Absatzstatistik Juni 2023 11 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Platz 11 (5 Punkte)

Pictet Global Megatrends

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Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0386882277
  • Auflegung: 31. Oktober 2008
  • Fondsvermögen: 11.194,44 Mio. Euro (Stand: 13. Juli 2023)

Top-5-Investments*:

  • Thermo Fisher Scientific (1,1 Prozent)
  • Ecolab (1,0 Prozent)
  • Waste Management (1,0 Prozent)
  • Compass Group (1,0 Prozent)
  • Visa Inc-Class A Shares (1,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

 

Platz 10 (5 Punkte)

Global Triple Income

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Global Triple Income Fund - N
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE000A3D8151
  • Auflegung: 19. Juni 2023
  • Fondsvermögen: 4,92 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • Thermo Fisher Scientific (4,9 Prozent)
  • Xylem (2,9 Prozent)
  • Danaher (2,7 Prozent)
  • Southern Copper (2,4 Prozent)
  • Microsoft (1,9 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

 

Platz 9 (5 Punkte)

DWS Concept Kaldemorgen

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DWS Concept Kaldemorgen LC
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0599946893
  • Auflegung: 2. Mai 2011
  • Fondsvermögen: 14.221,30 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • Microsoft (2,5 Prozent)
  • E.ON (2,4 Prozent)
  • Axa (2,2 Prozent)
  • Alphabet (2,0 Prozent)
  • Allianz (1,5 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

 

Platz 8 (5 Punkte)

Basis-Fonds Nachhaltig

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Basis-Fonds I Nachhaltig
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0008478090
  • Auflegung: 14. Mai 1985
  • Fondsvermögen: 131,00 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)

 

 

 

 

  

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 7 (6 Punkte)

DWS Top Dividende 

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DWS Top Dividende LD
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0009848119
  • Auflegung: 28. April 2003
  • Fondsvermögen: 19.796,34 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

    Top-5-Investments*:

  • Johnson & Johnson (2,6 Prozent)
  • Merck & Co (2,5 Prozent)
  • Shell (2,4 Prozent)
  • BHP (2,1 Prozent)
  • Nestlé (2,2 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

 

Platz 6 (6 Punkte)

DJE Zins & Dividende

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DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0553171439
  • Auflegung: 6. Dezember 2010
  • Fondsvermögen: 3.570,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • 2.625% US Treasury (2,2 Prozent)
  • Novo Nordisc (2,0 Prozent)
  • 2.500% US Treasury (1,9 Prozent)
  • Hannover Rückversicherung (1,9 Prozent)
  • 3.500% Meta Platforms (1,7 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer, *Stand: 30. Juni 2023

 

Platz 5 (7 Punkte)

Fidelity Global Technology

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Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0099574567
  • Auflegung: 1. September 1999
  • Fondsvermögen: 16.171,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • Microsoft (5,3 Prozent)
  • Apple (4,9 Prozent)
  • Amazon (3,7 Prozent)
  • Taiwan Semiconductor (3,5 Prozent)
  • Alphabet (3,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

 

Platz 4 (9 Punkte)

Allianz Euro Cash

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Allianz Euro Cash - A - EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0052221412
  • Auflegung: 1. August 1994
  • Fondsvermögen: 741,04 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)

Top-5-Investments*:

  • Allianz Securicash (4,7 Prozent)
  • Allianz Cash Facility (4,6 Prozent)
  • Unicredit (2,2 Prozent)
  • Goldman Sachs (2,1 Prozent)
  • ALD (1,9 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023

 

Platz 3 (11 Punkte)

DWS ESG Euro Money Market

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DWS ESG Euro Money Market Fund LD
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0225880524
  • Auflegung: 29. August 2005
  • Fondsvermögen: 3.200,41 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

 

 

 

 

 

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 2 (19 Punkte)

Acatis Value Event

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ACATIS Value Event Fonds A
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE000A0X7541
  • Auflegung: 15. Dezember 2008
  • Fondsvermögen: 7.201,76 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • Prosus (5,8 Prozent)
  • Berkshire Hathaway (3,8 Prozent)
  • Ferguson (3,8 Prozent)
  • Münchener Rückversicherung (3,2 Prozent)
  • L'Occitane International (3,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023

 

Platz 1 (22 Punkte)

FvS Multiple Opportunities

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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0323578657
  • Auflegung: 24. Oktober 2007
  • Fondsvermögen: 25.140,00 Mio. Euro (Stand: 30. Juni 2023)

Top-5-Investments*:

  • Berkshire Hathaway (3,6 Prozent)
  • Deutsche Börse (3,3 Prozent)
  • Adidas (3,2 Prozent)
  • Mercedes-Benz Group (3,2 Prozent)
  • Nestlé (3,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. Juni 2023