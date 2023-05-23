Absatzstatistik April 2023 11 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Welche Fonds dominieren die Absatzlisten der deutschen Berater? DAS INVESTMENT hat bei Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, Jung, DMS & Cie., DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, Ebase und Blau Direkt nachgefragt und ein Ranking der beliebtesten 11 Produkte für den April erstellt.

Uwe Rathausky (l.) und Henrik Muhle von der Gané Aktiengesellschaft: Der Acatis Value Event rangiert auf einem oberen Platz der aktuellen Absatzstatistik.

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Platz 11 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE0008478090

Auflegung: 14. Mai 1985



Fondsvermögen: 111,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

Platz 10 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0599946893

Auflegung: 2. Mai 2011



Fondsvermögen: 13.868,20 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

Platz 9 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0539144625

Auflegung: 9. Dezember 2011



Fondsvermögen: 5.025,06 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Top-5-Investments*:

Banca Monte dei Paschi di Siena (2,2 Prozent)

Nykredit Realkredit 2 Prozent (1,9 Prozent)

Royal Bank of Canada (1,8 Prozent)

Nykredit Realkredit 1 Prozent (1,7 Prozent)

Hellenic Republic Government (1,6 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023

Platz 8 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: IE00BF1FZM52

Auflegung: 20. Februar 2018



Fondsvolumen: 1.600,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Top-5-Investments*:

British-Amer Tobacco (4,0 Prozent)

BAE Systems (3,9 Prozent)

Rheinmetall (3,9 Prozent)

Haleon (3,6 Prozent)

UCB (3,4 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023

Platz 7 (6 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0099574567

Auflegung: 1. September 1999



Fondsvermögen: 14.946,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)



Top-5-Investments*:

Microsoft (5,2 Prozent)

Apple (5,0 Prozent)

Ericsson (3,1 Prozent)

Alphabet (3,0 Prozent)

Amazon (3,0 Prozent)

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Platz 6 (8 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU1481583711

Auflegung: 17. Oktober 2016



Fondsvermögen: 5.200,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)



Top-5-Investments*:

United States of America (14,1 Prozent)

Bundesrepublik Deutschland (8,0 Prozent)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (6,4 Prozent)

Europäische Union (5,8 Prozent)

BNG Bank (3,8 Prozent)

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Platz 5 (8 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0552385295

Auflegung: 30. November 2010



Fondsvermögen: 10.400,00 Mio. US-Dollar (Stand: 31. März 2023)



Top-5-Investments*:

Uber Technologies (8,1 Prozent)

DSV (6,8 Prozent)

Service Now (6,6 Prozent)

HDFC Bank (6,3 Prozent)

Mercadolibre (6,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023

Platz 4 (9 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0225880524

Auflegung: 29. August 2005



Fondsvermögen: 2.862,86 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)



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Platz 3 (11 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE0009848119

Auflegung: 28. April 2003



Fondsvolumen: 19.971,50 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Top-5-Investments*

Johnson & Johnson (2,5 Prozent) Merck & Co (2,4 Prozent) Shell (2,4 Prozent) Agnico Eagle Mines (2,3 Prozent) Totalenergies (2,3 Prozent)



Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. April 2023



Platz 2 (22 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE000A0X7541

Auflegung: 15. Dezember 2008



Fondsvermögen: 6.784,73 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)



Top-5-Investments*:

Prosus (6,5 Prozent)

Microsoft (5,9 Prozent)

Münchener Rück (5,8 Prozent)

Apple (5,4 Prozent)

Berkshire Hathaway (5,2 Prozent)

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Platz 1 (28 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0323578657

Auflegung: 24. Oktober 2007



Fondsvermögen: 24.690,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)



Top-5-Investments*:

Deutsche Börse (3,5 Prozent)

Berkshire Hathaway (3,3 Prozent)

Mercedes-Benz Group (3,2 Prozent)

Nestlé (3,1 Prozent)

Adidas (2,9 Prozent)

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