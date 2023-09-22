Absatzstatistik August 2023 11 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Platz 11 (5 Punkte)

Global Value

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Dimensional Global Value Fund EUR Acc
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: IE00B60LX167
  • Auflegung: 5. August 2016
  • Fondsvermögen: 960,50 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)

Top-5-Investments**:

  • Meta (3,1 Prozent)
  • JP Morgan Chase (2,3 Prozent)
  • Exxon Mobil (2,3 Prozent)
  • Chevron (1,5 Prozent)
  • Berkshire Hathaway (1,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023; **Stand: 31. Juli 2023

 

Platz 10 (5 Punkte)

Fidelity European Growth

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Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0048578792
  • Auflegung: 1. Oktober 1990
  • Fondsvermögen: 6.509,00 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

Top-5-Investments*:

  • SAP (4,9 Prozent)
  • Roche Holding (4,7 Prozent)
  • Unilever (4,6 Prozent)
  • Reckitt Benckiser (4,4 Prozent)
  • Industria de Diseno Textil (4,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Juli 2023

 

Platz 9 (5 Punkte)

DWS Euro Flexizins

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DWS Euro Flexizins NC
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0008474230
  • Auflegung: 14. September 1994
  • Fondsvermögen: 873,40 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

 

  

 

 

 

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 8 (5 Punkte)

DWS Concept Kaldemorgen

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DWS Concept Kaldemorgen LC
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0599946893
  • Auflegung: 2. Mai 2011
  • Fondsvermögen: 14.375,41 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)
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Top-5-Investments*:

  • Microsoft (2,7 Prozent)
  • Alphabet (2,5 Prozent)
  • Axa (2,3 Prozent)
  • Eon (2,3 Prozent)
  • Bayer (1,6 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Juli 2023

 

Platz 7 (5 Punkte)

Basis-Fonds Nachhaltig

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Basis-Fonds I Nachhaltig
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0008478090
  • Auflegung: 14. Mai 1985
  • Fondsvermögen: 152,00 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

 

 

 

 

  

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 6 (10 Punkte)

Pictet Global Megatrends

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Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0386882277
  • Auflegung: 31. Oktober 2008
  • Fondsvermögen: 10.978,18 Mio. Euro (Stand: 14. September 2023)

Top-5-Investments*:

  • Thermo Fisher Scientific (1,3 Prozent)
  • Ecolab (1,0 Prozent)
  • Compass Group (1,0 Prozent)
  • NXP Semiconductor (0,9 Prozent)
  • Visa Inc-Class A Shares (0,9 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. August 2023

 

Platz 5 (11 Punkte)

Fidelity Global Technology

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Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0099574567
  • Auflegung: 1. September 1999
  • Fondsvermögen: 16.477,00 Mio. Euro (Stand: 31. August 2023)

Top-5-Investments*:

  • Microsoft (5,1 Prozent)
  • Apple (4,8 Prozent)
  • Taiwan Semiconductor (3,9 Prozent)
  • Amazon (3,7 Prozent)
  • Alphabet (3,3 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. August 2023

 

Platz 4 (11 Punkte)

DWS ESG Euro Money Market

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DWS ESG Euro Money Market Fund LD
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0225880524
  • Auflegung: 29. August 2005
  • Fondsvermögen: 3.492,27 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

 

 

 

 

 

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Platz 3 (11 Punkte)

Allianz Euro Cash

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Allianz Euro Cash - A - EUR
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0052221412
  • Auflegung: 1. August 1994
  • Fondsvermögen: 1.214,42 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

Top-5-Investments*:

  • Allianz Securicash (4,3 Prozent)
  • Allianz Cash Facility (4,2 Prozent)
  • HSBC (2,4 Prozent)
  • Commerzbank (2,1 Prozent)
  • Goldman Sachs (1,9 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Juli 2023

 

Platz 2 (18 Punkte)

Acatis Value Event

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ACATIS Value Event Fonds A
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE000A0X7541
  • Auflegung: 15. Dezember 2008
  • Fondsvermögen: 7.411,30 Mio. Euro (Stand: 31. August 2023)

Top-5-Investments*:

  • Prosus (5,3 Prozent)
  • L'Occitane International (4,5 Prozent)
  • 1,750% Bundesanleihe 2024 (3,9 Prozent)
  • Berkshire Hathaway (3,9 Prozent)
  • Ferguson (3,8 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. August 2023

 

Platz 1 (21 Punkte)

FvS Multiple Opportunities

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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0323578657
  • Auflegung: 24. Oktober 2007
  • Fondsvermögen: 25.460,00 Mio. Euro (Stand: 31. August 2023)

Top-5-Investments*:

  • Berkshire Hathaway (3,8 Prozent)
  • Adidas (3,4 Prozent)
  • Reckitt Benckiser (3,2 Prozent)
  • Deutsche Börse (3,1 Prozent)
  • Nestlé (3,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. August 2023