Während Personaler noch vor wenigen Jahren überwiegend nach Qualifikationen und Erfahrungen fragten, steht heute ein ganz anderes Kriterium im Vordergrund: die Belastbarkeit. Im Zweifel würden Führungskräfte lieber einen belastbaren Kandidaten mit etwas weniger Fachwissen einstellen als einen hochqualifizierten, der bei Druck zusammenbricht. Diese Prioritätenverschiebung spiegelt eine Arbeitswelt wider, in der die Anforderungen ständig steigen und die Grenzen zwischen Privatleben und Beruf zunehmend verschwimmen.

Der aktuelle Hernstein Management Report aus Österreich liefert hierzu aufschlussreiche Zahlen. Neun von zehn Führungskräften in Deutschland und Österreich erachten Belastbarkeit als entscheidendes Kriterium bei der Personalauswahl. Besonders im Finanzsektor scheint die psychische Widerstandskraft nahezu unverzichtbar.

Belastbarkeit schlägt Qualifikation

Die Daten aus dem Hernstein Management Report 2024 offenbaren ein klares Bild: 30 Prozent der befragten 1.600 Führungskräfte halten hohe Belastbarkeit für „sehr wichtig“ bei der Auswahl neuer Mitarbeiter, weitere 60 Prozent stufen sie als „eher wichtig“ ein.

Noch aussagekräftiger ist jedoch folgendes Ergebnis: 62 Prozent der Führungskräfte geben offen an, dass sie in der Endphase eines Auswahlverfahrens einem Bewerber mit höherer Belastbarkeit, aber niedrigerer Qualifikation den Vorzug geben würden.

Diese Präferenz unterscheidet sich deutlich nach Branchen. Im Finanzbereich (Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen) bewerten 97 Prozent der Führungskräfte Belastbarkeit als wichtig, gefolgt vom Immobilien- und Bauwesen mit 94 Prozent. Am unteren Ende der Skala rangieren der Dienstleistungssektor (84 Prozent) und der Handel (87 Prozent).

Vertrauen und Zeitdruck als Gegenspieler

Die Umfrage identifiziert auch die maßgeblichen Faktoren, die Resilienz am Arbeitsplatz entweder fördern oder behindern. An erster Stelle der Resilienzförderer steht das gegenseitige Vertrauen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern – 61 Prozent der Befragten nennen diesen Faktor. Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt (55 Prozent) sowie die Sinnhaftigkeit der Tätigkeit (47 Prozent) folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Als größte Hemmschuhe für Resilienz zeigen sich dagegen hoher Zeitdruck (57 Prozent), ständige Kontrolle (48 Prozent) sowie Erfolgsdruck (42 Prozent) und häufige Störungen (41 Prozent).

Auffällig ist: Die Entlohnung spielt als Resilienzfaktor nach Einschätzung der Führungskräfte eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Der Report fasst zusammen: „Die Belastbarkeit von Mitarbeitenden wird vor allem auf der Beziehungsebene entschieden.“

Lösungsorientierung als Schlüsselkompetenz

Bei den persönlichen Eigenschaften, die zu mehr Resilienz beitragen, identifiziert der Report „Lösungsorientierung“ als entscheidenden Faktor. 62 Prozent der Führungskräfte halten diese für sehr wichtig, weitere 31 Prozent für eher wichtig. Darauf folgen Selbstverantwortung („für sich selbst einstehen, sich nicht selbst als Opfer sehen“) mit 53 Prozent und Gelassenheit („Akzeptanz von Umständen, die man nicht ändern kann“) mit 51 Prozent.

Bemerkenswert ist die unterschiedliche Bewertung je nach Geschlecht und Position: 66 Prozent der weiblichen Führungskräfte halten Lösungsorientierung für sehr wichtig, während es bei den männlichen Kollegen 59 Prozent sind. Im unteren Management wird dieser Eigenschaft mit 64 Prozent mehr Bedeutung beigemessen als unter Unternehmensinhabern (58 Prozent).

