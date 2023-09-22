Absatzstatistik August 2023 11 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Diese 11 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb
Platz 11 (5 Punkte)
Global Value
Stammdaten:
- ISIN: IE00B60LX167
- Auflegung: 5. August 2016
- Fondsvermögen: 960,50 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)
Top-5-Investments**:
- Meta (3,1 Prozent)
- JP Morgan Chase (2,3 Prozent)
- Exxon Mobil (2,3 Prozent)
- Chevron (1,5 Prozent)
- Berkshire Hathaway (1,1 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023; **Stand: 31. Juli 2023
Platz 10 (5 Punkte)
Fidelity European Growth
Stammdaten:
- ISIN: LU0048578792
- Auflegung: 1. Oktober 1990
- Fondsvermögen: 6.509,00 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)
Top-5-Investments*:
- SAP (4,9 Prozent)
- Roche Holding (4,7 Prozent)
- Unilever (4,6 Prozent)
- Reckitt Benckiser (4,4 Prozent)
- Industria de Diseno Textil (4,1 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Juli 2023
Platz 9 (5 Punkte)
DWS Euro Flexizins
Stammdaten:
- ISIN: DE0008474230
- Auflegung: 14. September 1994
- Fondsvermögen: 873,40 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 8 (5 Punkte)
DWS Concept Kaldemorgen
Stammdaten:
- ISIN: LU0599946893
- Auflegung: 2. Mai 2011
- Fondsvermögen: 14.375,41 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)
Top-5-Investments*:
- Microsoft (2,7 Prozent)
- Alphabet (2,5 Prozent)
- Axa (2,3 Prozent)
- Eon (2,3 Prozent)
- Bayer (1,6 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Juli 2023
Platz 7 (5 Punkte)
Basis-Fonds Nachhaltig
Stammdaten:
- ISIN: DE0008478090
- Auflegung: 14. Mai 1985
- Fondsvermögen: 152,00 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 6 (10 Punkte)
Pictet Global Megatrends
Stammdaten:
- ISIN: LU0386882277
- Auflegung: 31. Oktober 2008
- Fondsvermögen: 10.978,18 Mio. Euro (Stand: 14. September 2023)
Top-5-Investments*:
- Thermo Fisher Scientific (1,3 Prozent)
- Ecolab (1,0 Prozent)
- Compass Group (1,0 Prozent)
- NXP Semiconductor (0,9 Prozent)
- Visa Inc-Class A Shares (0,9 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. August 2023
Platz 5 (11 Punkte)
Fidelity Global Technology
Stammdaten:
- ISIN: LU0099574567
- Auflegung: 1. September 1999
- Fondsvermögen: 16.477,00 Mio. Euro (Stand: 31. August 2023)
Top-5-Investments*:
- Microsoft (5,1 Prozent)
- Apple (4,8 Prozent)
- Taiwan Semiconductor (3,9 Prozent)
- Amazon (3,7 Prozent)
- Alphabet (3,3 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. August 2023
Platz 4 (11 Punkte)
DWS ESG Euro Money Market
Stammdaten:
- ISIN: LU0225880524
- Auflegung: 29. August 2005
- Fondsvermögen: 3.492,27 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 3 (11 Punkte)
Allianz Euro Cash
Stammdaten:
- ISIN: LU0052221412
- Auflegung: 1. August 1994
- Fondsvermögen: 1.214,42 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)
Top-5-Investments*:
- Allianz Securicash (4,3 Prozent)
- Allianz Cash Facility (4,2 Prozent)
- HSBC (2,4 Prozent)
- Commerzbank (2,1 Prozent)
- Goldman Sachs (1,9 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Juli 2023
Platz 2 (18 Punkte)
Acatis Value Event
Stammdaten:
- ISIN: DE000A0X7541
- Auflegung: 15. Dezember 2008
- Fondsvermögen: 7.411,30 Mio. Euro (Stand: 31. August 2023)
Top-5-Investments*:
- Prosus (5,3 Prozent)
- L'Occitane International (4,5 Prozent)
- 1,750% Bundesanleihe 2024 (3,9 Prozent)
- Berkshire Hathaway (3,9 Prozent)
- Ferguson (3,8 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. August 2023
Platz 1 (21 Punkte)
FvS Multiple Opportunities
Stammdaten:
- ISIN: LU0323578657
- Auflegung: 24. Oktober 2007
- Fondsvermögen: 25.460,00 Mio. Euro (Stand: 31. August 2023)
Top-5-Investments*:
- Berkshire Hathaway (3,8 Prozent)
- Adidas (3,4 Prozent)
- Reckitt Benckiser (3,2 Prozent)
- Deutsche Börse (3,1 Prozent)
- Nestlé (3,0 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. August 2023