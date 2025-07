Ein Ex-DWS-Manager hat sich selbstständig gemacht und eine Nachhaltigkeitsberatung in New York gegründet. Seine neue Firma arbeitet bereits mit Mandanten von Europa bis Asien.

New

in

Gründet eine eigene Beratung in New York: Berat Senyerli.

Via WhatsApp teilen

Per E-Mail versenden

Link wurde in die Zwischenablage kopiert!

Aktualisiert am: 14. Juli 2025

Berat Senyerli, ehemaliger Mitarbeiter des Responsible Investment Centers der DWS Group, hat die Nachhaltigkeitsberatung Bankable Zero gegründet. Das in New York ansässige Unternehmen berät institutionelle Investoren bei der Dekarbonisierung ihrer Portfolios.

Senyerli war von 2021 bis 2024 bei der DWS tätig, bevor er den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Bankable Zero hat sich auf ESG-Integration, regulatorische Compliance und die Entwicklung von Dekarbonisierungsstrategien spezialisiert.

Die Beratung arbeitet laut eigener Aussage bereits mit Mandanten in wichtigen Finanzzentren der Europäischen Union, des Golf-Kooperationsrats und der Asien-Pazifik-Region. Zu den Kernbereichen gehören Risikomanagement, Offenlegungsrahmen auf Portfolioebene sowie Thought Leadership im Bereich nachhaltiger Investments.

Die Gründung erfolgt vor dem Hintergrund verschärfter Regulierung und steigender Nachfrage nach nachhaltigen Anlagelösungen bei institutionellen Investoren weltweit.