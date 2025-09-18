Mit Bellevue steigt ein weiterer Asset Manager in das Segment der aktiven ETFs ein. Der Fokus des neuen Produkts liegt auf Gesundheitsaktien.

Zölle und Preisdruck belasten die Gesundheitsbranche – doch langfristig sehen Experten viel Potenzial.

Der auf Gesundheitsthemen spezialisierte Fondsanbieter Bellevue Asset Management hat einen aktiven ETF aufgelegt. Der Bellevue Healthcare ETF (ISIN: IE000R6TN604) kombiniere aktives Portfoliomanagement mit den Vorteilen eines börsengehandelten Formats, heißt es vom Anbieter.

Das Anlageuniversum basiert auf dem Index MSCI World Healthcare, der weltweit rund 130 bis 140 Unternehmen umfasst. Davon schaffen es 50 bis 100 Aktien ins Portfolio. Ziel sei es, Titel mit starken Fundamentaldaten und attraktiven Bewertungen zu finden. Verwaltet wird der ETF von den Portfoliomanagern Marcel Fritsch und Terence McManus.

Das Gesundheitswesen sei eine der weltweit am schnellsten wachsenden Branchen, getrieben durch den demografischen Wandel, die steigende Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen und stetig neue Innovationen, heißt es vom Anbieter. Jüngst schwächelte das Segment allerdings. Bellevue sieht die Strategie im Vorteil: Die hohe Streuung der Renditen im MSCI World Healthcare im vergangenen Jahr, die von 131 Prozent bis -58 Prozent reichte, mache eine aktive Aktienauswahl umso wichtiger.

Der Bellevue Healthcare ETF ist bereits an der Six Swiss Exchange gelistet. Ab dem 19. September 2025 ist der Handel auch an der Deutschen Börse Xetra möglich. Aktuell gelte die Produktzulassung für die Schweiz und Deutschland. Weitere Länder sollen folgen. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,55 Prozent.

Über Bellevue Asset Management

Bellevue ist ein Asset Manager mit Kernfokus auf Healthcare-Strategien. Das 1993 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 90 Mitarbeitende und verwaltete per 30. Juni 2025 Kundenvermögen in Höhe von 5,1 Milliarden Euro.