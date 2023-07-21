Absatzstatistik Juni 2023 11 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Diese 11 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb
Platz 11 (5 Punkte)
Pictet Global Megatrends
Stammdaten:
- ISIN: LU0386882277
- Auflegung: 31. Oktober 2008
- Fondsvermögen: 11.194,44 Mio. Euro (Stand: 13. Juli 2023)
Top-5-Investments*:
- Thermo Fisher Scientific (1,1 Prozent)
- Ecolab (1,0 Prozent)
- Waste Management (1,0 Prozent)
- Compass Group (1,0 Prozent)
- Visa Inc-Class A Shares (1,0 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023
Platz 10 (5 Punkte)
Global Triple Income
Stammdaten:
- ISIN: DE000A3D8151
- Auflegung: 19. Juni 2023
- Fondsvermögen: 4,92 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)
Top-5-Investments*:
- Thermo Fisher Scientific (4,9 Prozent)
- Xylem (2,9 Prozent)
- Danaher (2,7 Prozent)
- Southern Copper (2,4 Prozent)
- Microsoft (1,9 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023
Platz 9 (5 Punkte)
DWS Concept Kaldemorgen
Stammdaten:
- ISIN: LU0599946893
- Auflegung: 2. Mai 2011
- Fondsvermögen: 14.221,30 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)
Top-5-Investments*:
- Microsoft (2,5 Prozent)
- E.ON (2,4 Prozent)
- Axa (2,2 Prozent)
- Alphabet (2,0 Prozent)
- Allianz (1,5 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023
Platz 8 (5 Punkte)
Basis-Fonds Nachhaltig
Stammdaten:
- ISIN: DE0008478090
- Auflegung: 14. Mai 1985
- Fondsvermögen: 131,00 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)
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Platz 7 (6 Punkte)
DWS Top Dividende
Stammdaten:
- ISIN: DE0009848119
- Auflegung: 28. April 2003
- Fondsvermögen: 19.796,34 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)
Top-5-Investments*:
- Johnson & Johnson (2,6 Prozent)
- Merck & Co (2,5 Prozent)
- Shell (2,4 Prozent)
- BHP (2,1 Prozent)
- Nestlé (2,2 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023
Platz 6 (6 Punkte)
DJE Zins & Dividende
Stammdaten:
- ISIN: LU0553171439
- Auflegung: 6. Dezember 2010
- Fondsvermögen: 3.570,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)
Top-5-Investments*:
- 2.625% US Treasury (2,2 Prozent)
- Novo Nordisc (2,0 Prozent)
- 2.500% US Treasury (1,9 Prozent)
- Hannover Rückversicherung (1,9 Prozent)
- 3.500% Meta Platforms (1,7 Prozent)
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Platz 5 (7 Punkte)
Fidelity Global Technology
Stammdaten:
- ISIN: LU0099574567
- Auflegung: 1. September 1999
- Fondsvermögen: 16.171,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)
Top-5-Investments*:
- Microsoft (5,3 Prozent)
- Apple (4,9 Prozent)
- Amazon (3,7 Prozent)
- Taiwan Semiconductor (3,5 Prozent)
- Alphabet (3,1 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023
Platz 4 (9 Punkte)
Allianz Euro Cash
Stammdaten:
- ISIN: LU0052221412
- Auflegung: 1. August 1994
- Fondsvermögen: 741,04 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)
Top-5-Investments*:
- Allianz Securicash (4,7 Prozent)
- Allianz Cash Facility (4,6 Prozent)
- Unicredit (2,2 Prozent)
- Goldman Sachs (2,1 Prozent)
- ALD (1,9 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023
Platz 3 (11 Punkte)
DWS ESG Euro Money Market
Stammdaten:
- ISIN: LU0225880524
- Auflegung: 29. August 2005
- Fondsvermögen: 3.200,41 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 2 (19 Punkte)
Acatis Value Event
Stammdaten:
- ISIN: DE000A0X7541
- Auflegung: 15. Dezember 2008
- Fondsvermögen: 7.201,76 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)
Top-5-Investments*:
- Prosus (5,8 Prozent)
- Berkshire Hathaway (3,8 Prozent)
- Ferguson (3,8 Prozent)
- Münchener Rückversicherung (3,2 Prozent)
- L'Occitane International (3,1 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023
Platz 1 (22 Punkte)
FvS Multiple Opportunities
Stammdaten:
- ISIN: LU0323578657
- Auflegung: 24. Oktober 2007
- Fondsvermögen: 25.140,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)
Top-5-Investments*:
- Berkshire Hathaway (3,6 Prozent)
- Deutsche Börse (3,3 Prozent)
- Adidas (3,2 Prozent)
- Mercedes-Benz Group (3,2 Prozent)
- Nestlé (3,1 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023