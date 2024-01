Fondskongress 2024 Berater suchen Orientierung in unsicheren Zeiten

Zum 22. Mal öffnete der Fonds Professionell Kongress seine Pforten. Im Mannheimer

Congress Center Rosengarten präsentierten sich 223 Aussteller – namhafte Fondsgesellschaften, Versicherungen, Maklerpools, Softwarehäuser und andere Branchenspezialisten. Das Fachpublikum – 34f-Finanzberater, Vermögensverwalter, CFPs und Investmentspezialisten aus Banken und Sparkassen konnte aus mehr als 200 Experten-Vorträgen auswählen.

Die letzten beiden Jahre waren von aktuellen und überraschenden Entwicklungen wie Inflation, geopolitischen Ereignissen und Zinswenden geprägt. In diesen volatilen Kapitalmarktzeiten suchen viele Anlageberater nach Orientierung. Prognosen und Trends zu Märkten und Produkten bot die Veranstaltung reichlich. Doch der Kongress hat auch eine wichtige Network-Funktion. Denn das Knüpfen neuer Branchenkontakte und direkte Diskussionen mit den Top-Fondslenkern und Experten stellen für viele Besucher einen besonderen Mehrwert dar.

Offizielle Besucherzahlen des ausverkauften Kongresses konnten die Veranstalter am Freitag auf Anfrage von DAS INVESTMENT noch nicht mitteilen, aber dem Augenschein nach waren insbesondere am ersten Tag sicherlich mehrere Tausend Besucher vor Ort.

Große Namen im Programm

Insbesondere die prominenten Star-Speaker im mehr als 2.000 Plätze fassenden Mozartsaal zogen das Fachpublikum in ihren Bann. Starphilosoph David Richard Precht nahm an einer Fachdiskussion über künstliche Intelligenz teil. Investor Frank Thelen (bekannt aus „Die Höhle der Löwen“) teilte ausführlich seine Zukunftsvisionen mit. Und Ex-Bundesaußenminister Joschka Fischer sprach über die Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaft in einer globalisierten Welt.

Neben Größen aus der Wissenschaft wie Professorin Veronika Grimm, eine der fünf Wirtschaftsweisen Deutschlands, standen selbstverständlich auch die Urgesteine des Fondsmanagements wie Jens Erhardt, Klaus Kaldemorgen, Bert Flossbach, Eckhard Sauren und Luca Pesarini, teilweise sogar mit mehreren Auftritten, auf der Agenda. Und die ehemaligen Fußballnationalspieler Guido Buchwald und Timo Hildebrand erklärten, wie der Profi-Fußball nachhaltiger werden könnte, bevor Fußballfans am Stand der HEP eine Selfie-Gelegenheit mit den Sportstars wahrnehmen konnten.

Nachhaltigkeit das Top-Thema auf dem Kongress

Die Themen der mehr als 220 Fachvorträge waren sehr breit gefasst, zu den Schwerpunkten zählten laut Programm wie schon im Vorjahr Nachhaltige Investments (29 Vorträge), gemanagte Aktienfonds (27), Anleihen (21), Aktien global (18), Immobilien (17) und Multi-Asset (15). Mehr als ein Dutzend Aussteller gaben auch einen Ausblick auf die kommende Zeit.

Der Kongress bot zudem konkrete Weiterbildung für das Zertifizierungsprogramm des Financial Planning Standards Board (FPSB). Ein Teil des Vortragsprogramms war im Vorfeld als Weiterbildung für Finanzplaner anerkannt worden. Auch Versicherungsvermittelnde konnten bei Besuch der entsprechend klassifizierten Vorträge Punkte für die Weiterbildungsinitiative „gut beraten“ erhalten.

Aktuelle Stimmen von Ausstellern und Branchenexperten

Wie wurde der 22. Fonds Professionell Kongress konkret erlebt? DAS INVESTMENT fragte bei Ausstellern und Fachbesuchern nach.

„Wir haben hier hervorragende Gespräche geführt und unsere Veranstaltung zu Fondspolicen war sehr gut besucht, das Interesse der Besucher ist sehr groß“, zieht Matthias Pendl, Standard Life, ein positives Fazit. Kilian Minderlein, Erste Asset Management, gefällt der Aussteller-Mix der Veranstaltung: „Der Kongress ist die Branchenmesse, wo jeder der gesehen werden möchte, auch gesehen wird. Alle wichtigen Player sind da, gerade diejenigen, die im Retail-Wholesale-Geschäft groß sind. Aber auch viele kleine unbekannte Fondsboutiquen sind vertreten, sie nutzen hier die Möglichkeit, sich einem großen Publikum zu präsentieren“, so Minderlein.

Einen anderen Blickpunkt nimmt Pascale Cadix, Abrdn Investments, ein: „Ich habe das Gefühl, dass es weniger voll als früher ist. Das liegt vielleicht am Bahnstreik, aber sicher auch daran, dass die Kunden, gerade Banken, so reguliert sind, dass sie nicht mehr so einfach spontan kommen können“. Zudem bekämen mittlerweile gute Kunden auch direkt Termine, um mit Fondsmanagern zu sprechen, sie bräuchten nicht mehr unbedingt einen Kongress dafür.

Finanzplaner Johannes Hirsch, Antea, hat definitiv einen positiven Eindruck gewonnen: „Unser Vortrag war voll besetzt, die Leute standen sogar. Wir haben tolle Rückfragen erhalten und hochwertige neue Kontakte geknüpft.“ Allerdings gefiel Hirsch der letztjährige Veranstaltungszeitpunkt im März besser und er bemängelt auch den Standort: „Die Stadt Mannheim ist angesichts der Hotelkapazitäten aus meiner Sicht ein wenig überfordert mit der Ausrichtung. Ich habe dies bei den Organisatoren auch schon einmal eingebracht, aber es ist anscheinend schwierig, die richtigen Flächen anderweitig zu finden“, so Hirsch weiter.

Kongress findet 2025 im Januar statt

Es bleibt demnach bei Mannheim als Veranstaltungsort. Auch der bereits vor der Pandemie stets traditionelle Januartermin ist bereits bestätigt. Der Fonds Professionell Kongress 2025 wird am 29. und 30. Januar 2025 stattfinden.