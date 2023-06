Anlegerverhalten Das sind die Fonds-Favoriten der Ebase-Kunden im Mai 2023

Die B2B-Direktbank European Bank for Financial Services (Ebase) führt in Deutschland Kundendepots mit einem Volumen von rund 60 Milliarden Euro. In einer exklusiven Kooperation liefert Ebase DAS INVESTMENT Daten zu Handelsaktivitäten und Mittelzuflüssen – sowohl zu Fondskategorien als auch auf Einzelfondsebene. Hier erläutert Ebase-Chef Kai Friedrich die Ergebnisse.

DAS INVESTMENT: Herr Friedrich, welche Trends zeichnen sich in der Depotanalyse für Mai ab?

Kai Friedrich: Im Mai war die Volatilität an den Börsen – nach einer eher stabilen Phase mit Kursanstiegen im März und April – wieder deutlich höher. Grund dafür waren Unsicherheitsfaktoren wie die weltweiten Konjunkturaussichten, die Inflation und Zinspolitik. Außerdem sind geopolitische Spannungen weiterhin von Bedeutung.

Die Mittelzuflüsse der Ebase-Kunden überstiegen bei aktiven Fonds die Mittelabflüsse dennoch um 16 Prozent. Das Handelsvolumen fiel im Vergleich zum Vorjahr niedriger aus. Es bewegte sich 37 Prozent unter dem Vorjahresdurchschnitt. Es rangiert – in absoluten Zahlen betrachtet – aufgrund des sehr handelsintensiven Vorjahres aber weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau. Da Käufe überwiegen, kann die Entwicklung als Indikator für eine weiterhin breite Fondsnachfrage gewertet werden.

Wie haben sich Anleger im Mai positioniert?

Friedrich: Der Trend zur offensiveren Aufstellung, den wir in den letzten Monaten beobachten konnten, büßte im Mai an Dynamik ein. Der Fundflow-Faktor von Mischfonds überstieg – wenn auch nur gering – den Fundflow-Faktor von Aktienfonds. Die Käufe der Ebase-Kunden bei Mischfonds lagen 9 Prozent über den Verkäufen, bei Aktienfonds um 6 Prozent. Ob die Tendenz zu einer etwas defensiveren Aufstellung in den nächsten Monaten anhält oder ob es sich lediglich um die Reaktion der eher weniger risikoaffinen deutschen Anleger auf die volatile Marktentwicklung der letzten Monate handelt, bleibt abzuwarten.

Vergleicht man die Anlageschwerpunkte bei Mischfonds nach Regionen, waren bei Ebase-Kunden im Mai besonders Mischfonds mit Fokus auf Deutschland gefragt. Hier überstiegen die Käufe die Verkäufe um 27 Prozent. Weniger populär waren Mischfonds mit Anlageschwerpunkt in Europa. Anders gestaltete sich dies bei Aktienfonds. Hier war die Nachfrage nach Fonds mit Anlageschwerpunkt in Deutschland deutlich geringer. Im Fokus standen stattdessen Fonds mit weltweitem Anlageschwerpunkt. Die Käufe überstiegen die Verkäufe hier um 25 Prozent.

Wie war die Situation bei Rentenfonds?

Friedrich: Wie bereits seit Jahresanfang war die Nachfrage nach Rentenfonds bei einem Fundflow-Faktor von 0,86 eher gering. Die Verkäufe überstiegen die Käufe um 14 Prozent. Ein Grund dafür könnte aus Sicht der Ebase-Kunden sein, dass Renten-Investments in Anbetracht der noch immer anhaltenden weltweiten Unsicherheiten zum Zinsumfeld und der Inflation weiterhin nicht im Fokus stehen. Regional ergaben sich im Mai dabei jedoch deutliche Unterschiede. Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in den USA oder Europa waren beliebter als Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt in Deutschland oder Asien.

An welchen aktiv gemanagten Fonds waren Ebase-Kunden im Mai besonders interessiert?

Friedrich: Im Mai fanden sich unter den fünf beliebtesten aktiv gemanagten Fonds der Ebase-Kunden zwei Mischfonds und drei Aktienfonds.

Das Management des ersten Mischfonds Acatis Gané Value Event (ISIN: DE000A0X7541) hat einen langfristigen Wertzuwachs bei einer unter dem Niveau des Aktienmarktes liegenden Volatilität zum Ziel. Bei der Auswahl der Fondspositionen kombiniert es die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung.

Das Fondsmanagement kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investment-Anteile und Derivate investieren. Dabei ist der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten beziehungsweise nicht gegen Euro abgesichert sind, auf jeweils 10 Prozent begrenzt.

Das Management des zweiten Mischfonds DJE Multi Flex (LU0346993305) will langfristig eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens erzielen. Dazu investiert es überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen aller Art, Fonds und Zertifikate. Der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Bei der Wertpapierauswahl berücksichtigt das Management ESG-Faktoren.

Das Management des ersten Aktienfonds DWS Top Dividende (DE0009848119) legt bei der Aktienauswahl unter anderem Wert drauf, dass Titel eine größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt aufweisen und Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum belegt sind. Zum Ziel hat das Management die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Dafür investiert es vor allem in höher kapitalisierte Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen.

Der zweite Aktienfonds Pictet Global Megatrends (LU0386882277) umfasst eine Palette von Wertpapieren, die Anlagen der offenen Themenfonds von Pictet widerspiegeln. Das Portfoliomanagement wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an und investiert mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien. Dabei gewichtet es grundsätzlich jedes Thema gleich. Die gleiche Gewichtung kann ausgesetzt werden, wenn Marktkonditionen danach verlangen.

Der dritte Aktienfonds DWS ESG Akkumulata (DE0008474024) hat gegenüber der Benchmark einen nachhaltigen Wertzuwachs zum Ziel. Sein Management investiert hauptsächlich in Aktien wachstumsorientierter und solide aufgestellter internationaler Unternehmen, die nach den Gewinnerwartungen oder durch Ausnutzung auch kurzfristiger markttechnischer Situationen eine gute Wertentwicklung erhoffen lassen. Bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt das Management neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung.

