Für das Wholesale-Team Bellevue Asset Management holt Alexander Jostes von BNP Paribas Reim

Bellevue Asset Management baut das Wholesale-Team Deutschland aus. Alexander Jostes kommt von BNP Paribas und bringt eine umfassende Expertise und über 25 Jahre Erfahrung im Wholesale-Geschäft und Private Banking mit. Er berichtet an Heiko Ulmer, Geschäftsführer und Leiter Wholesale-Vertrieb von Bellevue Asset Management in Deutschland.



In seiner vorherigen Position war Jostes Leiter Vertrieb Wholesale und Prokurist bei BNP Paribas Real Estate Investment Management (Reim) Deutschland und somit für den Aufbau des Geschäftsbereichs und damit insbesondere für die Betreuung von Vermögensverwaltern ebenso wie Banken und Sparkassen verantwortlich. Weitere Stationen waren Lingohr & Partner Asset Management, die GFI Vermögensverwaltung und die UBS.

Über Bellevue Asset Management



Bellevue ist ein Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, hat das Unternehmen rund 100 Mitarbeitende und verwaltete per 31. Dezember 2022 Kundenvermögen in Höhe von fast 10 Milliarden Euro.