1 Billion Euro Boom in Deutschland: Diese ETFs sind am beliebtesten

Der deutsche Fondsmarkt boomt: Mit einem Volumen von einer Billion Euro knackte er nun einen neuen Rekord. ETFs spielen eine Schlüsselrolle für das Wachstum des Marktes und machen ein Achtel des Finanzvermögens deutscher Haushalte aus. Welche börsengehandelten Indexfonds bei deutschen Anlegern besonders beliebt sind, erfährst du hier.

© Canva

Der deutsche Fondsmarkt hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht: Erstmals überschreitet das in Fonds und ETFs investierte Vermögen der Deutschen die Eine-Billion-Euro-Marke. Das geht aus einer Analyse des Online-Brokers XTB, basierend auf Daten der Deutschen Bundesbank, hervor. Demnach belief sich das Gesamtvolumen der Fondsanlagen Ende März 2024 auf 1,02 Billionen Euro.

Deutsches Fondsvolumen in sieben Jahren verdoppelt

Seit November 2016 (509,6 Milliarden Euro) hat sich das Fondsvolumen in Deutschland somit verdoppelt. Fonds machen nun etwa ein Achtel des gesamten Finanzvermögens deutscher Privathaushalte aus. Dieser Trend zeigt: Die Deutschen entdecken zunehmend die Vorteile breit gestreuter Geldanlagen. Statt auf einzelne Aktien oder das klassische Sparbuch zu setzen, vertrauen immer mehr Anleger auf die Vielfalt, die Fonds und ETFs bieten.

Für den beachtlichen Anstieg sind mehrere Faktoren verantwortlich. Zum einen haben Kurssteigerungen an den Aktienmärkten erheblich dazu beigetragen. Der Dax verzeichnete seit Ende 2016 ein Plus von rund 75 Prozent, während der MSCI World sogar um circa 140 Prozent zulegte (inklusive Dividenden). Zum anderen spielt die steigende Nachfrage nach Fondsanteilen, insbesondere ETFs, eine entscheidende Rolle.

Die beliebtesten ETFs der deutschen Anleger

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Insbesondere ETFs haben sich als wesentlicher Wachstumstreiber des Fondsmarkts etabliert. Daten des Portals Extra ETF zeigen, dass allein in Deutschland ein ETF-Volumen von 128,5 Milliarden Euro erreicht wurde (Stand: Mai 2024). Monatlich werden 4,3 Millionen ETF-Sparpläne ausgeführt, bei einer durchschnittlichen Sparplanrate von 172 Euro. Online-Broker haben maßgeblich dazu beigetragen, den Zugang zu ETF-Sparplänen für eine breite Anlegerschaft zu erleichtern.

Eine Umfrage der Welt bei großen Brokern ergab, dass zu den beliebtesten ETFs der deutschen Anleger sowohl breit gestreute als auch thematisch fokussierte Produkte gehören.

Der ETF mit der höchsten Wertentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten unter den beliebtesten Produkten ist der Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened ETF mit einer beeindruckenden Performance von 89 Prozent.

Weitere ETF-Favoriten der Anleger

Etablierte ETF-Basisinvestments

Enormes Wachstumspotenzial

Trotz des erreichten Rekordvolumens zeigt der internationale Vergleich, dass noch erhebliches Wachstumspotenzial besteht. Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef von XTB, weist darauf hin, dass das gesamte in Fonds investierte Vermögen der Deutschen weniger als ein Drittel des Börsenwerts von Apple ausmacht. Der deutsche Fondsmarkt hat nach den Aussagen von Chrzanowski noch enorm viel Potenzial.

Der Meilenstein von einer Billion Euro im deutschen Fondsmarkt markiert dennoch einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der Anlagekultur in Deutschland. ETFs spielen eine wichtige Rolle und entwickeln sich besonders bei jüngeren Anlegern zu einer wichtigen Anlageklasse. Die Vielfalt der beliebten ETFs, von breit gestreuten Indexfonds bis hin zu thematischen Investments in Zukunftstechnologien, zeigt das zunehmende Interesse an diversifizierten und renditeorientierten Anlagen.