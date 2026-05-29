Die PKV erzielte 2025 mit 54,4 Milliarden Euro Rekordbeitragseinnahmen. Doch die Leistungsausgaben steigen fast ebenso schnell und drücken die Profitabilität der Branche.

Die private Krankenversicherung (PKV) hat im Jahr 2025 ihr Wachstum fortgesetzt und neue Rekorde bei den Beitragseinnahmen erzielt. Gleichzeitig steigen die Leistungsausgaben so stark, dass die Profitabilität der Versicherer unter Druck gerät. Das geht aus dem aktuellen Marktausblick der Kölner Rating-Agentur Assekurata hervor.

Vollversicherung wächst zum dritten Mal in Folge

In der Vollversicherung verzeichnete die Branche 2025 das dritte Wachstum in Folge. Die Zahl der Versicherten, die aus der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in die PKV wechselten, stieg auf 206.300 – gegenüber 184.500 im Vorjahr und 146.544 im Jahr 2022, dem letzten Jahr mit Bestandsrückgang. Die Gesamtzahl der Vollversicherten erhöhte sich laut PKV-Verband um 0,5 Prozent auf knapp 8,8 Millionen.

Auch die Zusatzversicherung legte zu: Die Vertragszahl stieg um 2,2 Prozent auf 32,0 Millionen. Wachstumsmotor bleibt die betriebliche Krankenversicherung (bKV). Inzwischen bieten 60.600 Unternehmen ihren Mitarbeitern eine bKV an – 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt 2,8 Millionen Beschäftigte sind damit über eine bKV abgesichert. „Die wachsende Bedeutung der bKV für die Branche zeigt sich auch an ihrem Anteil am gesamten Zusatzversicherungsgeschäft“, sagt Alexander Kraus, Fachkoordinator Krankenversicherung bei Assekurata. „Lag dieser vor zehn Jahren noch bei 2,4 Prozent, liegt er mittlerweile bei 8,8 Prozent.“

Beitragseinnahmen und Leistungsausgaben auf Rekordhoch

Das Wachstum in beiden Sparten schlug sich in einem Rekord bei den Beitragseinnahmen nieder: Nach dem Überschreiten der 50-Milliarden-Euro-Marke im Jahr 2024 stiegen die Einnahmen 2025 um weitere 3,7 Milliarden Euro auf insgesamt 54,4 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 7,3 Prozent. Neben dem Bestandswachstum trugen auch überdurchschnittliche Beitragsanpassungen zu diesem Wert bei.

Den Rekordeinnahmen stehen jedoch stark gestiegene Kosten gegenüber. Die gesamten Leistungsausgaben kletterten um knapp über 7 Prozent auf 42,1 Milliarden Euro.

Assekurata betont, dass es sich dabei um kein PKV-spezifisches Phänomen handele: Auch in der GKV stiegen die Leistungsausgaben zwischen 2018 und 2025 von 226,2 auf 336,4 Milliarden Euro – ein Plus von knapp 49 Prozent. In der PKV wuchsen sie im selben Zeitraum um rund 44 Prozent. Als Treiber nennt Assekurata medizinischen Fortschritt, Fachkräftemangel, steigende Krankenhauskosten sowie hochpreisige Arzneimittelinnovationen.

Bereits im Vorjahr hatte Assekurata vor den Folgen stark gestiegener Leistungsausgaben gewarnt – und darauf hingewiesen, dass überdurchschnittliche Beitragsanpassungen die Wachstumserfolge der Branche zu trüben drohten.

Die höheren Leistungsausgaben gehen auch mit mehr eingereichten Leistungen einher, was zu längeren Bearbeitungszeiten führt. Die Schadenregulierungskostenquote stieg marktweit von 3,4 Prozent (2021) auf 3,9 Prozent (2024).

Gleichzeitig erhöht der Anstieg der Einreichungen den Personalbedarf – ausgerechnet in einem Umfeld, in dem der Fachkräftemangel auch in der Leistungsbearbeitung spürbar ist. Verschärft wird dies durch den demografischen Wandel: Rund ein Viertel der Beschäftigten in der Versicherungswirtschaft gehört laut GDV zur Babyboomer-Generation und wird in den nächsten fünf Jahren in Rente gehen.

Profitabilität sinkt – Kapitalanlage federt ab

Die versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote sank branchenweit weiter und näherte sich mit knapp 7,8 Prozent erneut der als kritisch geltenden Marke von 5 Prozent. „Die bereits spürbareren Beitragsanpassungen der vergangenen beiden Jahre konnten den starken Anstieg der Leistungsausgaben nicht ausgleichen. Deshalb kam es auch 2026 erneut zu überdurchschnittlichen Beitragsanpassungen“, sagt Assekurata-Geschäftsführer Reiner Will.

Ein starkes Kapitalanlageergebnis verhinderte einen noch deutlicheren Rückgang: Die Rohergebnisquote sank von 9,9 auf 8,7 Prozent. Nettoverzinsung und laufende Durchschnittsverzinsung legten leicht zu – auf 2,8 beziehungsweise 3 Prozent. Die Überschussbeteiligung der Kunden blieb mit knapp 88 Prozent auf stabilem Niveau.

Die RfB-Quote – also das Verhältnis der angesparten Puffer zu den Beitragseinnahmen – sank deutlich von 33,5 auf 27,6 Prozent. Hauptgrund ist der starke Anstieg der Beitragseinnahmen, der den Bezugswert der Quote nach oben verschoben hat. Hinzu kommt, dass infolge des gesunkenen Rohergebnisses 2025 nur 6,9 Prozent in die RfB zugeführt werden konnten.

KI und Gesundheitsmanagement als Antwort auf den Kostendruck

Um die Ausgabendynamik zu bremsen, setzen die Versicherer laut Assekurata verstärkt auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) – insbesondere in der Leistungsbearbeitung, im Risikomanagement und im Kundenservice. Zunehmend in den Fokus rückt auch das Thema Datenresilienz: Die Fähigkeit, sensible Versichertendaten bei Cyberangriffen oder Systemausfällen zu schützen und schnell wiederherzustellen, sei angesichts wachsender Datenmengen und steigender Ransomware-Risiken nicht nur regulatorisch geboten, sondern entscheidend für einen stabilen Betrieb. Daneben sollen Präventionsangebote und eine bessere Koordination von Behandlungsabläufen helfen, Leistungsausgaben mittelfristig zu dämpfen.

GOÄ-Reform und politische Unsicherheiten

Die geplante Reform der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), die die seit 1996 unveränderte Honorarstruktur modernisieren soll, stellt die Versicherer vor zusätzliche Herausforderungen in der Leistungsbearbeitung und Produktkalkulation. Politisch belastet die ab 2027 geplante außerordentliche Anhebung der Versicherungspflichtgrenze den Zugang zur PKV erheblich. Mögliche Leistungskürzungen oder die Einschränkung der kostenfreien Familienmitversicherung in der GKV könnten dagegen Vertriebspotenziale für die PKV eröffnen – sowohl in der Zusatz- als auch in der Vollversicherung.

Strukturell sieht Assekurata die PKV durch ihren kapitalgedeckten Ansatz und Alterungsrückstellungen von 355 Milliarden Euro langfristig gut aufgestellt. Als weiterhin kritisch bewertet die Rating-Agentur hingegen die Entwicklung im Pflegebereich, wo die politischen Rahmenbedingungen bislang weder private Vorsorge noch betriebliche Angebote begünstigt hätten.