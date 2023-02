Was sind die beliebtesten Aktien von Hedgefondsmanagern? Das hat Goldman Sachs in ihrem Hedge-Fund-Trend-Monitor untersucht und dafür 786 Hedgefonds unter die Lupe genommen. Dabei durchleuchteten die Analysten, welche 50 Aktien am häufigsten unter den Top-10-Positionen von Hedgefonds auftauchen und wie stark diese gewichtet sind.

So performten die 50 Lieblinge der Hedgefondsmanager

Basierend auf ihrer Analyse hat Goldman Sachs den Hedge-Fund-VIP-Index entworfen. Der Index konnte seit 2001, den S&P 500 in 58 Prozent der Quartale übertreffen. Doch besonders seit Anfang 2021 schnitt er unterdurchschnittlich ab und liegt um mehr als 30 Prozent hinter dem S&P 500 zurück.

Die beliebtesten Aktien in Hedgefonds:

Microsoft Amazon Alphabet Uber Technologies Netflix Visa Apple Meta Platforms Mastercard Paypal Activision Blizzard Berkshire Hathaway Palo Alto Networks T-Mobile US Willscot Mobile Mini

Die Daten basieren auf dem vierten Quartal 2022.