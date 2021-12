"Berater, die übrig bleiben, können mehr Geld verdienen”

Social Media spielt vor allem vor und nach dem Beratungsgespräch eine Rolle. Vorher sind Facebook, Xing & Co. wichtige Mittel, um den Kunden kennenzulernen. Wenn ich als Berater einen Termin beim Kunden habe, kann ich ihm vorher eine Kontaktanfrage über Xing schicken. Bestätigt der Kunde, kann ich mir sein Profil anschauen, etwa wo er arbeitet, welche Interessen er hat und so weiter. Diese Recherche ist heutzutage Pflicht, denn so kann ich besser beraten. Nach dem Gespräch sind diese Portale praktisch, um mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Berater sollten aber nie den Fehler machen zu versuchen, über Social Media zu verkaufen. Das kommt nicht an. Auf diesen Kanälen kann man nur über Inhalte punkten.Das ist Quatsch. Es stimmt zwar, dass vieles, was aus Brüssel kommt, den Aufwand für den Berater erhöht. Aber das ist im Endeffekt vielleicht ein Kundenbesuch mehr. Das bringt fähige Berater noch nicht an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.Gar nichts. Ich bin dafür, dass man Ausreißer bei den Provisionen bekämpft, aber einen allgemeinen Deckel halte ich nicht für sinnvoll. Der Berater steht schon durch die fünfjährige Stornohaftung im Risiko. Dabei ist es ja noch nicht mal seine Schuld, wenn sich die Situation des Kunden ändert und er beschließt, einen Vertrag zu kündigen oder zu reduzieren. Das hat ja nichts mit falscher Beratung zu tun. Trotzdem muss der Berater haften. Schraubt man jetzt noch an den Provisionen herum, ist der Beruf des Finanzberaters bald gar nicht mehr attraktiv.Nach der Krise 2008/2009 ist die ganze Branche in Mitleidenschaft gezogen worden. Denken Sie nur an das Banker Bashing und so manche Incentive-Reise ins benachbarte Ausland. Aber dabei handelt es sich immer nur um Minderheiten, die über die Stränge schlagen. Und das bauscht die Presse dann natürlich gerne auf. Man darf aber nicht vergessen, dass 95 Prozent der Berater da draußen einen guten Job machen. Sie gehen trotz Regulierung, trotz längerer Stornohaftung, trotz Provisionsdeckel jeden Tag zum Kunden, weil sie Überzeugungstäter sind. Und denen tut man mit der Allgemein-Schelte Unrecht.Ja, das würde ich. Alleine schon aus strategischen Gründen. Das Demografie-Problem, dass die Leute immer älter werden und die gesetzliche Rente dadurch immer knapper, haben wir ja nach wie vor. Das heißt Bedarf für eine Beratung der Leute in Sachen Altersvorsorge ist auf jeden Fall da. Gleichzeitig hat die Zahl der Berater stark abgenommen. Für die Berater, die übrig bleiben, gibt es jetzt also mehr Geld zu verdienen. Die Chance ist da. Berater müssen nur aus ihrer ewigen Opferhaltung raus und sie auch ergreifen.ist studierter Betriebswirt. Parallel zu seinem Studium startete er 1980 seine berufliche Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche. Anfangs verantwortlich für den Verkauf im Außendienst, zählte er mit 28 Jahren zur Spitze einer der größten Vertriebsorganisationen in Europa. Zu seinen Aufgaben gehörte die Gewinnung neuer Mitarbeiter, die Ausbildung und Entwicklung von Verkäufern und Führungskräften sowie die Planung und Durchführung von Seminaren. Nach 25 Jahren verantwortete Andreas Buhr einen Bestand von rund 280.000 Kunden, 3 Milliarden Euro Umsatz mit mehr als 1.000 Mitarbeitern im Außendienst. Heute ist der Buchautor begehrter Redner auf Messen und Kongressen.http://www.buhr-team.com/de