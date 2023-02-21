Fonds-Rankings
Diese 12 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb
Absatzstatistik Januar 2023 12 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb
Inhalt
Platz 12 (5 Punkte)
Pictet Global Megatrend Selection
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026
Stammdaten:
- ISIN: LU0386882277
- Auflegung: 31. Oktober 2008
- Fondsvermögen: 10.723,88 Mio. Euro (Stand: 15. Dezember 2022)
Top-5-Investments*:
- Thermo Fisher Scientific (1,3 Prozent)
- Waste Management (1,1 Prozent)
- Waste Connections (0,9 Prozent)
- Salesforce (0,9 Prozent)
- Unitedhealth Group (0,9 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. November 2022
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