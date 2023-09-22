Absatzstatistik August 2023 11 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Welche Fonds dominieren die Verkaufslisten deutscher Berater? DAS INVESTMENT hat bei Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, Jung, DMS & Cie., DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, Ebase und Blau Direkt nachgefragt und ein Ranking der 11 beliebtesten Produkte für den Monat September erstellt.

Wettbewerber auf Leitern: DAS INVESTMENT präsentiert Monat für Monat die beliebtesten Produkte aus dem Fondsvertrieb.

Platz 11 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: IE00B60LX167

Auflegung: 5. August 2016



Fondsvermögen: 960,50 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)

Top-5-Investments**:

Meta (3,1 Prozent)

JP Morgan Chase (2,3 Prozent)

Exxon Mobil (2,3 Prozent)

Chevron (1,5 Prozent)

Berkshire Hathaway (1,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023; **Stand: 31. Juli 2023



Platz 10 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0048578792

Auflegung: 1. Oktober 1990



Fondsvermögen: 6.509,00 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

Top-5-Investments*:

SAP (4,9 Prozent)

Roche Holding (4,7 Prozent)

Unilever (4,6 Prozent)

Reckitt Benckiser (4,4 Prozent)

Industria de Diseno Textil (4,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Juli 2023



Platz 9 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE0008474230

Auflegung: 14. September 1994



Fondsvermögen: 873,40 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

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Platz 8 (5 Punkte)

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Stammdaten:

ISIN: LU0599946893

Auflegung: 2. Mai 2011



Fondsvermögen: 14.375,41 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

Top-5-Investments*:

Microsoft (2,7 Prozent)

Alphabet (2,5 Prozent)

Axa (2,3 Prozent)

Eon (2,3 Prozent)

Bayer (1,6 Prozent)

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Platz 7 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE0008478090

Auflegung: 14. Mai 1985



Fondsvermögen: 152,00 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

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Platz 6 (10 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0386882277

Auflegung: 31. Oktober 2008



Fondsvermögen: 10.978,18 Mio. Euro (Stand: 14. September 2023)

Top-5-Investments*:

Thermo Fisher Scientific (1,3 Prozent)

Ecolab (1,0 Prozent)

Compass Group (1,0 Prozent)

NXP Semiconductor (0,9 Prozent)

Visa Inc-Class A Shares (0,9 Prozent)

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Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. August 2023

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Platz 5 (11 Punkte)

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Stammdaten:

ISIN: LU0099574567

Auflegung: 1. September 1999



Fondsvermögen: 16.477,00 Mio. Euro (Stand: 31. August 2023)



Top-5-Investments*:

Microsoft (5,1 Prozent)

Apple (4,8 Prozent)

Taiwan Semiconductor (3,9 Prozent)

Amazon (3,7 Prozent)

Alphabet (3,3 Prozent)

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Platz 4 (11 Punkte)

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Stammdaten:

ISIN: LU0225880524

Auflegung: 29. August 2005



Fondsvermögen: 3.492,27 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)



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Platz 3 (11 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0052221412

Auflegung: 1. August 1994



Fondsvermögen: 1.214,42 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

Top-5-Investments*:

Allianz Securicash (4,3 Prozent)

Allianz Cash Facility (4,2 Prozent)

HSBC (2,4 Prozent)

Commerzbank (2,1 Prozent)

Goldman Sachs (1,9 Prozent)

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Platz 2 (18 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE000A0X7541

Auflegung: 15. Dezember 2008



Fondsvermögen: 7.411,30 Mio. Euro (Stand: 31. August 2023)



Top-5-Investments*:

Prosus (5,3 Prozent)

L'Occitane International (4,5 Prozent)

1,750% Bundesanleihe 2024 (3,9 Prozent)

Berkshire Hathaway (3,9 Prozent)

Ferguson (3,8 Prozent)

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Platz 1 (21 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0323578657

Auflegung: 24. Oktober 2007



Fondsvermögen: 25.460,00 Mio. Euro (Stand: 31. August 2023)



Top-5-Investments*:

Berkshire Hathaway (3,8 Prozent)

Adidas (3,4 Prozent)

Reckitt Benckiser (3,2 Prozent)

Deutsche Börse (3,1 Prozent)

Nestlé (3,0 Prozent)

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