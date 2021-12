Beitrag nach Alter: Dialog mit neuem BU-Tarif

Stellt der private Krankenversicherer die Krankentagegeldzahlung wegen Berufsunfähigkeit ein und ist die Leistungsprüfung beim BU-Versicherer aber noch nicht durch, zahlt Dialog eine rückzahlbare Überbrückungshilfe. Sie wird in Höhe der BU-Rente über einen Zeitraum von maximal sechs Monaten gezahlt. Die Nachversicherungsgarantie erlaubt es dem Versicherungsnehmer zudem, im Falle von Heirat, Geburt eines Kindes, Karrieresprung & Co. seine Rente ohne Gesundheitsprüfung um bis zu 100 Prozent zu erhöhen. Nimmt der Versicherte eine neue berufliche Tätigkeit auf, so erhält er eine Wiedereingliederungshilfe in Höhe von sechs Monatsrenten. Gegen eine geringe Mehrprämie verzichtet Dialog auch auf das Recht der Beitragserhöhung nach Paragraf 163 Versicherungsvertragsgesetz.Von der Rating-Agentur Morgen & Morgen bekam der Tarif 5 Sterne, das Analysehaus Franke und Bornberg gab die Höchstwertung FFF.