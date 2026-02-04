Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der Dax erreicht einen Rekord nach dem anderen, europäische Nebenwerte hingegen fristeten lange ein Schattendasein. Während sich Anleger auf amerikanische Tech-Giganten wie Nvidia oder Microsoft konzentrierten, spielten kleinere europäische Unternehmen für viele Portfolios keine Rolle mehr. Seit dem Liberation Day von Donald Trump ändert sich das Bild. Zölle, ein schwächelnder US-Dollar und die Konzentration auf wenige US-Konzerne lassen europäische Small und Mid Caps in neuem Licht erscheinen.



Birgitte Olsen, Fondsmanagerin bei Bellevue Asset Management und mehrfach ausgezeichnet für ihren European Small Caps Fonds, erklärt im Video-Interview, warum sich der Blick nach Europa wieder lohnt.

Das Ende der Mega-Cap-Dominanz

Ein genauer Blick in die Zahlen widerlegt den Eindruck, dass 2025 nur ein Jahr der amerikanischen Tech-Riesen war. Der S&P 500 glänzte nicht durchgehend, und in Euro gerechnet sah die Performance noch schwächer aus. Der Dax, der ebenfalls europäische Mid Caps beinhaltet, schlug die amerikanischen Indizes. Mit Trumps Amtsantritt und der Androhung von Zöllen begann die Aufholjagd europäischer Nebenwerte. Diese Unternehmen sind stärker auf den Heimatmarkt fokussiert und weniger vom Export abhängig als ihre großen Pendants.

Aus Diversifikationsgründen rücken europäische Small und Mid Caps wieder in den Fokus. Die Themen schwacher Dollar, Handelszölle und die extreme Konzentration um wenige amerikanische Tech-Konzerne bleiben laut Olsen aktuell. Das europäische Small- und Mid-Cap-Universum umfasst rund 2.500 Unternehmen, von denen etwa die Hälfte eigentümergeführt ist.

Familienunternehmen mit Burggraben

Der Bellevue Entrepreneur Europe Small Fonds verfolgt einen bewusst anderen Ansatz als viele Wettbewerber. Rund zwei Drittel des Portfolios entfallen auf eigentümergeführte Unternehmen, bei denen Familien mindestens 20 Prozent der Stimmrechte halten. Diese Firmen wachsen mit eigenem Cashflow statt über hohe Verschuldung. Das erfordert Preissetzungsmacht, stabile Margen und eine verteidigungsfähige Marktposition – Champions in ihrer Nische.

Die Governance habe sich in den vergangenen 15 Jahren massiv verbessert, so Olsen. Früher galten Familienunternehmen als schwierig für Aktionäre, da Patriarchen gegen den Willen der Anleger entscheiden konnten. Heute sind diese Firmen oft Vorreiter in Sachen Unternehmensführung.

Familien haben oft 60 bis 70 Prozent ihres Vermögens im eigenen Unternehmen gebunden. Sie sind nicht diversifiziert und müssen deshalb besonders sorgfältig wirtschaften. Die Entscheidung für eine Börsennotierung bringt Kommunikations- und Governance-Pflichten mit sich, die kapitalstärkend wirken.

Ein Beispiel ist die italienische Banca Intesa, eine der besten Banken Europas. Die Familie Bottini hält noch immer 20 Prozent und verfolgt eine langfristige, risikobewusste Strategie. Während europäische Banken seit 2022 im Zuge steigender Zinsen um durchschnittlich 300 Prozent zulegten, stieg die Banca Intesa um 400 Prozent – obwohl sie stets teurer bewertet war als Wettbewerber.

Drei Kriterien für die Titelauswahl

Olsens Team bewertet potenzielle Investments anhand mehrerer Kriterien. Das Geschäftsmodell und die Wettbewerbsposition stehen an erster Stelle. Ein schwaches Geschäftsmodell lässt sich auch durch gutes Management nicht retten, ein starkes Geschäftsmodell hält selbst mittelmäßiges Management aus. Value-Ansätze spielen eine Rolle: Der mögliche Kursgewinn sollte doppelt so hoch sein wie das Verlustrisiko. Etwas muss passiert sein, das vom Markt nicht richtig eingepreist wurde – aber die Situation muss wiederherstellbar sein.

