Absatzstatistik April 2023 11 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Diese 11 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb
Platz 11 (5 Punkte)
Basis-Fonds Nachhaltig
Stammdaten:
- ISIN: DE0008478090
- Auflegung: 14. Mai 1985
- Fondsvermögen: 111,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 10 (5 Punkte)
DWS Concept Kaldemorgen
Stammdaten:
- ISIN: LU0599946893
- Auflegung: 2. Mai 2011
- Fondsvermögen: 13.868,20 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 9 (5 Punkte)
Nordea European Covered Bond
Stammdaten:
- ISIN: LU0539144625
- Auflegung: 9. Dezember 2011
- Fondsvermögen: 5.025,06 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
Top-5-Investments*:
- Banca Monte dei Paschi di Siena (2,2 Prozent)
- Nykredit Realkredit 2 Prozent (1,9 Prozent)
- Royal Bank of Canada (1,8 Prozent)
- Nykredit Realkredit 1 Prozent (1,7 Prozent)
- Hellenic Republic Government (1,6 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023
Platz 8 (5 Punkte)
Wellington Strategic European Equity
Stammdaten:
- ISIN: IE00BF1FZM52
- Auflegung: 20. Februar 2018
- Fondsvolumen: 1.600,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
Top-5-Investments*:
- British-Amer Tobacco (4,0 Prozent)
- BAE Systems (3,9 Prozent)
- Rheinmetall (3,9 Prozent)
- Haleon (3,6 Prozent)
- UCB (3,4 Prozent)
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Platz 7 (6 Punkte)
Fidelity Global Technology
Stammdaten:
- ISIN: LU0099574567
- Auflegung: 1. September 1999
- Fondsvermögen: 14.946,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
Top-5-Investments*:
- Microsoft (5,2 Prozent)
- Apple (5,0 Prozent)
- Ericsson (3,1 Prozent)
- Alphabet (3,0 Prozent)
- Amazon (3,0 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023
Platz 6 (8 Punkte)
FvS Bond Opportunities
Stammdaten:
- ISIN: LU1481583711
- Auflegung: 17. Oktober 2016
- Fondsvermögen: 5.200,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
Top-5-Investments*:
- United States of America (14,1 Prozent)
- Bundesrepublik Deutschland (8,0 Prozent)
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (6,4 Prozent)
- Europäische Union (5,8 Prozent)
- BNG Bank (3,8 Prozent)
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Platz 5 (8 Punkte)
Morgan Stanley Global Opportunity
Stammdaten:
- ISIN: LU0552385295
- Auflegung: 30. November 2010
- Fondsvermögen: 10.400,00 Mio. US-Dollar (Stand: 31. März 2023)
Top-5-Investments*:
- Uber Technologies (8,1 Prozent)
- DSV (6,8 Prozent)
- Service Now (6,6 Prozent)
- HDFC Bank (6,3 Prozent)
- Mercadolibre (6,1 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023
Platz 4 (9 Punkte)
DWS ESG Euro Money Market
Stammdaten:
- ISIN: LU0225880524
- Auflegung: 29. August 2005
- Fondsvermögen: 2.862,86 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
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Platz 3 (11 Punkte)
DWS Top Dividende
Stammdaten:
- ISIN: DE0009848119
- Auflegung: 28. April 2003
- Fondsvolumen: 19.971,50 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)
Top-5-Investments*
-
- Johnson & Johnson (2,5 Prozent)
- Merck & Co (2,4 Prozent)
- Shell (2,4 Prozent)
- Agnico Eagle Mines (2,3 Prozent)
- Totalenergies (2,3 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. April 2023
Platz 2 (22 Punkte)
Acatis Value Event
Stammdaten:
- ISIN: DE000A0X7541
- Auflegung: 15. Dezember 2008
- Fondsvermögen: 6.784,73 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
Top-5-Investments*:
- Prosus (6,5 Prozent)
- Microsoft (5,9 Prozent)
- Münchener Rück (5,8 Prozent)
- Apple (5,4 Prozent)
- Berkshire Hathaway (5,2 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023
Platz 1 (28 Punkte)
FvS Multiple Opportunities
Stammdaten:
- ISIN: LU0323578657
- Auflegung: 24. Oktober 2007
- Fondsvermögen: 24.690,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
Top-5-Investments*:
- Deutsche Börse (3,5 Prozent)
- Berkshire Hathaway (3,3 Prozent)
- Mercedes-Benz Group (3,2 Prozent)
- Nestlé (3,1 Prozent)
- Adidas (2,9 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023