil der Lösung wahrgenommen werden, bleibt Glaubwürdigkeit die wichtigste Währung. Und da sollte echte Nachhaltigkeit jetzt erst recht wichtig sein.

Mahrt: Die Themen, die den Menschen aktuell den Schlaf rauben, sind einfach andere. Wer aufgrund einer drohenden Weltwirtschaftskrise seinen Job in Gefahr sieht, der denkt nicht an steigende Meeresspiegel. Wer befürchtet, übermorgen in den Lauf eines russischen Panzers blicken zu müssen, der verschwendet wenig Gedanken an verdorrte Landstriche. Langfristig lässt sich das Thema aber nicht verdrängen. Auch die Rüstungsindustrie wird den Klimawandel nicht aufhalten.

Welche Kriterien müssen Anlagen erfüllen, um bei Pangaea Life als nachhaltig eingestuft zu werden und ins Portfolio zu kommen? Welche Unterschiede gibt es dabei zwischen Artikel-8- und Artikel-9-Fonds?

Mahrt: Ohne Rendite haben die nachhaltigsten Fonds auf Dauer keine Chance. So ehrlich müssen wir sein. Zumal Rendite als effektivster Schutz vor Altersarmut aus meiner Sicht wichtiger Teil der sozialen Nachhaltigkeit bildet. Vor diesem Hintergrund haben wir uns bei unseren Pangaea Life Fonds „Blue Energy“ und „Blue Living“ bewusst für die Form der Artikel-8+-Fonds entschieden. Dies erlaubt uns eine ideale Balance aus den Gesichtspunkten Rendite, Sicherheit und ESG-Wirkung. Bei Artikel 9 müssten wir teilweise Entscheidungen treffen, die aus unserer Sicht auf Kosten der Faktoren Rendite und Sicherheit gehen.

In welchen Punkten sind nachhaltige Investments den herkömmlichen überlegen?

Mahrt: Mit unseren beiden Fonds investieren wir nicht in ETFs oder Aktien, sondern in konkrete nachhaltige Sachwerte, wie ESG-Wohnimmobilien, Energiespeicher und Windparks. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die Börse sich im Schleudergang befindet, liefern unsere Werte eine stabile und kontinuierliche Wertentwicklung ohne größere Schwankungen.

Resilienz ist für mich dabei einer der zentralen Werte: Schließlich stehen uns die größten Krisen des Klimawandels erst bevor. Und von diesen werden politisch wie wirtschaftlich jene Werte besonders negativ betroffen sein, die zu einer Verschlimmerung der Situation beitragen. Wir möchten dagegen schon heute in die Werte investieren, die morgen für die Zukunft unseres Planeten entscheidend sind. Das ist für mich der Inbegriff des klugen, vorausschauenden Investierens.

Welche Zielgruppen interessieren sich besonders für nachhaltige Investments?

Mahrt: Aus Studien wissen wir, dass Frauen offener für nachhaltige Investments sind als Männer und Jüngeren das Thema wichtiger ist als älteren Generationen. Auch in puncto formelle Bildung bedeutet ein höherer Abschluss statistisch meist eine größere Sensibilisierung für Nachhaltigkeitsthemen. Ich sehe unter unseren Kunden aber auch sehr viele Männer im Alter 50+. Viele davon gehen auf die Rente zu, sind bereits breit in Aktien und andere Vermögenswerte investiert und zeigen sich äußerst offen dafür, ihre Geldanlage mit nachhaltigen Real Assets zusätzlich zu diversifizieren und zugleich einen Beitrag für ihre Kinder und Enkelkinder zu leisten.

Die eine Zielgruppe für nachhaltige Investments gibt es aus meiner Sicht also nicht. Aus meiner Erfahrung kommt es auf die Ansprache an: Wenn wir auf den erhobenen Zeigefinger verzichten und ESG-Investments als ebenso spannende wie zukunftsweisende Mitgestaltungsmöglichkeit für die Welt von morgen kommunizieren, erschließen wir damit ganz neue Zielgruppen.

Vor drei Jahren erklärte Silke Stremlau, damals Hannoversche-Kassen-Vorständin, im Interview mit DAS INVESTMENT, dass die Auffassung, dass Nachhaltigkeit Rendite kostet, grundlegend falsch sei. In Wirklichkeit sei es nämlich genau umgekehrt: Aufgrund der Kosten für Umweltstrafen, Nachjustierung bei neuen regulatorischen Anforderungen und ähnlichen Problemen, die auf Nicht-ESG-konforme Firmen zukommen, seien nachhaltige Firmen deutlich im Plus. Sehen Sie das auch so?

