 

Was sind die beliebtesten Aktien von Hedgefondsmanagern? Das hat Goldman Sachs in ihrem Hedge-Fund-Trend-Monitor untersucht und dafür 786 Hedgefonds unter die Lupe genommen. Dabei durchleuchteten die Analysten, welche 50 Aktien am häufigsten unter den Top-10-Positionen von Hedgefonds auftauchen und wie stark diese gewichtet sind.

So performten die 50 Lieblinge der Hedgefondsmanager

Basierend auf ihrer Analyse hat Goldman Sachs den Hedge-Fund-VIP-Index entworfen. Der Index konnte seit 2001, den S&P 500 in 58 Prozent der Quartale übertreffen. Doch besonders seit Anfang 2021 schnitt er unterdurchschnittlich ab und liegt um mehr als 30 Prozent hinter dem S&P 500 zurück.

 

Die beliebtesten Aktien in Hedgefonds:

  1. Microsoft
  2. Amazon
  3. Alphabet
  4. Uber Technologies
  5. Netflix
  6. Visa
  7. Apple
  8. Meta Platforms
  9. Mastercard
  10. Paypal
  11. Activision Blizzard
  12. Berkshire Hathaway
  13. Palo Alto Networks
  14. T-Mobile US
  15. Willscot Mobile Mini

Die Daten basieren auf dem vierten Quartal 2022.

 

Platz 15: Willscot Mobile Mini
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Container am Hamburger Hafen | © Imago Images / Olaf Döring
Container am Hamburger Hafen: Das Unternehmen Willscot Mobile Mini bietet modulare Raum- und mobilen Lagerlösungen an. Bildquelle: Imago Images / Olaf Döring

 

Unternehmen
 Willscot Mobile Mini
ISIN
 US9713781048
Branche Bauwesen und Technik
Marktkapitalisierung 10 Milliarden US-Dollar
In so vielen Fonds ist die Aktie unter den Top-10-Positionen zu finden
 18
Durchschnittliche Gewichtung (in den Top 10)
 10 Prozent