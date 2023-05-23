Absatzstatistik April 2023 11 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Platz 11 (5 Punkte)

Basis-Fonds Nachhaltig

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Basis-Fonds I Nachhaltig
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0008478090
  • Auflegung: 14. Mai 1985
  • Fondsvermögen: 111,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

 

 

 

 

  

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 10 (5 Punkte)

DWS Concept Kaldemorgen

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DWS Concept Kaldemorgen LC
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0599946893
  • Auflegung: 2. Mai 2011
  • Fondsvermögen: 13.868,20 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

 

 

 

 

 

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 9 (5 Punkte)

Nordea European Covered Bond

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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI-EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0539144625
  • Auflegung: 9. Dezember 2011
  • Fondsvermögen: 5.025,06 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Top-5-Investments*:

  • Banca Monte dei Paschi di Siena (2,2 Prozent)
  • Nykredit Realkredit 2 Prozent (1,9 Prozent)
  • Royal Bank of Canada (1,8 Prozent)
  • Nykredit Realkredit 1 Prozent (1,7 Prozent)
  • Hellenic Republic Government (1,6 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023

 

Platz 8 (5 Punkte)

Wellington Strategic European Equity

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Wellington Strategic European Equity Fund EUR N A1 DisU
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: IE00BF1FZM52
  • Auflegung: 20. Februar 2018
  • Fondsvolumen: 1.600,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Top-5-Investments*:

  • British-Amer Tobacco (4,0 Prozent)
  • BAE Systems (3,9 Prozent)
  • Rheinmetall (3,9 Prozent)
  • Haleon (3,6 Prozent)
  • UCB (3,4 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023

 

Platz 7 (6 Punkte)

Fidelity Global Technology

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Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0099574567
  • Auflegung: 1. September 1999
  • Fondsvermögen: 14.946,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Top-5-Investments*:

  • Microsoft (5,2 Prozent)
  • Apple (5,0 Prozent)
  • Ericsson (3,1 Prozent)
  • Alphabet (3,0 Prozent)
  • Amazon (3,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023

 

Platz 6 (8 Punkte)

FvS Bond Opportunities

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Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU1481583711
  • Auflegung: 17. Oktober 2016
  • Fondsvermögen: 5.200,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Top-5-Investments*:

  • United States of America (14,1 Prozent)
  • Bundesrepublik Deutschland (8,0 Prozent)
  • Kreditanstalt für Wiederaufbau (6,4 Prozent)
  • Europäische Union (5,8 Prozent)
  • BNG Bank (3,8 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023

 

Platz 5 (8 Punkte)

Morgan Stanley Global Opportunity

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Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0552385295
  • Auflegung: 30. November 2010
  • Fondsvermögen: 10.400,00 Mio. US-Dollar (Stand: 31. März 2023)
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Top-5-Investments*:

  • Uber Technologies (8,1 Prozent)
  • DSV (6,8 Prozent)
  • Service Now (6,6 Prozent)
  • HDFC Bank (6,3 Prozent)
  • Mercadolibre (6,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023

 

Platz 4 (9 Punkte)

DWS ESG Euro Money Market

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DWS ESG Euro Money Market Fund LD
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0225880524
  • Auflegung: 29. August 2005
  • Fondsvermögen: 2.862,86 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

 

 

 

 

 

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Platz 3 (11 Punkte)

DWS Top Dividende 

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DWS Top Dividende LD
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0009848119
  • Auflegung: 28. April 2003
  • Fondsvolumen: 19.971,50 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Top-5-Investments*

    • Johnson & Johnson (2,5 Prozent)
    • Merck & Co (2,4 Prozent)
    • Shell (2,4 Prozent)
    • Agnico Eagle Mines (2,3 Prozent)
    • Totalenergies (2,3 Prozent)

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Platz 2 (22 Punkte)

Acatis Value Event

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ACATIS Value Event Fonds A
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE000A0X7541
  • Auflegung: 15. Dezember 2008
  • Fondsvermögen: 6.784,73 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Top-5-Investments*:

  • Prosus (6,5 Prozent)
  • Microsoft (5,9 Prozent)
  • Münchener Rück (5,8 Prozent)
  • Apple (5,4 Prozent)
  • Berkshire Hathaway (5,2 Prozent)

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Platz 1 (28 Punkte)

FvS Multiple Opportunities

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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0323578657
  • Auflegung: 24. Oktober 2007
  • Fondsvermögen: 24.690,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Top-5-Investments*:

  • Deutsche Börse (3,5 Prozent)
  • Berkshire Hathaway (3,3 Prozent)
  • Mercedes-Benz Group (3,2 Prozent)
  • Nestlé (3,1 Prozent)
  • Adidas (2,9 Prozent)

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