Mahrt: Das kann ich unterschreiben. Nicht-ESG-Konformität kann in Zukunft zum echten Risiko werden – aus völlig unterschiedlichen Perspektiven. Bestimmte Assets werden wir uns als Gesellschaft in Zukunft vielleicht nicht mehr leisten können – Stichwort fossile Energieträger. Auch ein Trump wird nicht auf ewig das Oval Office besetzen. Eine veränderte Welt wird sich in Zukunft in veränderten Investitionsentscheidungen niederschlagen.

„Ich würde niemanden verurteilen, der in Rüstung investiert“

Auch die Definition von Nachhaltigkeit und ESG lässt zu wünschen übrig. So hat die Allianz vor einigen Wochen Rüstungsaktien für nachhaltig erklärt. Vergangene Woche zog nun auch die DWS nach. Was halten Sie von der Begründung, dass sich die Einstellung zum Verteidigungssektor in Europa nach dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine und anderen geopolitischen Entwicklungen grundlegend gewandelt habe?

Mahrt: Ich möchte nicht mit dem Finger in Richtung anderer Marktteilnehmer zeigen. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Wenn Sie mich persönlich fragen, teile ich die Auffassung, dass wir als Gesellschaft um das Thema Rüstung nicht herumkommen. Deshalb würde ich niemanden verurteilen, der in diesen Sektor investiert. Nun aber zur aus meiner Sicht entscheidenden Frage: Tragen wir wirklich zur Akzeptanz nachhaltiger Finanzprodukte bei, wenn wir Anleger zweifeln lassen, ob ihr ESG-Fonds nun in einen Solarpark oder den nächsten Kampfjet investiert? Kann ein notwendiges Übel gleichzeitig nachhaltig sein?

Und, kann es das?

Mahrt: Nachhaltig ist für mich eine Welt, die auf dem Prinzip der Diplomatie, gegenseitiger Synergien durch Handel und kultureller Verständigung basiert – nicht auf dem Recht des Stärkeren. Nun ist die Realität leider eine andere und Waffen sind ein notwendiger Teil derselben. Aber zum Bestandteil einer ökologisch wie sozial verantwortungsbewussten Geldanlage macht es den Sektor aus Sicht der Pangaea Life noch lange nicht. Und ich bin sicher: Viele Kunden sehen das ähnlich. Somit können wir unseren Anlegern versprechen: Bei unseren Investments fließt kein Euro in Panzer, Munition und Co.

Bei einer Umfrage zu diesem Thema in einer Facebook-Vermittlergruppe erklärte ein Vermittler, wer freiwillig in Rüstung investiere, sollte sich auch nicht über einen Einberufungs-/Musterungsbescheid ärgern. Was halten Sie von dieser Aussage sowie von der derzeit diskutierten Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht?

Mahrt: Der Diskurs ist hochgradig emotionalisiert und polarisiert. Ich halte wenig davon, hier zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen, dafür ist die aktuelle Weltlage zu ernst. Wenn schon die Zeichen auf Aufrüstung stehen, sollten wir zumindest verbal abrüsten. Zum Thema Wehrpflicht: Ich bin gegen den Zwang zum Dienst an der Waffe. Vielmehr sollte die Bundeswehr durch zusätzliche Anreize so attraktiv werden, dass sich mehr Menschen freiwillig für diesen Beruf entscheiden.

Das fängt bei der Besoldung an und endet nicht bei Themen wie der Digitalisierung oder der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Länder wie die USA machen vor, dass es für eine starke Armee keinen Zwang braucht. Sollte die Wehrpflicht dennoch kommen, sollte sie für Männer wie Frauen gleichermaßen gelten – so weit sollten wir als Gesellschaft in Sachen Fairness und Gleichberechtigung heute sein. Ein Blick beispielsweise nach Israel zeigt, wie das geht.





Über den Interviewten:



Uwe Mahrt ist seit 2017 Vorstandschef von Pangaea Life in München, der nachhaltigen Investment-Tochter der Versicherungsgruppe die Bayerische. Vor seinem Wechsel zur Versicherungsgesellschaft die Bayerische war Mahrt mehr als 30 Jahre Leiter Ausschließlichkeitsvertrieb bei der Gothaer.