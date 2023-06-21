In Deutschland Suche nach dem Traumjob: Das sind die beliebtesten Arbeitgeber der Studierenden

Wer sind die Top-Arbeitgeber bei den Studierenden? Das untersuchte das Employer-Branding-Unternehmen Universum. Das Ergebnis: Vor allem Automobilhersteller scheinen beliebt zu sein. Wir zeigen, welche zehn Unternehmen bei Wirtschaftswissenschaftlern gefragt sind und wie andere Fachrichtungen sie bewerten.
Untersucht wurden die Arbeitgeber-Präferenzen von Wirtschaftswissenschaftlern, Ingenieuren, Informatikern, Naturwissenschaftlern, Geistes- und Sozialwissenschaftlern, Rechtswissenschaftlern und Medizinern.
Gehalt als ausschlaggebender Faktor bei der Jobwahl
Besonders wichtig ist den Studierenden bei ihrem künftigen Arbeitgeber:
- ein attraktives Grundgehalt
- ein hohes Einkommen in der Zukunft und
- vielfältige Arbeitsaufgaben.
Frauen wünschen sich zudem flexible Arbeitsbedingungen und eine sichere Anstellung, während Männer professionelles Training und Weiterentwicklung sowie Innovation höher gewichten.
Obwohl beide Geschlechter das Gehalt als wichtigsten Faktor angeben, gehen die Erwartungen dennoch auseinander. Während Männer im Schnitt 54.245 Euro Brutto-Jahresgehalt fordern, wollen Frauen im Schnitt lediglich 44.485 Euro – damit erwarten sie 18 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.
Über die Analyse:
Die Umfrage wurde zwischen September 2022 und März 2023 durchgeführt. Befragt wurden 35.523 Studierende aus 235 Hochschulen und 148 Studienfächern.
Die Kununu-Bewertungen sind vom 21. Juni 2023
Die Lufthansa Group schaffte es auf Platz zehn der beliebtesten Arbeitgeber der Wirtschaftsstudenten. Zum Vergleich: Bei den Ingenieuren liegt die Fluggesellschaft lediglich auf Platz elf. Am unbeliebtesten ist das Unternehmen jedoch bei Geistes- und Sozialwissenschaftlern – dort erreichte es nur Platz 28.
Lufthansa ist eine der größten und bekanntesten Fluggesellschaften der Welt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1926 gegründet. Ursprünglich als staatliche Fluggesellschaft gestartet, hat sich die Firma im Laufe der Jahre zu einem globalen Unternehmen entwickelt.
Bei dem Arbeitgeberbewertungsportal Kununu erreicht die Firma einen Score von 3,4 von 5 – anhand von 686 Bewertungen. Besonders gut bewertet wurden der Kollegenzusammenhalt und die Gleichberechtigung mit jeweils 4,0 Sternen.