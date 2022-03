OLG Düsseldorf urteilt Beraterpflichten: Blick auf die Risikoklasse reicht nicht

Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hat mit Urteil vom 3. Februar 2022 eine Bank dazu verurteilt, einem Kunden Schadenersatz in Höhe von 33.755,97 Euro zu bezahlten – wegen fehlerhafter Anlageberatung. Der Anleger hatte unstreitig das Anlageziel „Altersvorsorge“ angegeben und eine sichere Anlage gewünscht. Auf Empfehlung der Bank hatte er dann in Schiffscontainer investiert.

Das OLG kam zu dem Ergebnis, dass die Empfehlung zur Investition in Container schon für sich genommen nicht dem Anlageziel der Altersvorsorge und einer sicheren Anlage entsprach. Der Anleger hatte vor der Investition 99,6 Prozent seines damaligen Geldvermögens in Höhe von 432.979,70 Euro in sichere Anlagen wie Sparkonten investiert. Nur ein Betrag in Höhe von 1.618,83 Euro war in einem Fonds, dem „Unifonds Aktien“, angelegt.

Eine Geldanlage mit einem Totalverlust- oder zumindest einem Kapitalverlustrisiko darf jedoch nicht ohne ausdrücklichen Hinweis auf die Abweichung vom bisherigen, äußerst vorsichtigen Anlageverhalten empfohlen werden.

In der Anleger-Exploration hatte der Kunde bei der Basisanalyse, die fünf Risikotypen unterscheidet, sich mit dem Typ 3 als „ausgewogener Anleger“ eingeschätzt: „Der Anleger erwartet höhere Erträge, aber nicht um jeden Preis. Werteinbußen werden in gewissem Maße temporär in Kauf genommen. Prinzipiell sollen Ertragschancen und Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.“

Nach Auffassung des OLG Düsseldorf darf sich die Bank hierbei nicht allein auf derartige standardisierte Risikoklassen im Rahmen ihrer Beratung stützen:

„Ob dem Kläger allein aufgrund dieser schematischen Einordnung, die ausweislich der Darstellung in der „C.-Bank Basisanalyse“ maximal 50 Prozent tendenziell riskante Anlagen zulässt, die streitgegenständliche Geldanlage hätte empfohlen werden dürfen, wie die Beklagte meint, erscheint fragwürdig […]. Die Bank darf sich, da es stets auf die konkrete Anlageentscheidung ankommt, ohnehin nicht allein auf derartige standardisierte Risikoklassen stützen. Es ist gerade die Aufgabe des Anlageberaters, ausschließlich Produkte zu empfehlen, die mit den Anlagezielen des Kunden – Anlagezweck und Risikobereitschaft – tatsächlich übereinstimmen (vgl. BGH, Urteil vom 22. März 2011, Aktenzeichen XI ZR 33/10-, juris Rz. 24). Die berufliche Qualifikation des Anlegers oder dessen Gesamtvermögen spielen bei der Beurteilung der Risikobereitschaft des Kunden keine entscheidende Rolle.“

Das OLG argumentiert weiter:

„Die Fachkompetenz des Anlageberaters ist auch und gerade dann gefragt, wenn, wie hier, die eigene Risikoeinordnung und das bisherige Anlageverhalten sowie der Anlagezweck einander widersprechen. Einen solchen Widerspruch muss der Berater gegebenenfalls auflösen [...]. Schon ob der Berater B. dem Kläger dies deutlich genug vor Augen geführt und sich vergewissert hat, dass dieser diesen Widerspruch erkannt hat, die ins Auge gefasste Geldanlage von A. aber dennoch abschließen wollte, erscheint fraglich. Nicht nur der schriftsätzliche Vortrag des Klägers und dessen Angaben im Rahmen der Parteivernehmung, sondern auch und gerade derjenige der Beklagten lassen vermuten, dass dies nicht der Fall ist“ (OLG Düsseldorf, Urteil vom 3. Februar 2022, Aktenzeichen: 6 U 36/21 – ).

Die Beratung durch eine Bank oder auch einen freien Anlageberater müssen anleger- und anlagegerecht erfolgen. Die Frage, ob eine anlegergerechte Beratung und Empfehlung stattfand, die sich auf den konkreten, individuellen Anleger bezog, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Bei einem anderen Anleger hätte die Empfehlung zur Investition in Container gegebenenfalls anlegergerecht sein können.

Es kommt daher immer auf den konkreten Einzelfall an, der sorgfältig und umfassend ermittelt werden muss.



Über den Autor:

Oliver Renner ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht bei der Kanzlei Wüterich Breucker. Er lehrt darüber hinaus an zwei deutschen Hochschulen und einer Fachhochschule.