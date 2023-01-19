Absatzstatistik Dezember 2022 11 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb
Inhalt
Platz 11 (5 Punkte)
World Equity
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
Der World Equity belegt in der gemeinsamen Top-Seller-Liste von Netfonds, Fondsnet, Jung, DMS & Cie., Apella, MLP, BCA, Fondskonzept, DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, Ebase und Blau Direkt aktuell Platz 11 von 11.
|ISIN:
|IE00B53RD369
|Auflegung:
|05.01.2012
|Fondsvermögen:
|2.600,00 Mio. Euro (Stand: 30.09.2022)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert.
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