Die Deutschen legen ihr Geld traditionell eher konservativ an. Vor allem festverzinsliche Anlagen haben es den Bundesbürgern angetan. Klassisches Sparen bietet schließlich eine gewisse Sicherheit. Bei Aktien sind hingegen hohe Gewinne, aber eben auch hohe Verluste möglich.

Das Online-Portal Statista hat deutsche Anleger im vergangenen Jahr zu ihren beliebtesten Investmentprodukten befragt und die Ergebnisse mit dem Jahr 2019 verglichen.

Den Umfrageergebnissen zufolge haben Bausparverträge in den vergangenen drei Jahren bei deutschen Anlegern an Popularität eingebüßt. Kryptowährungen sind hingegen beliebter geworden. Das Top-Investment ist aktuell jedoch Gold: Eine Feinunze war Ende März 2023 knapp 2.000 US-Dollar wert. Dennoch investieren hierzulande nicht viele Menschen in das Edelmetall.

Sortierkriterium: Beliebtheit im Jahr 2022

Quelle: Statista Consumer Insights

Befragungszeitraum: Januar bis August 2019 / Januar bis Dezember 2022

Zahl der Befragten: 2.079 / 6.027 Personen zwischen 18 und 64 Jahren in Deutschland

Mehrfachantworten sind möglich