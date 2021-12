Svetlana Kerschner 05.09.2016 Lesedauer: 1 Minute

Beipackzettel zu optimistisch Priips: EU-Kommission blitzt im Wirtschaftsausschuss ab

Der Countdown läuft: In vier Monaten sollen Bestimmungen für sogenannte verpackte Finanz- und Versicherungsprodukte (Priip) in Kraft treten. Darin sollen unter anderem die Informationsblätter zu diesen Produkten geregelt werden. Wie diese aussehen werden, ist allerdings noch unklar - ein Vorschlag der EU-Kommission scheiterte am Widerstand des Wirtschaftsausschusses.