Absatzstatistik Mai 2023 12 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Diese 12 Fonds sind aktuell die Lieblinge im Finanzvertrieb
Platz 12 (5 Punkte)
Hac Quant Stiftungsfonds
Stammdaten:
- ISIN: LU1315151032
- Auflegung: 30. Dezember 2015
- Fondsvermögen: 138,41 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer
Platz 11 (5 Punkte)
IAC-Aktien Global
Stammdaten:
- ISIN: DE000A0M2JB5
- Auflegung: 15. Februar 2008
- Fondsvermögen: 299,19 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)
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Platz 10 (5 Punkte)
DWS Top Dividende
Stammdaten:
- ISIN: DE0009848119
- Auflegung: 28. April 2003
- Fondsvermögen: 19.627,30 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)
Top-5-Investments*:
- Johnson & Johnson (2,5 Prozent)
- Merck & Co (2,4 Prozent)
- Nestlé (2,3 Prozent)
- Shell (2,3 Prozent)
- Agnico Eagle Mines (2,2 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023
Platz 9 (5 Punkte)
DWS Concept Kaldemorgen
Stammdaten:
- ISIN: LU0599946893
- Auflegung: 2. Mai 2011
- Fondsvermögen: 13.985,55 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)
Top-5-Investments*:
- E.ON (2,6 Prozent)
- Microsoft (2,3 Prozent)
- Axa (2,2 Prozent)
- Alphabet (1,8 Prozent)
- Bayer (1,5 Prozent)
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Platz 8 (5 Punkte)
DC Value Global Balanced
Stammdaten:
- ISIN: DE000A0YAX64
- Auflegung: 5. Mai 2010
- Fondsvermögen: 283,00 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)
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Platz 7 (5 Punkte)
Basis-Fonds Nachhaltig
Stammdaten:
- ISIN: DE0008478090
- Auflegung: 14. Mai 1985
- Fondsvermögen: 111,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)
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Platz 6 (6 Punkte)
DJE Zins & Dividende
Stammdaten:
- ISIN: LU0553171439
- Auflegung: 6. Dezember 2010
- Fondsvermögen: 3.520,00 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)
Top-5-Investments*:
- Hannover Rückversicherung (2,2 Prozent)
- Novo Nordisc (1,9 Prozent)
- 2.000% US Treasury (1,9 Prozent)
- 2.625% US Treasury (1,9 Prozent)
- 3.500% Meta Platforms (1,7 Prozent)
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Platz 5 (6 Punkte)
Blackrock Multi-Theme Equity
Stammdaten:
- ISIN: LU2123743424
- Auflegung: 10. Juli 2020
- Fondsvermögen: 180,76 Mio. US-Dollar (Stand: 30. April 2023)
Top-5-Investments*:
- BGF Circular Economy (14,1 Prozent)
- Blackrock New Energy (13,9 Prozent)
- iShares S&P Global Water (12,1 Prozent)
- iShares Digital Securities (9,9 Prozent)
- iShares S&P Commodity Producers Agribusiness (7,4 Prozent)
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Platz 4 (10 Punkte)
DNB Technology
Stammdaten:
- ISIN: LU0302296495
- Auflegung: 16. August 2007
- Fondsvermögen: 1.048,24 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)
Top-5-Investments*:
- Microsoft (9,3 Prozent)
- Alphabet (7,0 Prozent)
- Ericsson (6,3 Prozent)
- Meta Platforms (5,6 Prozent)
- Salesforce (4,2 Prozent)
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Platz 3 (10 Punkte)
DJE Multi Flex
Stammdaten:
- ISIN: LU0346993305
- Auflegung: 1. Juli 2008
- Fondsvermögen: 193,93 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)
Top-5-Investments*:
- DJE Dividende & Substanz (9,0 Prozent)
- Allianz European Equity Dividend (7,3 Prozent)
- Invesco S&P 500 (7,1 Prozent)
- iShares US Value ESG (6,0 Prozent)
- Xtrackers IE Physical Gold (5,9 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. April 2023
Platz 2 (17 Punkte)
Acatis Value Event
Stammdaten:
- ISIN: DE000A0X7541
- Auflegung: 15. Dezember 2008
- Fondsvermögen: 7.050,81 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)
Top-5-Investments*:
- Prosus (5,4 Prozent)
- Berkshire Hathaway (5,0 Prozent)
- Münchener Rückversicherung (4,2 Prozent)
- Ferguson (4,1 Prozent)
- Apple (4,0 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023
Platz 1 (21 Punkte)
FvS Multiple Opportunities
Stammdaten:
- ISIN: LU0323578657
- Auflegung: 24. Oktober 2007
- Fondsvermögen: 24.740,00 Mio. Euro (Stand: 30. April 2023)
Top-5-Investments*:
- Berkshire Hathaway (3,5 Prozent)
- Deutsche Börse (3,3 Prozent)
- Nestlé (3,3 Prozent)
- Microsoft (3,1 Prozent)
- Mercedes-Benz Group (3,1 Prozent)
Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. April 2023