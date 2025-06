Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat gravierende Defizite bei der Beratung zu Versicherungsanlageprodukten festgestellt. In einer europaweiten Mystery-Shopping-Aktion ließen die Aufsichtsbehörden Testpersonen als potenzielle Kunden bei sechs deutschen Versicherern auftreten. Die Tests fanden bereits im vergangenen Jahr zwischen März und Juni statt, die Behörde veröffentlichte ihre Erkenntnisse allerdings erst jetzt.

Mangelhafte Kundenabfrage

Im Ergebnis stieß die Bafin auf eine Vielzahl von Mängeln. Nur etwa die Hälfte der Berater dokumentierte etwa, ob ein empfohlenes Produkt für den Kunden auch wirklich geeignet war. Viele Berater erhoben nicht alle relevanten Informationen. Zudem klafften teils Lücken zwischen dem, was Testkunden im Gespräch sagten, und dem, was in den Beratungsprotokollen dokumentiert wurde. In einigen Fällen widersprachen sich die Angaben sogar – etwa bei der Risikoneigung der Kunden.

Defizite offenbarten sich auch bei der Kundenexploration, also der Abfrage der Wünsche und Bedürfnisse der Kunden. Berater fragten wichtige Informationen zur bisherigen Anlageerfahrung, zum Anlagezweck, zur gewünschten Anlagedauer, zur Risikobereitschaft, zum Liquiditätsbedarf und zu individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen vielfach nicht oder nur oberflächlich ab.