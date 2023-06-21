Wer sind die Traumarbeitgeber der Studierenden? Das hat das Employer-Branding-Unternehmen Universum untersucht. Wir zeigen, welche zehn Firmen vor allem bei Wirtschaftswissenschaftlern beliebt sind und wie sie bei anderen Fachrichtungen abschneiden.

In Deutschland Suche nach dem Traumjob: Das sind die beliebtesten Arbeitgeber der Studierenden

Wer sind die Top-Arbeitgeber bei den Studierenden? Das untersuchte das Employer-Branding-Unternehmen Universum. Das Ergebnis: Vor allem Automobilhersteller scheinen beliebt zu sein. Wir zeigen, welche zehn Unternehmen bei Wirtschaftswissenschaftlern gefragt sind und wie andere Fachrichtungen sie bewerten.

Untersucht wurden die Arbeitgeber-Präferenzen von Wirtschaftswissenschaftlern, Ingenieuren, Informatikern, Naturwissenschaftlern, Geistes- und Sozialwissenschaftlern, Rechtswissenschaftlern und Medizinern.

Gehalt als ausschlaggebender Faktor bei der Jobwahl

Besonders wichtig ist den Studierenden bei ihrem künftigen Arbeitgeber:

ein attraktives Grundgehalt

ein hohes Einkommen in der Zukunft und

vielfältige Arbeitsaufgaben.

Frauen wünschen sich zudem flexible Arbeitsbedingungen und eine sichere Anstellung, während Männer professionelles Training und Weiterentwicklung sowie Innovation höher gewichten.

Obwohl beide Geschlechter das Gehalt als wichtigsten Faktor angeben, gehen die Erwartungen dennoch auseinander. Während Männer im Schnitt 54.245 Euro Brutto-Jahresgehalt fordern, wollen Frauen im Schnitt lediglich 44.485 Euro – damit erwarten sie 18 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.

Über die Analyse:

Die Umfrage wurde zwischen September 2022 und März 2023 durchgeführt. Befragt wurden 35.523 Studierende aus 235 Hochschulen und 148 Studienfächern.



Die Kununu-Bewertungen sind vom 21. Juni 2023

Platz 10: Lufthansa 1 / 10 Ein Flieger von Lufthansa hebt ab. Bildquelle: Imago Images / HEN-FOTO