Paradigmenwechsel in Branchen wie der Luxusgüterindustrie oder im Automobilsektor sind dagegen schwerer auszugleichen. Beispiele sind der rückläufige Alkoholkonsum bei jungen Menschen, der Getränkehersteller belastet, oder die lange Durststrecke der Banken während der Negativzins-Phase. Solche Zyklen dauern länger als erwartet, und Fehleinschätzungen über zwei bis drei Jahre sind das größte Risiko.

Infrastruktur und Automatisierung als Treiber

30 Prozent der europäischen Small- und Mid-Cap-Benchmark entfallen auf Industrieunternehmen. Europa verfügt über 50 Prozent Marktanteil im weltweiten Engineering-Bereich – ein Fakt, der laut Olsen zu wenig bekannt sei. Automatisierung, Relokalisierung von Lieferketten und die Anwendung von KI in Produktionsprozessen treiben die Nachfrage. Seit 2022 laufe ein globaler Infrastruktur-Investitionszyklus, der sich durch politische Entwicklungen weiter verstärkt hat.

Das Thema habe sich zu „Security of Everything“ entwickelt: Wie können Unternehmen ihre Energieversorgung sicherstellen, um wettbewerbsfähige Strompreise zu erreichen? Europäische Small und Mid Caps bieten Lösungen und Produkte entlang dieser Wertschöpfungskette. Diversifikation bleibt wichtig. Im Portfolio findet sich auch ein schwedischer Bonbonhersteller, der nicht in den USA verkauft, oder eine spanische Bank, die stark von der lokalen Wirtschaft abhängt.

Der Infrastrukturtrend wird laut Olsen die nächste Dekade prägen. Im Industriebereich gibt es reichlich Auswahl, einige Unternehmen haben sich in den vergangenen drei Jahren nahezu verdreifacht. Auch der Tech-Sektor in Europa ist interessant, ebenso der Healthcare-Bereich nach seiner Schwächephase.

Agilität statt Klagen

Europäische Unternehmen sind nicht gleichzusetzen mit europäischer Politik. Sie sind wesentlich agiler. Seit 2016 haben viele ihre Lieferketten diversifiziert und erkannt, dass frühere Partner nicht mehr verlässlich sind. Besonders in kapitalintensiven Branchen wie Automobil oder Chemie ist die Anpassung schwieriger, aber auch dort hat ein Umdenken stattgefunden.

Viele europäische Firmen haben Kosten eingespart und sich auf schwierige Zeiten eingestellt. Sollte die Konjunktur anziehen, erwartet Olsen eine deutliche Verbesserung durch operativen Hebel. Proaktive Unternehmer sehen die Megatrends als Chance und überlegen, wie sie ihre Waren in die USA bringen oder ob andere Märkte wie Indien oder Vietnam attraktiver sind. Auch Europa reagiert mit Freihandelsabkommen, etwa mit Mercosur nach 20 Jahren Verhandlung.

Firmen, die gut aufgestellt sind, werden gewinnen. Diejenigen, die geschlafen haben, bekommen Probleme.

Was Anleger mitbringen sollten

Olsens Team führt pro Jahr weit über 500 Gespräche mit CEOs und CFOs. Die gute Performance des Fonds und die Expertise erleichtern den Zugang zu Unternehmenslenkern. Für Anleger sei Diversifikation entscheidend. Der hohe Anteil der USA im MSCI World und die Dominanz der „Magnificent 7“ im S&P 500 führen zu starker Konzentration auf Dollar und Dollar-Aktien.

Auch ETFs sollten kritisch geprüft werden, viele sind von Momentum-Trades geprägt. Eine Beimischung von Value-Titeln schade nicht. Europäische Unternehmen seien verständlich, und Anleger nicht die Letzten, die kaufen. Das Investment bleibe ein Contrarian-Trade. Der Pessimismus bezüglich Europa und Deutschland sei weiterhin stark, vor allem politisch. Die Unternehmen selbst sind jedoch im Schnitt gut aufgestellt, so Olsen.

Auf die Frage, wie sich Europa heute mit einem Wort beschreiben lässt, antwortet Olsen ohne zu zögern: „Unterschätzt.“