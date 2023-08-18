Absatzstatistik Juli 2023 9 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Welche Fonds dominieren die Absatzlisten der deutschen Berater? DAS INVESTMENT hat bei Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, Jung, DMS & Cie., DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, Ebase und Blau Direkt nachgefragt und ein Ranking der beliebtesten 9 Produkte für den Juli erstellt.

| Bildquelle: Fotomontage von Jessica Hunold mit Canva

Vertriebler im Geldkoffer: DAS INVESTMENT präsentiert Monat für Monat die beliebtesten Produkte aus dem Fondsvertrieb.

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Platz 9 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: IE00B9MC5R88

Auflegung: 28. Dezember 2018



Fondsvermögen: 2.700,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer



Platz 8 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: IE00B2PC0260

Auflegung: 3. September 2008



Fondsvermögen: 5.200,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

Apple (3,7 Prozent)

Microsoft (2,8 Prozent)

Exxon Mobil (1,0 Prozent)

Meta Platforms (0,7 Prozent)

Alphabet (0,7 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

Platz 7 (5 Punkte)

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Stammdaten:

ISIN: LU0599946893

Auflegung: 2. Mai 2011



Fondsvermögen: 14.221,30 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

Microsoft (2,5 Prozent)

E.ON (2,4 Prozent)

Axa (2,2 Prozent)

Alphabet (2,0 Prozent)

Allianz (1,5 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

Platz 6 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE0008478090

Auflegung: 14. Mai 1985



Fondsvermögen: 152,00 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

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Platz 5 (7 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0099574567

Auflegung: 1. September 1999



Fondsvermögen: 16.171,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)



Top-5-Investments*:

Microsoft (5,3 Prozent)

Apple (4,9 Prozent)

Amazon (3,7 Prozent)

Taiwan Semiconductor (3,5 Prozent)

Alphabet (3,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

Platz 4 (7 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0052221412

Auflegung: 1. August 1994



Fondsvermögen: 741,04 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)

Top-5-Investments*:

Allianz Securicash (4,7 Prozent)

Allianz Cash Facility (4,6 Prozent)

Unicredit (2,2 Prozent)

Goldman Sachs (2,1 Prozent)

ALD (1,9 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023

Platz 3 (14 Punkte)

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Stammdaten:

ISIN: LU0225880524

Auflegung: 29. August 2005



Fondsvermögen: 3.200,41 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)



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Platz 2 (20 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE000A0X7541

Auflegung: 15. Dezember 2008



Fondsvermögen: 7.201,76 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)



Top-5-Investments*:

Prosus (5,8 Prozent)

Berkshire Hathaway (3,8 Prozent)

Ferguson (3,8 Prozent)

Münchener Rückversicherung (3,2 Prozent)

L'Occitane International (3,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

Platz 1 (26 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0323578657

Auflegung: 24. Oktober 2007



Fondsvermögen: 25.140,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)



Top-5-Investments*:

Berkshire Hathaway (3,6 Prozent)

Deutsche Börse (3,3 Prozent)

Adidas (3,2 Prozent)

Mercedes-Benz Group (3,2 Prozent)

Nestlé (3,1 Prozent)

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