Auf welche Aktien setzen Hedgefondsmanager und wie stark gewichten sie ihre Top-Investments? Das hat der Finanzdienstleister Goldman Sachs untersucht. Wir zeigen die 15 Lieblinge.

Fällt ins Gewicht Das sind die beliebtesten Aktien von Hedgefondsmanagern

Was sind die beliebtesten Aktien von Hedgefondsmanagern? Das hat Goldman Sachs in ihrem Hedge-Fund-Trend-Monitor untersucht und dafür 786 Hedgefonds unter die Lupe genommen. Dabei durchleuchteten die Analysten, welche 50 Aktien am häufigsten unter den Top-10-Positionen von Hedgefonds auftauchen und wie stark diese gewichtet sind.

So performten die 50 Lieblinge der Hedgefondsmanager

Basierend auf ihrer Analyse hat Goldman Sachs den Hedge-Fund-VIP-Index entworfen. Der Index konnte seit 2001, den S&P 500 in 58 Prozent der Quartale übertreffen. Doch besonders seit Anfang 2021 schnitt er unterdurchschnittlich ab und liegt um mehr als 30 Prozent hinter dem S&P 500 zurück.

Die beliebtesten Aktien in Hedgefonds:

Microsoft Amazon Alphabet Uber Technologies Netflix Visa Apple Meta Platforms Mastercard Paypal Activision Blizzard Berkshire Hathaway Palo Alto Networks T-Mobile US Willscot Mobile Mini

Die Daten basieren auf dem vierten Quartal 2022.

Platz 15: Willscot Mobile Mini 1 / 15 Container am Hamburger Hafen: Das Unternehmen Willscot Mobile Mini bietet modulare Raum- und mobilen Lagerlösungen an. Bildquelle: Imago Images / Olaf Döring