Collectibles Die beliebtesten Sammelobjekte der Deutschen

Der Online-Marktplatz Catawiki hat die beliebtesten Sammelobjekte der Deutschen ermittelt. Dabei zeigt sich, dass vor allem Spielzeuge und Modelle, wie zum Beispiel Märklin-Eisenbahnen, in Deutschland besonders beliebte Sammlerstücke sind – im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Die Top-6 der beliebtesten Sammelobjekte in Deutschland sind:
- Münzen und Briefmarken
- Bücher und Comics
- Spielzeug und Modelle
- Popkulturelle Objekte, Sammelkarten und Spiele
- Einrichtung und Dekoration
- Musik und Kameras
„Unsere Umfrage belegt, dass das Klischee der Deutschen als Liebhaber von Modellspielzeugen stimmt“, kommentiert Simon Ungefug, Modelleisenbahnexperte bei Catawiki die Ergebnisse.
Beliebte Sammelobjekte: Eine Generationenfrage?
Schaut man sich die unterschiedlichen Generationen an, ist zu erkennen, dass Gen-Z und Gen-X besonders gerne popkulturelle Objekte, Sammelkarten und Spiele sammeln. Unter den Baby-Boomern hingegen sammelt jeder fünfte Münzen und Briefmarken. Schmuck und kostbare Steine sowie Mode sind bei der Gen-Z mit 7 beziehungsweise 9 Prozent am populärsten.
Du fragst dich:
- Was sind eigentlich Collectibles?
- Welche Risiken sollte ich bei Sammlerstücken kennen?
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Über die Umfrage:
Catawiki hat in Kooperation mit Yougov rund 10.000 Personen in Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden zu ihren Sammelgewohnheiten befragt.
Auf Platz 10 des Deutschen-Catawiki-Rankings finden sich Oldtimer. 3 Prozent der Befragten zählen die alten Autos zu ihren liebsten Sammelobjekten.
Ein Anhaltspunkt, der zeigt, wie sich Oldtimer im Wert entwickeln, ist der Deutsche-Oldtimer-Index vom Verband der Automobilindustrie (VDA). In der jüngsten Auswertung zeigt sich: Gleich acht Fahrzeuge deutscher Hersteller schafften es in die Top-10. Dabei ist der Wert des Ford Capri I aus dem Baujahr 69 - 72 am deutlichsten gewachsen, mit einem Plus von 100 Prozent.