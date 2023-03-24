Absatzstatistik Februar 2023 9 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Diese 9 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb
Platz 9 (5 Punkte)
Threadneedle Pan European Small Cap Opportunities
Stammdaten:
- ISIN: LU0282719219
- Auflegung: 23. Januar 2007
- Fondsvermögen: 406,10 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Top-5-Investments*:
- Melexis (2,6 Prozent)
- Carel Industries (2,5 Prozent)
- CTS Eventim (2,4 Prozent)
- SIG Group (2,4 Prozent)
- Avanza Bank (2,3 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023
Platz 8 (5 Punkte)
Morgan Stanley Global Opportunitiy
Stammdaten:
- ISIN: LU0552385618
- Auflegung: 30. November 2010
- Fondsvermögen: 9.900,00 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Januar 2023)
Top-5-Investments*:
- Uber Technologies (8,5 Prozent)
- Service Now (6,8 Prozent)
- HDFC Bank (6,6 Prozent)
- DSV (6,1 Prozent)
- Mercadolibre (5,7 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Januar 2023
Platz 7 (5 Punkte)
Fidelity Global Technology
Stammdaten:
- ISIN: LU0099574567
- Auflegung: 1. September 1999
- Fondsvermögen: 14.076,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Top-5-Investments*:
- Microsoft (5,0 Prozent)
- Apple (4,9 Prozent)
- Salesforce (3,1 Prozent)
- Alphabet (3,0 Prozent)
- Ericsson (3,0 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023
Platz 6 (5 Punkte)
DWS Euro Flexizins
Stammdaten:
- ISIN: DE0008474230
- Auflegung: 14. September 1994
- Fondsvermögen: 868,80 Mio. Euro (Stand: 31. Januar 2023)
Top-5-Investments*:
- Raiffeisen Bank International (5,4 Prozent)
- BPCE (4,1 Prozent)
- Ford Motor Credit (3,8 Prozent)
- Arcelor Mittal (3,1 Prozent)
- Banco de Sabadell (2,7 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Januar 2023
Platz 5 (5 Punkte)
Basis-Fonds Nachhaltig
Stammdaten:
- ISIN: DE0008478090
- Auflegung: 14. Mai 1985
- Fondsvermögen: 94,00 Mio. Euro (Stand: 31. Oktober 2022)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 4 (5 Punkte)
Aberdeen SLF US Dollar
Stammdaten:
- ISIN: LU0049014870
- Auflegung: 17. September 1984
- Fondsvermögen: 2.900,00 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Januar 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 3 (9 Punkte)
Acatis Value Event
Stammdaten:
- ISIN: DE000A0X7541
- Auflegung: 15. Dezember 2008
- Fondsvermögen: 6.625,10 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Top-5-Investments*:
- Prosus (6,3 Prozent)
- Münchener Rück (6,0 Prozent)
- Berkshire Hathaway (5,5 Prozent)
- Microsoft (5,3 Prozent)
- Apple (5,1 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023
Platz 2 (13 Punkte)
DWS Top Dividende
Stammdaten:
- ISIN: DE0009848119
- Auflegung: 28. April 2003
- Fondsvermögen: 20.236,90 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Top-5-Investments*:
- Nutrien (2,6 Prozent)
- Schlumberger (2,6 Prozent)
- Johnson & Johnson (2,5 Prozent)
- Shell (2,5 Prozent)
- Merck & Co (2,4 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023
Platz 1 (28 Punkte)
FvS Multiple Opportunities
Stammdaten:
- ISIN: LU0323578657
- Auflegung: 24. Oktober 2007
- Fondsvermögen: 24.410,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Top-5-Investments*:
- Berkshire Hathaway (3,5 Prozent)
- Deutsche Börse (3,3 Prozent)
- Mercedes-Benz Group (3,3 Prozent)
- Nestlé (3,1 Prozent)
- Microsoft (2,8 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023