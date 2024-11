Der langjährige Invesco-Mitarbeiter Sascha Specketer ist seit November für Barings tätig. Das meldet die Fondsgesellschaft in einer Mitteilung, die unserem Portal exklusiv vorliegt. Specketer tritt bei Barings als Managing Director und Vertriebschef (Head of Distribution) für den DACH-Raum an, ist also für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig.

Wie Barings mitteilt, soll Specketer in seiner neuen Position sowohl institutionelle als auch Wealth-Management-Kanäle ansprechen.

Langjährig für Invesco und Source tätig

Für seinen ehemaligen Arbeitgeber Invesco war Specketer zuvor sieben Jahre lang tätig gewesen. Er war dort zuletzt Hauptverantwortlicher für den Vertrieb in den DACH-Ländern sowie in Zentral- und Osteuropa. Zu Invesco kam Specketer durch die Übernahme von Source – Invesco hatte den ETF-Anbieter 2017 gekauft. Für Source war Specketer zuvor seit 2008 tätig gewesen. In der Vergangenheit hat er zudem für PwC, Pimco, Allianz Global Investors und Bear Stearns gearbeitet.

Für seinen neuen Arbeitgeber Barings soll Specketer weiterhin von München aus tätig sein. Er berichtet an Jon Milin, Vertriebschef für UK, den EMEA-Raum und Asien-Pazifik bei Barings. Milin sagt anlässlich des Zugangs im Vertrieb: „Die DACH-Region ist eine Schlüssel-Wachstumsregion für Barings.“ Die Gesellschaft wolle ihren Vertrieb in den deutschsprachigen Ländern ausbauen. Mit Specketer komme eine „erfahrene Führungskraft“ ins Haus.