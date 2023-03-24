Absatzstatistik Februar 2023 9 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Welche Fonds dominieren die Absatzlisten der deutschen Berater? DAS INVESTMENT hat bei Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, Jung, DMS & Cie., DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, Ebase und Blau Direkt nachgefragt und ein Ranking der beliebtesten 9 Produkte für den Februar erstellt.

Siegerpokal: DAS INVESTMENT präsentiert Monat für Monat die beliebtesten Produkte aus dem Fondsvertrieb.

Platz 9 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0282719219

Auflegung: 23. Januar 2007



Fondsvermögen: 406,10 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)



Top-5-Investments*:

Melexis (2,6 Prozent)

Carel Industries (2,5 Prozent)

CTS Eventim (2,4 Prozent)

SIG Group (2,4 Prozent)

Avanza Bank (2,3 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

Platz 8 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0552385618

Auflegung: 30. November 2010



Fondsvermögen: 9.900,00 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Januar 2023)



Top-5-Investments*:

Uber Technologies (8,5 Prozent)

Service Now (6,8 Prozent)

HDFC Bank (6,6 Prozent)

DSV (6,1 Prozent)

Mercadolibre (5,7 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Januar 2023

Platz 7 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0099574567

Auflegung: 1. September 1999



Fondsvermögen: 14.076,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)



Top-5-Investments*:

Microsoft (5,0 Prozent)

Apple (4,9 Prozent)

Salesforce (3,1 Prozent)

Alphabet (3,0 Prozent)

Ericsson (3,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

Platz 6 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE0008474230

Auflegung: 14. September 1994



Fondsvermögen: 868,80 Mio. Euro (Stand: 31. Januar 2023)



Top-5-Investments*:

Raiffeisen Bank International (5,4 Prozent)

BPCE (4,1 Prozent)

Ford Motor Credit (3,8 Prozent)

Arcelor Mittal (3,1 Prozent)

Banco de Sabadell (2,7 Prozent)

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Platz 5 (5 Punkte)



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Stammdaten:

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ISIN: DE0008478090

Auflegung: 14. Mai 1985



Fondsvermögen: 94,00 Mio. Euro (Stand: 31. Oktober 2022)



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Platz 4 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0049014870

Auflegung: 17. September 1984



Fondsvermögen: 2.900,00 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Januar 2023)



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Platz 3 (9 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE000A0X7541

Auflegung: 15. Dezember 2008



Fondsvermögen: 6.625,10 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)



Top-5-Investments*:

Prosus (6,3 Prozent)

Münchener Rück (6,0 Prozent)

Berkshire Hathaway (5,5 Prozent)

Microsoft (5,3 Prozent)

Apple (5,1 Prozent)

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Platz 2 (13 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE0009848119

Auflegung: 28. April 2003



Fondsvermögen: 20.236,90 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)



Top-5-Investments*:

Nutrien (2,6 Prozent)

Schlumberger (2,6 Prozent)

Johnson & Johnson (2,5 Prozent)

Shell (2,5 Prozent)

Merck & Co (2,4 Prozent)

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Platz 1 (28 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0323578657

Auflegung: 24. Oktober 2007



Fondsvermögen: 24.410,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)



Top-5-Investments*:

Berkshire Hathaway (3,5 Prozent)

Deutsche Börse (3,3 Prozent)

Mercedes-Benz Group (3,3 Prozent)

Nestlé (3,1 Prozent)

Microsoft (2,8 Prozent)

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