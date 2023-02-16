Hedgefonds
Die beliebtesten Aktien in Hedgefonds (2022)
Fällt ins Gewicht Das sind die beliebtesten Aktien von Hedgefondsmanagern
Was sind die beliebtesten Aktien von Hedgefondsmanagern? Das hat Goldman Sachs in ihrem Hedge-Fund-Trend-Monitor untersucht und dafür 786 Hedgefonds unter die Lupe genommen. Dabei durchleuchteten die Analysten, welche 50 Aktien am häufigsten unter den Top-10-Positionen von Hedgefonds auftauchen und wie stark diese gewichtet sind.
So performten die 50 Lieblinge der Hedgefondsmanager
Basierend auf ihrer Analyse hat Goldman Sachs den Hedge-Fund-VIP-Index entworfen. Der Index konnte seit 2001, den S&P 500 in 58 Prozent der Quartale übertreffen. Doch besonders seit Anfang 2021 schnitt er unterdurchschnittlich ab und liegt um mehr als 30 Prozent hinter dem S&P 500 zurück.
Die beliebtesten Aktien in Hedgefonds:
- Microsoft
- Amazon
- Alphabet
- Uber Technologies
- Netflix
- Visa
- Apple
- Meta Platforms
- Mastercard
- Paypal
- Activision Blizzard
- Berkshire Hathaway
- Palo Alto Networks
- T-Mobile US
- Willscot Mobile Mini
Die Daten basieren auf dem vierten Quartal 2022.
|Unternehmen
|Willscot Mobile Mini
|ISIN
|US9713781048
|Branche
|Bauwesen und Technik
|Marktkapitalisierung
|10 Milliarden US-Dollar
|In so vielen Fonds ist die Aktie unter den Top-10-Positionen zu finden
|18
|Durchschnittliche Gewichtung (in den Top 10)
|10 Prozent
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