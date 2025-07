Via WhatsApp teilen

Aktualisiert am: 14. Juli 2025

In seiner ersten Amtszeit hat Trump vor allem am Anfang mit seinen Steuersenkungen die Aktienkurse beflügelt. Mit dem „One Big Beautiful Bill Act” hat er nun dauerhaft niedrige Steuern sichergestellt. Aus Sicht der Anleger ist das durchaus begrüßenswert. Das war es aber auch schon. Die übrigen Maßnahmen der US-Regierung belasten eher die amerikanischen Aktienmärkte.

Das gilt insbesondere für das Zollchaos. Zwar ist es auf den ersten Blick positiv, dass Trump die Verhandlungsfrist mit Europa bis Anfang August verlängert hat. Damit herrscht jedoch weiterhin Unsicherheit darüber, wie es weitergeht. Das macht es Unternehmen nahezu unmöglich, längerfristig zu planen. Gleichzeitig sorgt das Hin und Her bei den Zöllen für massive Verzerrungen.

Bereits im ersten Quartal kam es angesichts der angekündigten Strafzölle zu umfangreichen Vorzieheffekten. In den USA füllten sich die Lager mit importierten Waren und die Verbraucher tätigten noch schnell Käufe, bevor der befürchtete Zollhammer zuschlug. Die Gewinnerwartungen der Unternehmen hat das kurzfristig unterstützt. Die US-Wirtschaft ist nach unserer Prognose im zweiten Quartal um mehr als 3,5 Prozent gewachsen.

US-Konjunktur dürfte sich deutlich abkühlen

Doch jetzt folgt der Katzenjammer. Denn die positiven Effekte aus den vorgezogenen Geschäften werden aus den jetzt veröffentlichten Konjunkturindikatoren herauswachsen. Gleichzeitig ist in den USA wieder eine höhere Inflation zu befürchten. Die Einfuhrzölle könnten auf durchschnittlich 15 Prozent steigen. Das können nicht viele Firmen auf die eigene Rechnung nehmen. Die Folge werden Preiserhöhungen sein, die die Konsumlaune der amerikanischen Verbraucher belasten werden.

Das Ende der Vorzieheffekte und die absehbar nachlassende Verbraucherstimmung dürften im zweiten Halbjahr das Wirtschafswachstum der USA auf unter 0,5 Prozent sinken lassen. Selbst eine Stagflation ist möglich, wenn auch nicht sehr wahrscheinlich, da sich der Arbeitsmarkt in den USA bislang als robust erweist.

Das dürfte es der Fed trotz des Drucks von Trump schwer machen, ihre Geldpolitik spürbar zu lockern. Solange die Inflation steigt und die Arbeitslosenzahlen nicht deutlich zunehmen, gibt es für die Währungshüter eigentlich keinen Grund, die Leitzinsen signifikant zu senken.

Gleichzeitig hat der „One Big Beautiful Bill Act“ auch seine Schattenseiten. Die Steuersenkungen werden das Staatsdefizit der USA weiter in die Höhe treiben, da sie sich nicht durch Einsparungen gegenfinanzieren lassen. Mit mehr als 120 Prozent des BIPs sind die Schulden Washingtons schon heute so hoch wie in kaum einem anderen westlichen Land. Nur Japan, Italien und Griechenland sind noch höher verschuldet. Das wird das Misstrauen gegenüber dem US-Dollar weiter steigen lassen. Zumindest der wahrscheinlich weiter abwertende Greenback bietet den US-Unternehmen eine gewisse Unterstützung.

Außerdem werden die steigenden Schulden die Handlungsfähigkeit des amerikanischen Staates zunehmend einschränken. Bereits jetzt werden im US-Haushalt mehr Gelder für Zinszahlungen als für die Verteidigung aufgewendet. Das absehbar steigende Staatsdefizit bei gleichzeitig steigenden Zinsen wird die Zinslast weiter erhöhen.

Börsen in Schwellenländern und Europa aussichtsreicher

Erschwerend kommt hinzu, dass die Restlaufzeit der US-Staatsanleihen mit weniger als sechs Jahren vergleichsweise kurz ausfällt. Finanzminister Scott Bessent muss daher umfangreich auslaufende Treasuries mit niedrigen Zinsen durch neue Staatsanleihen mit höheren Renditen refinanzieren. Die steigende Zinslast der USA wird den Spielraum für staatliche Investitionen zunehmend einschränken.

Alles in allem sieht sich die Wall Street mit einem Szenario aus niedrigem Wachstum, Inflation, höheren Renditen und einem schwächeren Dollar konfrontiert. Das ist kein Cocktail, der für höhere Kurse spricht. Aufgrund des begrenzten Potenzials sollten Anleger amerikanische Aktien weiterhin untergewichten.

Deutlich aussichtsreicher sind die Börsen in den Schwellenländern und in Europa. Auf dem alten Kontinent steigen vor allem die staatlichen Investitionen für die Infrastruktur und die Verteidigung. Der Euroraum dürfte im zweiten Halbjahr wieder leicht wachsen und dieses Wachstum ab dem kommenden Jahr beschleunigen. Neben der Fiskalpolitik liefert auch die Geldpolitik Unterstützung. Die EZB verfolgt einen deutlich expansiveren Kurs als die Fed. Hinzu kommt das deutlich geringere Bewertungsniveau europäischer Aktien.

Die insgesamt verhaltenen Aussichten für Aktien, die anhaltenden Unsicherheiten, die von der Trump-Administration ausgehen, sowie der wahrscheinlich weiter schwächelnde Dollar sorgen für eine anhaltend hohe Attraktivität von Gold als Alternative zu Aktien.

Über den Autor:

Reinhard Pfingsten ist Diplom-Wirtschaftsmathematiker und arbeitet seit September 2023 als Investmentchef (Chief Investment Officer) bei der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (Apobank). Zuvor war er Investmentchef bei der Bethmann Bank.