Absatzstatistik März 2023 12 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Welche Fonds dominieren die Absatzlisten der deutschen Berater? DAS INVESTMENT hat bei Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, Jung, DMS & Cie., DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, Ebase und Blau Direkt nachgefragt und ein Ranking der beliebtesten 12 Produkte für den März erstellt.

| Bildquelle: Fotomontage von Jessica Hunold mit Canva

Wettbewerber auf Leitern: DAS INVESTMENT präsentiert Monat für Monat die beliebtesten Produkte aus dem Fondsvertrieb.

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Platz 12 (5 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: LU0282719219

Auflegung: 23. Januar 2007



Fondsvermögen: 406,10 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)



Top-5-Investments*:

Melexis (2,6 Prozent)

Carel Industries (2,5 Prozent)

CTS Eventim (2,4 Prozent)

SIG Group (2,4 Prozent)

Avanza Bank (2,3 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

Platz 11 (5 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: LU0386882277

Auflegung: 31. Oktober 2008



Top-5-Investments*:

Thermo Fisher Scientific (1,2 Prozent)

Visa (1,1 Prozent)

Salesforce (1,0 Prozent)

Waste Management (0,9 Prozent)

Splunk (0,9 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

Platz 10 (5 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: LU0011815304

Auflegung: 12. Januar 1987



Fondsvermögen: 4.540,40 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022)



Top-5-Investments*:

DTCC (13,6 Prozent)

Mizuho Financial Group (5,1 Prozent)

BNP Paribas (2,8 Prozent)

First Abu Dhabi Bank (2,1 Prozent)

Royal Bank of Canada (2,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Dezember 2022

Platz 9 (5 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: LU0329202252

Auflegung: 4. Oktober 2010



Fondsvermögen: 2.323,60 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022)



Top-5-Investments*:

Microsoft (4,7 Prozent)

Abbvie (2,7 Prozent)

Prologis (2,5 Prozent)

Bristol-Myers Squibb (2,4 Prozent)

CME (2,3 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Dezember 2022

Platz 8 (5 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: LU0099574567

Auflegung: 1. September 1999



Fondsvermögen: 14.076,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)



Top-5-Investments*:

Microsoft (5,0 Prozent)

Apple (4,9 Prozent)

Salesforce (3,1 Prozent)

Alphabet (3,0 Prozent)

Ericsson (3,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

Platz 7 (5 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: LU0599946893

Auflegung: 2. Mai 2011



Fondsvermögen: 13.868,15 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer



Platz 6 (5 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: DE0008478090

Auflegung: 14. Mai 1985



Fondsvermögen: 94,00 Mio. Euro (Stand: 31. Oktober 2022)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer



Platz 5 (8 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: LU0345361124

Auflegung: 18. Februar 2008



Fondsvermögen: 2.144,00 Mio. Euro (Stand: 31. Januar 2023)



Top-5-Investments*:

Focus Media Information (8,7 Prozent)

Taiwan Semiconductor (7,3 Prozent)

HDFC (6,8 Prozent)

Franco-Nevada (6,4 Prozent)

ASML (5,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Januar 2023

Platz 4 (8 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: LU0225880524

Auflegung: 29. August 2005



Fondsvermögen: 2.522,95 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)



Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer



Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Platz 3 (10 Punkte)



>>>Mehr Infos

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Stammdaten:

ISIN: DE0009848119

Auflegung: 28. April 2003



Fondsvermögen: 20.236,90 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)



Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer



Platz 2 (14 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: DE000A0X7541

Auflegung: 15. Dezember 2008



Fondsvermögen: 6.784,73 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)



Top-5-Investments*:

Prosus (6,5 Prozent)

Microsoft (5,9 Prozent)

Münchener Rück (5,8 Prozent)

Apple (5,4 Prozent)

Berkshire Hathaway (5,2 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023

Platz 1 (24 Punkte)



>>>Mehr Infos

Stammdaten:

ISIN: LU0323578657

Auflegung: 24. Oktober 2007



Fondsvermögen: 24.410,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)



Top-5-Investments*:

Berkshire Hathaway (3,5 Prozent)

Deutsche Börse (3,3 Prozent)

Mercedes-Benz Group (3,3 Prozent)

Nestlé (3,1 Prozent)

Microsoft (2,8 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023