Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11 Milliarden Euro gehört das in London notierte Unternehmen Bunzl zur zweiten Reihe der europäischen Aktien. Hinsichtlich der Kursentwicklung in den letzten 25 Jahren spielt Bunzl jedoch zweifellos in der Champions League und hat viele der großen Werte in den bekannten Indizes mit Leichtigkeit übertroffen. Bunzl konzentriert sich auf den Vertrieb von Konsumgütern an Geschäftskunden (B2B), wie zum Beispiel Krankenhäuser, Hotels oder Restaurantketten. Bei den Produkten handelt es sich in der Regel um Massenartikel des täglichen Bedarfs wie Papierhandtücher. Mit Größenvorteilen hält Bunzl dabei die Konkurrenz in Schach. Bunzl verfolgt eine konsequente und bewährte Strategie der Expansion durch eine Kombination aus organischem Wachstum, operativen Verbesserungen und Übernahmen. Das Unternehmen ist beziehungsweise war ein Nutznießer der Pandemie (Stichwort Hygiene), der anschließenden Wiedereröffnung und der Inflation. Kurz gesagt, ein großer Profiteur in unterschiedlichsten Szenarien.