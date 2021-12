Berater-Studie: Nur jeder Dritte berücksichtigt das Einkommen

Das Ergebnis: Eine insgesamt gute Beratungsleistung im Branchendurchschnitt, allerdings mit einigen gravierenden Mängeln. So traten die Berater in den Gesprächen freundlich und motiviert auf. Dabei präsentierten sie sich weitgehend glaubwürdig und kompetent: Nur bei einem der 150 Beratungsgespräche erhielt der Kunde eine falsche Auskunft.Ein Schwachpunkt war allerdings die Aufklärung über die Provisionen. In 65 Prozent der Gespräche stellten die Berater die Gebühren nicht von sich aus transparent und nachvollziehbar dar. Angaben zu möglichen Kosten erhielten die Kunden in diesen Fällen teils erst auf Nachfrage, teils waren die Ausführungen nur schwer nachvollziehbar.Eine noch schwächere Leistung zeigten die Berater bei der Ermittlung des individuellen Kundenbedarfs, und hier insbesondere bei der Analyse der finanziellen Situation. So fragte nur jeder dritte Versicherungsvermittler bei Beratungen zum Thema Risikovorsorge nach dem Einkommen, obwohl dies eine wesentliche Orientierung für die Höhe einer Risikolebensversicherung bildet.Ähnlich war das Bild auch in anderen Bereichen. Das Thema Selbstbehalt etwa wurde im Zusammenhang mit privater Haftpflicht und Hausratversicherung nur in 30 Prozent der Fälle angesprochen.Testsieger wurde der Finanzvertrieb DVAG. Die Berater von DVAG, die exklusiv die Produkte der Aachen Münchener vertreiben, boten laut der Studie die detaillierteste und umfassendste Analyse des Kundenbedarfs. Darüber hinaus fiel den Testkunden ihr freundliches und kompetentes Auftreten positiv auf.Den zweiten Rang belegte Generali, die mit glaubwürdigen und vertrauensvollen Beratungen überzeugte. Dritter wurde Ergo, dessen Vermittler mit einer diskreten Beratungsatmosphäre und dem transparenten Umgang mit Gebühren punkteten.