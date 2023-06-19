Absatzstatistik Mai 2023 12 beliebte Fonds aus dem Finanzvertrieb

Platz 12 (5 Punkte)

Hac Quant Stiftungsfonds

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HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global I
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU1315151032
  • Auflegung: 30. Dezember 2015
  • Fondsvermögen: 138,41 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

 

 

 

 

  

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 11 (5 Punkte)

IAC-Aktien Global

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IAC-Aktien Global P
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE000A0M2JB5
  • Auflegung: 15. Februar 2008
  • Fondsvermögen: 299,19 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

 

 

 

 

  

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer

 

Platz 10 (5 Punkte)

DWS Top Dividende 

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DWS Top Dividende LD
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0009848119
  • Auflegung: 28. April 2003
  • Fondsvermögen: 19.627,30 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)

    Top-5-Investments*:

  • Johnson & Johnson (2,5 Prozent)
  • Merck & Co (2,4 Prozent)
  • Nestlé (2,3 Prozent)
  • Shell (2,3 Prozent)
  • Agnico Eagle Mines (2,2 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023

 

Platz 9 (5 Punkte)

DWS Concept Kaldemorgen

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DWS Concept Kaldemorgen LC
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0599946893
  • Auflegung: 2. Mai 2011
  • Fondsvermögen: 13.985,55 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Top-5-Investments*:

  • E.ON (2,6 Prozent)
  • Microsoft (2,3 Prozent)
  • Axa (2,2 Prozent)
  • Alphabet (1,8 Prozent)
  • Bayer (1,5 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. April 2023

 

Platz 8 (5 Punkte)

DC Value Global Balanced

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DC Value Global Balanced (IT)
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE000A0YAX64
  • Auflegung: 5. Mai 2010
  • Fondsvermögen: 283,00 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

 

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Platz 7 (5 Punkte)

Basis-Fonds Nachhaltig

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Basis-Fonds I Nachhaltig
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE0008478090
  • Auflegung: 14. Mai 1985
  • Fondsvermögen: 111,00 Mio. Euro (Stand: 31. März 2023)

 

 

 

 

  

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Platz 6 (6 Punkte)

DJE Zins & Dividende

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DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0553171439
  • Auflegung: 6. Dezember 2010
  • Fondsvermögen: 3.520,00 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Top-5-Investments*:

  • Hannover Rückversicherung (2,2 Prozent)
  • Novo Nordisc (1,9 Prozent)
  • 2.000% US Treasury (1,9 Prozent)
  • 2.625% US Treasury (1,9 Prozent)
  • 3.500% Meta Platforms (1,7 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer, *Stand: 28. April 2023

 

Platz 5 (6 Punkte)

Blackrock Multi-Theme Equity

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BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity Fund A2 EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU2123743424
  • Auflegung: 10. Juli 2020
  • Fondsvermögen: 180,76 Mio. US-Dollar (Stand: 30. April 2023)

Top-5-Investments*:

  • BGF Circular Economy (14,1 Prozent)
  • Blackrock New Energy (13,9 Prozent)
  • iShares S&P Global Water (12,1 Prozent)
  • iShares Digital Securities (9,9 Prozent)
  • iShares S&P Commodity Producers Agribusiness (7,4 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer, *Stand: 20. April 2023

 

Platz 4 (10 Punkte)

DNB Technology

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DNB Fund - Technology A (ACC) EUR
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0302296495
  • Auflegung: 16. August 2007
  • Fondsvermögen: 1.048,24 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Top-5-Investments*:

  • Microsoft (9,3 Prozent)
  • Alphabet (7,0 Prozent)
  • Ericsson (6,3 Prozent)
  • Meta Platforms (5,6 Prozent)
  • Salesforce (4,2 Prozent)
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Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. April 2023

 

Platz 3 (10 Punkte)

DJE Multi Flex

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DJE Lux - DJE Multi Flex
Weitere Informationen
Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0346993305
  • Auflegung: 1. Juli 2008
  • Fondsvermögen: 193,93 Mio. Euro (Stand: 28. April 2023)

Top-5-Investments*:

  • DJE Dividende & Substanz (9,0 Prozent)
  • Allianz European Equity Dividend (7,3 Prozent)
  • Invesco S&P 500 (7,1 Prozent)
  • iShares US Value ESG (6,0 Prozent)
  • Xtrackers IE Physical Gold (5,9 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 28. April 2023

 

Platz 2 (17 Punkte)

Acatis Value Event

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ACATIS Value Event Fonds A
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: DE000A0X7541
  • Auflegung: 15. Dezember 2008
  • Fondsvermögen: 7.050,81 Mio. Euro (Stand: 31. Mai 2023)

Top-5-Investments*:

  • Prosus (5,4 Prozent)
  • Berkshire Hathaway (5,0 Prozent)
  • Münchener Rückversicherung (4,2 Prozent)
  • Ferguson (4,1 Prozent)
  • Apple (4,0 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 31. Mai 2023

 

Platz 1 (21 Punkte)

FvS Multiple Opportunities

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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
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Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Stammdaten:

  • ISIN: LU0323578657
  • Auflegung: 24. Oktober 2007
  • Fondsvermögen: 24.740,00 Mio. Euro (Stand: 30. April 2023)

Top-5-Investments*:

  • Berkshire Hathaway (3,5 Prozent)
  • Deutsche Börse (3,3 Prozent)
  • Nestlé (3,3 Prozent)
  • Microsoft (3,1 Prozent)
  • Mercedes-Benz Group (3,1 Prozent)

Wir haben die Top-Seller-Listen der einzelnen Anbieter zusammengeführt, Punkte vergeben und daraus ein Ranking erstellt. Da einige Fonds in der Auswertung dieselbe Punktzahl erreichen, sind sie alphabetisch sortiert. Quelle der Fondsdaten: DAS INVESTMENT Fund Explorer; *Stand: 30. April 2023