Absatzstatistik März 2023 12 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Diese 12 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb
Platz 12 (5 Punkte)
Threadneedle Pan European Small Cap Opportunities
Stammdaten:
- ISIN: LU0282719219
- Auflegung: 23. Januar 2007
- Fondsvermögen: 406,10 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Top-5-Investments*:
- Melexis (2,6 Prozent)
- Carel Industries (2,5 Prozent)
- CTS Eventim (2,4 Prozent)
- SIG Group (2,4 Prozent)
- Avanza Bank (2,3 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023
Platz 11 (5 Punkte)
Pictet Global Megatrend Selection
Stammdaten:
- ISIN: LU0386882277
- Auflegung: 31. Oktober 2008
Top-5-Investments*:
- Thermo Fisher Scientific (1,2 Prozent)
- Visa (1,1 Prozent)
- Salesforce (1,0 Prozent)
- Waste Management (0,9 Prozent)
- Splunk (0,9 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023
Platz 10 (5 Punkte)
JPM USD Standard Money Market
Stammdaten:
- ISIN: LU0011815304
- Auflegung: 12. Januar 1987
- Fondsvermögen: 4.540,40 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022)
Top-5-Investments*:
- DTCC (13,6 Prozent)
- Mizuho Financial Group (5,1 Prozent)
- BNP Paribas (2,8 Prozent)
- First Abu Dhabi Bank (2,1 Prozent)
- Royal Bank of Canada (2,0 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Dezember 2022
Platz 9 (5 Punkte)
JPM Global Dividend
Stammdaten:
- ISIN: LU0329202252
- Auflegung: 4. Oktober 2010
- Fondsvermögen: 2.323,60 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022)
Top-5-Investments*:
- Microsoft (4,7 Prozent)
- Abbvie (2,7 Prozent)
- Prologis (2,5 Prozent)
- Bristol-Myers Squibb (2,4 Prozent)
- CME (2,3 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Dezember 2022
Platz 8 (5 Punkte)
Fidelity Global Technology
Stammdaten:
- ISIN: LU0099574567
- Auflegung: 1. September 1999
- Fondsvermögen: 14.076,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Top-5-Investments*:
- Microsoft (5,0 Prozent)
- Apple (4,9 Prozent)
- Salesforce (3,1 Prozent)
- Alphabet (3,0 Prozent)
- Ericsson (3,0 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023
Platz 7 (5 Punkte)
DWS Concept Kaldemorgen
Stammdaten:
- ISIN: LU0599946893
- Auflegung: 2. Mai 2011
- Fondsvermögen: 13.868,15 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 6 (5 Punkte)
Basis-Fonds Nachhaltig
Stammdaten:
- ISIN: DE0008478090
- Auflegung: 14. Mai 1985
- Fondsvermögen: 94,00 Mio. Euro (Stand: 31. Oktober 2022)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 5 (8 Punkte)
Fidelity Asia Pacific Opportunities
Stammdaten:
- ISIN: LU0345361124
- Auflegung: 18. Februar 2008
- Fondsvermögen: 2.144,00 Mio. Euro (Stand: 31. Januar 2023)
Top-5-Investments*:
- Focus Media Information (8,7 Prozent)
- Taiwan Semiconductor (7,3 Prozent)
- HDFC (6,8 Prozent)
- Franco-Nevada (6,4 Prozent)
- ASML (5,0 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Januar 2023
Platz 4 (8 Punkte)
DWS ESG Euro Money Market
Stammdaten:
- ISIN: LU0225880524
- Auflegung: 29. August 2005
- Fondsvermögen: 2.522,95 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 3 (10 Punkte)
DWS Top Dividende
Stammdaten:
- ISIN: DE0009848119
- Auflegung: 28. April 2003
- Fondsvermögen: 20.236,90 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 2 (14 Punkte)
Acatis Value Event
Stammdaten:
- ISIN: DE000A0X7541
- Auflegung: 15. Dezember 2008
- Fondsvermögen: 6.784,73 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
Top-5-Investments*:
- Prosus (6,5 Prozent)
- Microsoft (5,9 Prozent)
- Münchener Rück (5,8 Prozent)
- Apple (5,4 Prozent)
- Berkshire Hathaway (5,2 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023
Platz 1 (24 Punkte)
FvS Multiple Opportunities
Stammdaten:
- ISIN: LU0323578657
- Auflegung: 24. Oktober 2007
- Fondsvermögen: 24.410,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)
Top-5-Investments*:
- Berkshire Hathaway (3,5 Prozent)
- Deutsche Börse (3,3 Prozent)
- Mercedes-Benz Group (3,3 Prozent)
- Nestlé (3,1 Prozent)
- Microsoft (2,8 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023