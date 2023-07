Collectibles Die beliebtesten Sammelobjekte der Deutschen

Auf Platz 10 des Deutschen-Catawiki-Rankings finden sich Oldtimer. 3 Prozent der Befragten zählen die alten Autos zu ihren liebsten Sammelobjekten.

Ein Anhaltspunkt, der zeigt, wie sich Oldtimer im Wert entwickeln, ist der Deutsche-Oldtimer-Index vom Verband der Automobilindustrie (VDA). In der jüngsten Auswertung zeigt sich: Gleich acht Fahrzeuge deutscher Hersteller schafften es in die Top-10. Dabei ist der Wert des Ford Capri I aus dem Baujahr 69 - 72 am deutlichsten gewachsen, mit einem Plus von 100 Prozent.