In ihrer Kleinen Anfrage bezieht sich die Grünen-Fraktion auf die jüngste Studie, die die Qualität der Beratungsprotokolle in der Finanzberatung bemängelt . Die Abgeordneten wollen wissen, wie andere EU-Mitgliedstaaten auf Missstände in der Finanzberatung reagiert haben und wie Deutschland von diesen Erfahrungen profitieren könnte.