Collectibles Die beliebtesten Sammelobjekte der Deutschen

Der Online-Marktplatz Catawiki hat die beliebtesten Sammelobjekte der Deutschen ermittelt. Dabei zeigt sich, dass vor allem Spielzeuge und Modelle, wie zum Beispiel Märklin-Eisenbahnen, in Deutschland besonders beliebte Sammlerstücke sind – im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.

Die Top-6 der beliebtesten Sammelobjekte in Deutschland sind:

Münzen und Briefmarken Bücher und Comics Spielzeug und Modelle Popkulturelle Objekte, Sammelkarten und Spiele Einrichtung und Dekoration Musik und Kameras

„Unsere Umfrage belegt, dass das Klischee der Deutschen als Liebhaber von Modellspielzeugen stimmt“, kommentiert Simon Ungefug, Modelleisenbahnexperte bei Catawiki die Ergebnisse.

Beliebte Sammelobjekte: Eine Generationenfrage?

Schaut man sich die unterschiedlichen Generationen an, ist zu erkennen, dass Gen-Z und Gen-X besonders gerne popkulturelle Objekte, Sammelkarten und Spiele sammeln. Unter den Baby-Boomern hingegen sammelt jeder fünfte Münzen und Briefmarken. Schmuck und kostbare Steine sowie Mode sind bei der Gen-Z mit 7 beziehungsweise 9 Prozent am populärsten.

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Über die Umfrage:

Catawiki hat in Kooperation mit Yougov rund 10.000 Personen in Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden zu ihren Sammelgewohnheiten befragt.

Platz 10: Oldtimer 1 / 10 Ein Ford Capri I auf einer Straßenparade in Belgien. Bildquelle: Imago Images / Belga