Am stärksten betonen Führungskräfte im Vertrieb (70 Prozent) und solche mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung (ebenfalls 70 Prozent) die Wichtigkeit der Lösungsorientierung.

Dramatischer Anstieg des Stressempfindens

Ein besorgniserregendes Ergebnis der Studie betrifft die wahrgenommene Zunahme von Stress in den vergangenen zwei Jahrzehnten. 36 Prozent der Befragten geben an, dass die Belastung heute im Vergleich zu vor 20 Jahren „viel größer“ sei, weitere 37 Prozent sehen „etwas mehr“ Belastung. Nur 6 Prozent meinen, dass die Belastung geringer geworden sei.

Besonders deutlich wird diese Entwicklung von erfahrenen Führungskräften wahrgenommen: 40 Prozent derjenigen mit mehr als zehn Jahren Führungserfahrung sehen heute „viel mehr“ Belastung als vor zwei Jahrzehnten.

Nach Branchen differenziert zeigt sich, dass im Sozial- und Gesundheitswesen sowie im öffentlichen Sektor mit jeweils 41 Prozent der höchste Anstieg des Stressempfindens registriert wird. Die geringste Mehrbelastung sehen Führungskräfte in IT und Telekom (22 Prozent), im Energiesektor (24 Prozent) sowie im Bau- und Immobilienwesen (25 Prozent).

Selbsteinschätzung: Belastbar, aber erholungsbedürftig

Trotz des wahrgenommenen Stressanstiegs schätzen sich die befragten Führungskräfte überwiegend als belastbar ein. Auf einer Skala von 0 bis 10 (wobei 0 für „gar nicht belastbar“ und 10 für „außerordentlich belastbar“ steht) bewerten sich 65 Prozent mit einem der Top-3-Werte von 8 bis 10.

Bei der Frage nach der Erholungsfähigkeit in der Freizeit zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild: Nur 24 Prozent stimmen der Aussage „voll und ganz“ zu, dass sie in der Lage seien, sich in ihrer Freizeit ausreichend zu erholen, um fit und leistungsfähig zu bleiben. 32 Prozent stimmen dieser Aussage „eher zu“. Beunruhigend ist, dass 9 Prozent angeben, sich „gar nicht“ oder „so gut wie nicht“ erholen zu können.

Unternehmensinhaberinnen und -inhaber scheinen sich in ihrer Freizeit besser erholen zu können als angestellte Führungskräfte. Sie stimmen zu 63 Prozent der Aussage „voll“ oder „eher“ zu, während es unter den anderen Führungskräften nur 53 bis 57 Prozent sind.

Implikationen für Arbeitnehmer und Unternehmen

Die Ergebnisse des Hernstein Management Reports 2024 verdeutlichen einen tiefgreifenden Wandel in der Arbeitskultur. Die hohe Priorität, die Führungskräfte der Belastbarkeit beimessen, stellt Bewerber vor neue Herausforderungen: Neben fachlichen Qualifikationen müssen sie zunehmend auch ihre psychische Widerstandskraft unter Beweis stellen.

Für Unternehmen ergibt sich daraus die Aufgabe, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Resilienz fördern und nicht durch übermäßigen Zeitdruck, permanente Kontrolle oder ständige Unterbrechungen behindern. Die hohe Bewertung von Vertrauen und Gemeinschaftssinn als Resilienzförderer zeigt, dass eine gesunde Unternehmenskultur nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter steigern kann.

Gleichzeitig wirft der dramatische Anstieg des Stressempfindens die Frage auf, ob die gegenwärtigen Anforderungen an Arbeitnehmer langfristig gesund und nachhaltig sind. Die Diskrepanz zwischen der hohen Selbsteinschätzung der Belastbarkeit und der deutlich geringeren Erholungsfähigkeit deutet auf ein Ungleichgewicht hin, das auf Dauer zu gesundheitlichen Problemen führen könnte.