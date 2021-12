Beratungs- und Servicequalität Das sind die 10 besten Baufinanzierer Deutschlands

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Interhyp ist von S.W.I. Finance in dem aktuellen Vergleich von Vermittlern privater Baufinanzierungen in Deutschland zum 13. Mal in Folge als „Bester Baufinanzierer“ ermittelt worden. Das Unternehmen aus München erreicht im diesjährigen Test insgesamt 80,4 von 100 möglichen Punkten. Neben guten Konditionen überzeuge Interhyp auch in den Kategorien Beratung und Service am Telefon und im Internet.

Untersucht wurden die 28 Teilnehmer unter anderem auch hinsichtlich ihrer Angebote für Volltilger-Darlehen. Hierbei schnitt Interhyp ebenfalls am besten ab. Den Spitzenplatz für die jeweils besten die Konditionen für Forward-, Sofort- und KFW-Darlehen hingegen belegen die Anbieter Enderlein, Hypovereinsbank, Planethyp und Targobank, die jeweils Planethome als Produktgeber nutzen.