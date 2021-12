Belastungstest Morgen & Morgen kürt die stabilsten Lebensversicherer

Seit Inkrafttreten des neuen EU-Eigenmittelregimes Solvency II müssen die Lebensversicherer in Europa einmal im Jahr einen Solvenz- und Finanzlage-Bericht veröffentlichen (Solvency and Financial Condition Report, kurz SFCR). Dieser informiert über die Finanzlage, die Risiken und die allgemeine Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

Aufgrund dessen haben die Analysten des Rating-Hauses Morgen & Morgen die Bewertung ihres jährlichen Belastungstests für die Lebensversicherung neu aufgebaut. Sie beziehen die veröffentlichten Daten mit ein, rechnen dabei aber Übergangsmaßnahmen und Volatilitätsanpassungen aus der Bedeckungsquote heraus (was die Bedeckungsquote ist, erfahren Sie hier).

60 Prozent erreichen die Note „ausgezeichnet“

„Durch das Vertrauen der Gesellschaften sowie deren Bereitschaft interne und zum Teil hochsensible Daten in einem qualitativ hochwertigen Umfang zu liefern, liegt uns eine einzigartige und ausschließliche Datenbasis mit marktweiten Informationen zu den gesellschaftsspezifischen Bestandsdaten, Kapitalanlagen und Durationen vor“, sagt Peter Schneider, Geschäftsführer von Morgen & Morgen.

Ergebnis des Tests: 43 Lebensversicherer haben teilgenommen. Und fast 60 Prozent erreichten die Note „ausgezeichnet“. Dazu gehören (in alphabetischer Reihenfolge):

Aachen-Münchener

Allianz

Alte Leipziger

Axa

Bayern Versicherung

Condor

Continentale

Cosmos-Direkt

Delta Direkt

Deutsche Ärzteversicherung

Dialog

Die Bayerische

Europa

Ergo Vorsorge

Hannoversche

Interrisk

LV 1871

Mylife

Nürnberger und Nürnberger Beamten

R+V und R+V a.G.

SV Sachsen

Swiss Life

WWK

Wer die Noten „sehr gut“ und „bestanden“ schaffte, erfahren Sie auf der kommenden Seite.