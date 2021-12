Berater-Umfrage: Geldmarktfonds steigen in der Gunst

Bei den Immobilienfonds hat sich die Stimmung geringfügig verschlechtert. So bewerten 54 Prozent der Befragten die Absätze positiv – das sind zwei Prozent weniger als im Vorquartal. 48 Prozent der Berater rechnen in den kommenden sechs Monaten mit steigenden Absatzzahlen. Im Vorquartal waren es 49 Prozent.Bei den Rentenfonds kippte die Aufbruchstimmung der vergangenen Quartale deutlich um. Lediglich 18 Prozent der befragten Berater sprechen im vierten Quartal 2009 noch von einer guten Absatzlage. Im Vorquartal waren es immerhin 21 Prozent. Noch schlechter sieht es bei den Erwartungen aus: Nur noch 13 Prozent der Befragten rechnen in den kommenden sechs Monaten mit steigenden Absätzen. Das ist ein Minus von sieben Prozent im Vergleich zur letzten Erhebung und der schlechteste Wert seit Beginn der Umfrage im Jahr 2003.Bei den Geldmarktfonds scheint der Abwärtstrend der vergangenen Quartale hingegen gestoppt zu sein. 20 Prozent der Berater schätzen die aktuelle Absatzlage als gut ein. Das sind drei Prozent mehr als im Vorquartal. Auch der Anteil der Berater, die in Zukunft steigende Absatzzahlen in diesem Segment erwarten, steigt geringfügig von 10 auf 11 Prozent an.