Absatzstatistik März 2023 12 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Platz 12 (5 Punkte)

Threadneedle Pan European Small Cap Opportunities

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CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities AE EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0282719219
  • Auflegung: 23. Januar 2007
  • Fondsvermögen: 406,10 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Melexis (2,6 Prozent)
  • Carel Industries (2,5 Prozent)
  • CTS Eventim (2,4 Prozent)
  • SIG Group (2,4 Prozent)
  • Avanza Bank (2,3 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

 

Platz 11 (5 Punkte)

Pictet Global Megatrend Selection

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Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0386882277
  • Auflegung: 31. Oktober 2008

Top-5-Investments*:

  • Thermo Fisher Scientific (1,2 Prozent)
  • Visa (1,1 Prozent)
  • Salesforce (1,0 Prozent)
  • Waste Management (0,9 Prozent)
  • Splunk (0,9 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

 

Platz 10 (5 Punkte)

JPM USD Standard Money Market

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JPM USD Standard Money Market VNAV A (acc.)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0011815304
  • Auflegung: 12. Januar 1987
  • Fondsvermögen: 4.540,40 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022)

Top-5-Investments*:

  • DTCC (13,6 Prozent)
  • Mizuho Financial Group (5,1 Prozent)
  • BNP Paribas (2,8 Prozent)
  • First Abu Dhabi Bank (2,1 Prozent)
  • Royal Bank of Canada (2,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Dezember 2022

 

Platz 9 (5 Punkte)

JPM Global Dividend

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JPM Global Dividend A (acc) - EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0329202252
  • Auflegung: 4. Oktober 2010
  • Fondsvermögen: 2.323,60 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022)

Top-5-Investments*:

  • Microsoft (4,7 Prozent)
  • Abbvie (2,7 Prozent)
  • Prologis (2,5 Prozent)
  • Bristol-Myers Squibb (2,4 Prozent)
  • CME (2,3 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Dezember 2022

 

Platz 8 (5 Punkte)

Fidelity Global Technology

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Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0099574567
  • Auflegung: 1. September 1999
  • Fondsvermögen: 14.076,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Microsoft (5,0 Prozent)
  • Apple (4,9 Prozent)
  • Salesforce (3,1 Prozent)
  • Alphabet (3,0 Prozent)
  • Ericsson (3,0 Prozent)
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Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

 

Platz 7 (5 Punkte)

DWS Concept Kaldemorgen

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DWS Concept Kaldemorgen LC
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026
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Stammdaten:

  • ISIN: LU0599946893
  • Auflegung: 2. Mai 2011
  • Fondsvermögen: 13.868,15 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

 

 

 

 

 

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 6 (5 Punkte)

Basis-Fonds Nachhaltig

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Basis-Fonds I Nachhaltig
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0008478090
  • Auflegung: 14. Mai 1985
  • Fondsvermögen: 94,00 Mio. Euro (Stand: 31. Oktober 2022)

 

 

 

 

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Platz 5 (8 Punkte)

Fidelity Asia Pacific Opportunities

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Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund A Acc (EUR)
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0345361124
  • Auflegung: 18. Februar 2008
  • Fondsvermögen: 2.144,00 Mio. Euro (Stand: 31. Januar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Focus Media Information (8,7 Prozent)
  • Taiwan Semiconductor (7,3 Prozent)
  • HDFC (6,8 Prozent)
  • Franco-Nevada (6,4 Prozent)
  • ASML (5,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Januar 2023

 

Platz 4 (8 Punkte)

DWS ESG Euro Money Market

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DWS ESG Euro Money Market Fund LD
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0225880524
  • Auflegung: 29. August 2005
  • Fondsvermögen: 2.522,95 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

 

 

 

 

 

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 3 (10 Punkte)

DWS Top Dividende 

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DWS Top Dividende LD
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0009848119
  • Auflegung: 28. April 2003
  • Fondsvermögen: 20.236,90 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

 

 

 

 

 

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 2 (14 Punkte)

Acatis Value Event

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ACATIS Value Event Fonds A
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE000A0X7541
  • Auflegung: 15. Dezember 2008
  • Fondsvermögen: 6.784,73 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

Top-5-Investments*:

  • Prosus (6,5 Prozent)
  • Microsoft (5,9 Prozent)
  • Münchener Rück (5,8 Prozent)
  • Apple (5,4 Prozent)
  • Berkshire Hathaway (5,2 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. März 2023

 

Platz 1 (24 Punkte)

FvS Multiple Opportunities

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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0323578657
  • Auflegung: 24. Oktober 2007
  • Fondsvermögen: 24.410,00 Mio. Euro (Stand: 28. Februar 2023)

Top-5-Investments*:

  • Berkshire Hathaway (3,5 Prozent)
  • Deutsche Börse (3,3 Prozent)
  • Mercedes-Benz Group (3,3 Prozent)
  • Nestlé (3,1 Prozent)
  • Microsoft (2,8 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. Februar 2023

 