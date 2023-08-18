Absatzstatistik Juli 2023 9 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Platz 9 (5 Punkte)

World Allocation 60/40

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Dimensional World Allocation 60/40 Fund EUR Dis
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: IE00B9MC5R88
  • Auflegung: 28. Dezember 2018
  • Fondsvermögen: 2.700,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

 

 

 

 

 

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 8 (5 Punkte)

Global Core Equity

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Dimensional Global Core Equity Fund EUR Acc
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: IE00B2PC0260
  • Auflegung: 3. September 2008
  • Fondsvermögen: 5.200,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • Apple (3,7 Prozent)
  • Microsoft (2,8 Prozent)
  • Exxon Mobil (1,0 Prozent)
  • Meta Platforms (0,7 Prozent)
  • Alphabet (0,7 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

 

Platz 7 (5 Punkte)

DWS Concept Kaldemorgen

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DWS Concept Kaldemorgen LC
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0599946893
  • Auflegung: 2. Mai 2011
  • Fondsvermögen: 14.221,30 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • Microsoft (2,5 Prozent)
  • E.ON (2,4 Prozent)
  • Axa (2,2 Prozent)
  • Alphabet (2,0 Prozent)
  • Allianz (1,5 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

 

Platz 6 (5 Punkte)

Basis-Fonds Nachhaltig

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Basis-Fonds I Nachhaltig
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0008478090
  • Auflegung: 14. Mai 1985
  • Fondsvermögen: 152,00 Mio. Euro (Stand: 31. Juli 2023)

 

 

 

 

  

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Platz 5 (7 Punkte)

Fidelity Global Technology

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Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0099574567
  • Auflegung: 1. September 1999
  • Fondsvermögen: 16.171,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • Microsoft (5,3 Prozent)
  • Apple (4,9 Prozent)
  • Amazon (3,7 Prozent)
  • Taiwan Semiconductor (3,5 Prozent)
  • Alphabet (3,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

 

Platz 4 (7 Punkte)

Allianz Euro Cash

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Allianz Euro Cash - A - EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0052221412
  • Auflegung: 1. August 1994
  • Fondsvermögen: 741,04 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)

Top-5-Investments*:

  • Allianz Securicash (4,7 Prozent)
  • Allianz Cash Facility (4,6 Prozent)
  • Unicredit (2,2 Prozent)
  • Goldman Sachs (2,1 Prozent)
  • ALD (1,9 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023

 

Platz 3 (14 Punkte)

DWS ESG Euro Money Market

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DWS ESG Euro Money Market Fund LD
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
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„Ein ETF-Sparplan ist ein Produkt – Altersvorsorge ein System“

Stammdaten:

  • ISIN: LU0225880524
  • Auflegung: 29. August 2005
  • Fondsvermögen: 3.200,41 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)
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Platz 2 (20 Punkte)

Acatis Value Event

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ACATIS Value Event Fonds A
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE000A0X7541
  • Auflegung: 15. Dezember 2008
  • Fondsvermögen: 7.201,76 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • Prosus (5,8 Prozent)
  • Berkshire Hathaway (3,8 Prozent)
  • Ferguson (3,8 Prozent)
  • Münchener Rückversicherung (3,2 Prozent)
  • L'Occitane International (3,1 Prozent)

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Platz 1 (26 Punkte)

FvS Multiple Opportunities

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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0323578657
  • Auflegung: 24. Oktober 2007
  • Fondsvermögen: 25.140,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • Berkshire Hathaway (3,6 Prozent)
  • Deutsche Börse (3,3 Prozent)
  • Adidas (3,2 Prozent)
  • Mercedes-Benz Group (3,2 Prozent)
  • Nestlé (3,1 Prozent)

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