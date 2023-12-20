Die beliebtesten Fonds des Jahres 2023
Allen Widrigkeiten zum Trotz notiert der deutsche Aktienmarkt zum Jahresende auf Rekordniveau. Damit übertraf er die Erwartungen vieler Experten, die zu Jahresbeginn noch skeptisch waren. Denn die Börsen hatten einige Turbulenzen zu überstehen: von Zinserhöhungen über Bankenpleiten bis hin zu politischen Krisen im Nahen Osten und in der Ukraine. Auch die angespannten Beziehungen zwischen den Großmächten USA und China sowie die chaotischen Zustände in der deutschen Regierung sorgten für Verunsicherung. „Wir leben von der Substanz unserer marktwirtschaftlichen Erfolge und opfern sie zunehmend einer moralisch-ideologischen Umverteilung“, kritisiert Volker Schilling, Vorstand der Greiff AG. Doch statt zu jammern, sollten Anleger die sich bietenden Chancen nutzen, rät er.
Lagen 2022 noch Fonds mit Fokus auf türkische Aktien und Energiewerte oder Manager, die Value-Aktien bevorzugten, vorne, so wechselten 2023 die Favoriten. Plötzlich liegen wieder Fondsprofis vorne, die Wachstums- und vor allem Technologieaktien bevorzugen. Ein Indikator dafür, welche Produkte derzeit das Interesse der Anleger wecken, ist auch die Trefferquote unserer Fondsanalyse.
Wer selbst Anlageentscheidungen trifft, findet in unserer Datenbank alle notwendigen Informationen, Dokumente und Analysetools. Fonds und ETFs können auch in verschiedene Portfolios und Watchlists integriert und täglich überwacht werden.
Doch welche Fonds haben im zuendegehenden Jahr das Interesse unserer Leserinnen und Leser geweckt? Das Ergebnis ist eine bunte Mischung aus altbewährten Klassikern und Fonds, die erst in jüngster Zeit mit einer starken Performance überzeugen konnten. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die zehn beliebtesten Fonds des Jahres aus über 19.000 aktiv gemanagten Produkten vor.
Stand: 20. Dezember 2023