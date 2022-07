Bluebay-Investmentchef Mark Dowding „Beim Anti-Fragmentierungsinstrument der EZB sind viele Fragen offen“

Die Unsicherheiten in Europa sind ohnehin groß. Nun hat sich die Lage mit dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi in Italien und der Aussicht auf vorgezogene Neuwahlen noch einmal deutlich verschlechtert.



Die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat für eine weitere Überraschung gesorgt: Statt wie erwartet um 0,25 Prozent hoben die Währungshüter die Zinsen um 0,50 Prozent an und führten die Eurozone aus den Negativzinsen. Das zeigt, wie viel Prognosen in dieser inflationsgesteuerten neuen Welt zählen. In der anschließenden Presseerklärung beruhigte die EZB die Märkte mit der Aussage, dass es sich um eine vorgezogene Straffung handelt. Das bedeutet, dass die Zinsen insgesamt nicht wesentlich stärker steigen sollten als erwartet.



Neues Instrument im Kampf gegen Spread-Ausweitungen

Mark Dowding, Bluebay Asset Management

Die Notenbanker haben mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) auch ihr neues Anti-Fragmentierungsinstrument vorgestellt. Das Instrument als ultimativer Backstop ist beeindruckend: Es ermöglicht ganz nach Ermessen des EZB-Rats unbegrenzte Interventionen in jedem Land der Eurozone.



Der Teufel steckt aber wie immer im Detail: Aktuell herrscht noch große Unsicherheit über den Einsatz des Instruments. Es ist daher zweifelhaft, ob es ausreicht, um im Falle einer weiteren Verschlechterung der politischen Lage in Italien eine Ausweitung der Renditeaufschläge für Staatsanleihen des Landes zu verhindern.



Bislang waren die Bewegungen beim Italien-Spread ziemlich gedämpft – er hat sich um lediglich rund 20 Basispunkte ausgeweitet. Angesichts der Erwartung, dass EZB-Chefin Christine Lagarde und ihre Kolleginnen und Kollegen mit dem TPI zu Hilfe eilen werden, hielten sich die Auswirkungen der Turbulenzen auf die Stimmung der Marktteilnehmer in Grenzen. Wir sind positiv überrascht, dass es der EZB gelungen ist, das TPI auf den Weg zu bringen. Es gibt aber noch zu viele offene Fragen.

Zinssorgen in den USA haben abgenommen

In den USA rechneten die Marktteilnehmer in der vergangenen Woche nach einem überraschend negativen Inflationsbericht mit einer Turbo-Zinsanhebung der Fed um 100 Basispunkte. Die Volatilität schnellte in die Höhe. Mit Christopher Waller und James Bullard schritten Entscheidungsträger der US-Notenbank jedoch schnell ein und kühlten die Lage ab, indem sie sich gegen einen solch extremen Schritt stellten. Derzeit wird eine Anhebung um 75 Basispunkte auf der Sitzung des Fed-Offenmarktausschusses in der kommenden Woche eingepreist. Die beruhigende Rhetorik der Fed war einer der Hauptauslöser für die positive Stimmung gegenüber Aktien und Unternehmensanleihen.



Wir sind derzeit nicht begeistert von den Möglichkeiten, die die US-Renditekurve bietet. Obwohl wir angesichts der allgemeinen Ungewissheit und einer Reihe von Belastungsfaktoren nach wie vor zu höheren Renditen in den USA tendieren, bleiben wir vorerst an der Seitenlinie.



Insgesamt sind wir weiterhin der Ansicht, dass die zweite Jahreshälfte an den Kapitalmärkten positiver ausfallen wird als die erste. Im Moment ist es aber ratsam, vorsichtig zu bleiben und abzuwarten, bis sich der Nebel lichtet und die Chancen deutlicher werden.