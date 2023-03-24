Absatzstatistik Februar 2023 9 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Platz 9 (5 Punkte)

Threadneedle Pan European Small Cap Opportunities

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CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities AE EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0282719219
  • Auflegung: 23. Januar 2007
  • Fondsvermögen: 406,10 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Melexis (2,6 Prozent)
  • Carel Industries (2,5 Prozent)
  • CTS Eventim (2,4 Prozent)
  • SIG Group (2,4 Prozent)
  • Avanza Bank (2,3 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

 

Platz 8 (5 Punkte)

Morgan Stanley Global Opportunitiy

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Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (EUR) AH
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0552385618
  • Auflegung: 30. November 2010
  • Fondsvermögen: 9.900,00 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Januar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Uber Technologies (8,5 Prozent)
  • Service Now (6,8 Prozent)
  • HDFC Bank (6,6 Prozent)
  • DSV (6,1 Prozent)
  • Mercadolibre (5,7 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Januar 2023

 

Platz 7 (5 Punkte)

Fidelity Global Technology

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Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0099574567
  • Auflegung: 1. September 1999
  • Fondsvermögen: 14.076,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Microsoft (5,0 Prozent)
  • Apple (4,9 Prozent)
  • Salesforce (3,1 Prozent)
  • Alphabet (3,0 Prozent)
  • Ericsson (3,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

 

Platz 6 (5 Punkte)

DWS Euro Flexizins

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DWS Euro Flexizins NC
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0008474230
  • Auflegung: 14. September 1994
  • Fondsvermögen: 868,80 Mio. Euro (Stand: 31. Januar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Raiffeisen Bank International (5,4 Prozent)
  • BPCE (4,1 Prozent)
  • Ford Motor Credit (3,8 Prozent)
  • Arcelor Mittal (3,1 Prozent)
  • Banco de Sabadell (2,7 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Januar 2023

 

Platz 5 (5 Punkte)

Basis-Fonds Nachhaltig

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Basis-Fonds I Nachhaltig
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0008478090
  • Auflegung: 14. Mai 1985
  • Fondsvermögen: 94,00 Mio. Euro (Stand: 31. Oktober 2022)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 4 (5 Punkte)

Aberdeen SLF US Dollar

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abrdn Liquidity Fund (LUX) - US Dollar Fund A-2 Acc USD
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0049014870
  • Auflegung: 17. September 1984
  • Fondsvermögen: 2.900,00 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Januar 2023)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 3 (9 Punkte)

Acatis Value Event

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ACATIS Value Event Fonds A
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE000A0X7541
  • Auflegung: 15. Dezember 2008
  • Fondsvermögen: 6.625,10 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Prosus (6,3 Prozent)
  • Münchener Rück (6,0 Prozent)
  • Berkshire Hathaway (5,5 Prozent)
  • Microsoft (5,3 Prozent)
  • Apple (5,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

 

Platz 2 (13 Punkte)

DWS Top Dividende 

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DWS Top Dividende LD
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0009848119
  • Auflegung: 28. April 2003
  • Fondsvermögen: 20.236,90 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Nutrien (2,6 Prozent)
  • Schlumberger (2,6 Prozent)
  • Johnson & Johnson (2,5 Prozent)
  • Shell (2,5 Prozent)
  • Merck & Co (2,4 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

 

Platz 1 (28 Punkte)

FvS Multiple Opportunities

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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0323578657
  • Auflegung: 24. Oktober 2007
  • Fondsvermögen: 24.410,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Berkshire Hathaway (3,5 Prozent)
  • Deutsche Börse (3,3 Prozent)
  • Mercedes-Benz Group (3,3 Prozent)
  • Nestlé (3,1 Prozent)
  • Microsoft (2,8 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

 