Absatzstatistik Januar 2023 12 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Platz 12 (5 Punkte)

Pictet Global Megatrend Selection

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Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0386882277
  • Auflegung: 31. Oktober 2008
  • Fondsvermögen: 10.723,88 Mio. Euro (Stand: 15. Dezember 2022)

Top-5-Investments*:

  • Thermo Fisher Scientific (1,3 Prozent)
  • Waste Management (1,1 Prozent)
  • Waste Connections (0,9 Prozent)
  • Salesforce (0,9 Prozent)
  • Unitedhealth Group (0,9 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. November 2022

 