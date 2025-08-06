Der Schweizer Asset Manager Bellevue setzt auf regionalen Vertrieb: Eine neue Mitarbeiterin soll das Profil des Unternehmens in Norddeutschland schärfen.

Bellevue Asset Management hat Eylem Cetin-Hansmeyer zum 1. August 2025 für den Vertrieb in Deutschland verpflichtet. Sie übernimmt die Verantwortung für die Region Norddeutschland und berichtet an Gökay Safak, Vertriebsleiter Deutschland. Bei Bellevue AM soll sie die Kundenbasis erweitern und das Profil des Asset Managers als Healthcare- und Aktienspezialist in der Region stärken.

Cetin-Hansmeyer bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung institutioneller und semi-institutioneller Kunden mit. Ihre Karriere begann bei der Deutschen Bank und Axa Investment Managers, wo sie schrittweise Verantwortung im Drittvertrieb übernahm. Fast zehn Jahre war sie bei Universal Investment tätig und trug dort zur Weiterentwicklung der Kundensegmente bei. Weitere Stationen führten sie zur Commerzbank und zuletzt zu Serafin Asset Management als Director Sales Deutschland/Österreich.

Cetin-Hansmeyer hat einen Abschluss in Wirtschaftsrecht mit Schwerpunkt Finanz- und Personalmanagement von der Rheinischen Fachhochschule Köln.

Über Bellevue Asset Management:

Bellevue ist ein Asset Manager mit Kernfokus auf Healthcare-Strategien. Das 1993 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und verwaltete per 30. Juni 2025 Kundenvermögen in Höhe von 5,1 Milliarden Euro.