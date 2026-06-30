Das aktuelle Arbeitgeber-Ranking „Most Wanted Employer 2026" des Karriereportals Kununu und der „Zeit“-Verlagsgruppe zeigt: Die Versicherungsbranche hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert. Gleich zwei Versicherungskonzerne schaffen es in diesem Jahr unter die 15 besten Arbeitgeber Deutschlands – im Vorjahr war keinem einzigen Versicherer dieser Sprung gelungen.

Versicherer kehren in die Spitzengruppe zurück

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als sich kein Versicherungsunternehmen unter den Top 15 des Gesamtrankings platzieren konnte, schaffen es 2026 zwei etablierte Versicherungskonzerne in die Spitzengruppe aller Branchen. Damit dreht sich das Bild gegenüber 2025: Damals hatten vor allem Versicherungsmakler die Branche im Mitarbeiterzufriedenheits-Vergleich angeführt und punkteten laut den Studienautoren mit wertschätzendem Arbeitsklima und modernen Unternehmenskulturen. In diesem Jahr dominieren in der Spitzengruppe der Branche dagegen wieder die großen, etablierten Versicherungskonzerne.

Gesamtsieger aus anderen Branchen

Den höchsten Score im Gesamtranking erzielt die Taures Gesellschaft für Investmentberatung aus Hamburg mit 4,92 Punkten. Auf den Plätzen zwei und drei folgen das Bayernwerk aus der Energiebranche (4,81) und die Fair Doctors Gruppe aus dem Gesundheitsbereich (4,79).

Methodik und Bewertungskriterien

Die Kununu-Bewertungsskala geht von 1 (schlechtester Wert) bis 5 Sternen (Bestwert). Für das Ranking wertete Kununu Bewertungen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter:innen zu Unternehmenskultur, Karriere, Gehalt und Arbeitsklima aus.

Um aufgenommen zu werden, mussten Unternehmen unter anderem einen Kununu-Score von mindestens 3,5 Sternen, eine Weiterempfehlungsrate von über 70 Prozent sowie mindestens 80 Bewertungen – davon mindestens acht aus den vergangenen zwölf Monaten – vorweisen. Stichtag für die Datenerhebung war der 31. Oktober 2025. Die Branchenzuordnung basiert auf der Selbsteinschätzung der Unternehmen.

Welche zehn Unternehmen laut Kununu zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands im Versicherungsgewerbe zählen, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Platz 10: DEVK 1 / 10 Bürokomplex der DEVK Versicherung. Bildquelle: Imago Images / Depositphotos