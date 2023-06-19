Absatzstatistik Mai 2023 12 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Welche Fonds dominieren die Absatzlisten der deutschen Berater? DAS INVESTMENT hat bei Apella, BCA, Fondskonzept, Fondsnet, MLP, Netfonds, Jung, DMS & Cie., DAB BNP Paribas, Fonds Finanz, Ebase und Blau Direkt nachgefragt und ein Ranking der beliebtesten 12 Produkte für den Mai erstellt.

| Bildquelle: Fotomontage von Jessica Hunold mit Canva

Schwein im Geldkoffer: DAS INVESTMENT präsentiert Monat für Monat die beliebtesten Produkte aus dem Fondsvertrieb.

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Platz 12 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU1315151032

Auflegung: 30. Dezember 2015



Fondsvermögen: 138,41 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

Platz 11 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE000A0M2JB5

Auflegung: 15. Februar 2008



Fondsvermögen: 299,19 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

Platz 10 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE0009848119

Auflegung: 28. April 2003



Fondsvermögen: 19.627,30 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)

Top-5-Investments*:

Johnson & Johnson (2,5 Prozent)

Merck & Co (2,4 Prozent)

Nestlé (2,3 Prozent)

Shell (2,3 Prozent)

Agnico Eagle Mines (2,2 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023



Platz 9 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0599946893

Auflegung: 2. Mai 2011



Fondsvermögen: 13.985,55 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Top-5-Investments*:

E.ON (2,6 Prozent)

Microsoft (2,3 Prozent)

Axa (2,2 Prozent)

Alphabet (1,8 Prozent)

Bayer (1,5 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. April 2023



Platz 8 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE000A0YAX64

Auflegung: 5. Mai 2010



Fondsvermögen: 283,00 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

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Platz 7 (5 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE0008478090

Auflegung: 14. Mai 1985



Fondsvermögen: 111,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

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Platz 6 (6 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0553171439

Auflegung: 6. Dezember 2010



Fondsvermögen: 3.520,00 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)



Top-5-Investments*:



Hannover Rückversicherung (2,2 Prozent)

Novo Nordisc (1,9 Prozent)

2.000% US Treasury (1,9 Prozent)

2.625% US Treasury (1,9 Prozent)

3.500% Meta Platforms (1,7 Prozent)

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Platz 5 (6 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU2123743424

Auflegung: 10. Juli 2020



Fondsvermögen: 180,76 Mio. US-Dollar (Stand: 30. April 2023)



Top-5-Investments*:



BGF Circular Economy (14,1 Prozent)

Blackrock New Energy (13,9 Prozent)

iShares S&P Global Water (12,1 Prozent)

iShares Digital Securities (9,9 Prozent)

iShares S&P Commodity Producers Agribusiness (7,4 Prozent)

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Platz 4 (10 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0302296495

Auflegung: 16. August 2007



Fondsvermögen: 1.048,24 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Top-5-Investments*:

Microsoft (9,3 Prozent)

Alphabet (7,0 Prozent)

Ericsson (6,3 Prozent)

Meta Platforms (5,6 Prozent)

Salesforce (4,2 Prozent)

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Platz 3 (10 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0346993305

Auflegung: 1. Juli 2008



Fondsvermögen: 193,93 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Top-5-Investments*:

DJE Dividende & Substanz (9,0 Prozent)

Allianz European Equity Dividend (7,3 Prozent)

Invesco S&P 500 (7,1 Prozent)

iShares US Value ESG (6,0 Prozent)

Xtrackers IE Physical Gold (5,9 Prozent)

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Platz 2 (17 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: DE000A0X7541

Auflegung: 15. Dezember 2008



Fondsvermögen: 7.050,81 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)



Top-5-Investments*:

Prosus (5,4 Prozent)

Berkshire Hathaway (5,0 Prozent)

Münchener Rückversicherung (4,2 Prozent)

Ferguson (4,1 Prozent)

Apple (4,0 Prozent)

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Platz 1 (21 Punkte)



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Stammdaten:

ISIN: LU0323578657

Auflegung: 24. Oktober 2007



Fondsvermögen: 24.740,00 Mio. Euro (Stand: 30. April 2023)



Top-5-Investments*:

Berkshire Hathaway (3,5 Prozent)

Deutsche Börse (3,3 Prozent)

Nestlé (3,3 Prozent)

Microsoft (3,1 Prozent)

Mercedes-Benz Group (3,1 Prozent)

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