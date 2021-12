Berater-Praxistipp: Die Empfehlungsfrage richtig stellen

Falls Ihr Gegenüber zugestimmt hat, nehmen Sie den Faden gegen Ende des Termins wieder auf und fragen ihn: „Sie sagten eingangs, dass Sie bereit sind, Empfehlungen in Ihrem Bekanntenkreis auszusprechen. An welche Menschen denken Sie denn konkret, denen Sie ebenfalls ein Gespräch mit mir gönnen würden?“ Dadurch steigen Ihre Chancen auf qualifizierte Empfehlungen spürbar.Unserer Statistik zufolge erzielen Vermittler durch das konsequente und wiederholte Stellen der Empfehlungsfrage im Durchschnitt 2,4 qualifizierte Empfehlungen pro Gesprächspartner. Denken Sie stets daran: Keine Empfehlungen haben Sie schon, Sie können also nur profitieren.