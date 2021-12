Bereits 25 Prozent der Bohrinseln stillgelegt Ölpreis-Rückgang macht Karibik zum Plattform-Parkplatz

Die Karibik und der Golf von Mexiko entwickeln sich immer mehr zu einer Garage für Tiefwasser-Bohrschiffe. Die Kosten dafür liegen bei rund 70.000 Dollar pro Tag. Als Alternative gibt es nur die Verschrottung.

Das Dilemma unterstreicht den Kampf der Ölförderbranche, die sich für einen Boom aufgestellt hatte und nun mit einem Einbruch am Markt zu tun hat.



Besitzer von Plattformen müssen derzeit ihre Anlagen in einem noch nie gesehenen Ausmaß stilllegen, weil Kunden wie etwa ConocoPhillips die recht teure Tiefsee-Ölförderung zurückfahren. Das hat die Unternehmen Transocean sowie Ensco auf Jahressicht in die Gruppe der Konzerne mit der schlechtesten Aktienkurs-Entwicklung im US-Leitindex Standard & Poor‘s 500 abrutschen lassen.



„Die meisten Auftragnehmer haben noch nie ein Umfeld erlebt, in dem die Nachfrage so schnell fällt wie im Moment“, sagt David Smith, ein Analyst bei Heikkinen Energy Advisors in Houston, in einem Interview mit Bloomberg. „Das bereitet großes Kopfzerbrechen. Und das Problem dabei ist, dass wir noch nicht mal die Hälfte hinter uns haben.“



Die wachsende Flut an neu gebauten Ölplattformen hatte schon vor dem Einbruch des Ölpreises sehr besorgniserregend ausgesehen. Doch langsam entwickelt sich die Lage zum Desaster. Und es werden immer noch neue Plattformen gebaut, die während des Booms bestellt worden waren.



US-Benchmark-Öl war am Donnerstag der vergangenen Woche in einen Bärenmarkt abgerutscht. Seit dem 10. Juni brachen die Preise um rund 21 Prozent ein.



Die Zahl der stillgelegten Bohrschiffe hat sich seit dem Beginn des vergangenen Jahres auf mittlerweile 31 mehr als verdreifacht - das ist rund jedes vierte weltweit. Das geht aus aktuellen Daten von Bloomberg Intelligence hervor. Rund ein Drittel dieser ungenutzten Plattformen liegen in der Karibik oder im Golf von Mexiko.



Die Werte für Tiefwasser-Plattformen sehen nicht viel besser aus. Von den weltweit 190 sind 46 stillgelegt - nach 39 zu Beginn vergangenen Jahres.



Rund 50 Tiefwasser-Plattform-Verträge werden nach Daten von Bloomberg in diesem Jahr auslaufen. Falls es nicht umgehend einen Anschlussvertrag gibt, muss der Besitzer entscheiden, ob er die Plattform parkt oder verschrottet.



ConocoPhillips hatte am 16. Juli erklärt, dass es einen dreijährigen Vertrag mit Ensco für ein Bohrschiff - das rund 550.000 Dollar pro Tag für Arbeit im Golf von Mexiko gekostet hätte - stornieren wird. Der Ölproduzent muss allerdings dem Plattformbetreiber eine Strafe zahlen, die sich laut Ensco auf 400 Millionen Dollar beläuft.



Transoceans „Deepwater Expedition“ war noch im vergangenen Jahr für 650.000 Dollar pro Tag vermietet worden. Nach Auslaufen des Vertrags im November kostete die Plattform dem Besitzer fast 100.000 Dollar pro Tag, wie Smith berichtet. Relativ zügig entschied sich Transocean für einen Verkauf.



„Viele Offshore-Bohranbieter haben es verpasst, auf das Ungleichgewicht auf dem Plattformmarkt in ausreichender Weise zu reagieren“, schrieben die Bloomberg-Intelligence-Analysten William Foiles und Andrew Cosgrove in einer Notiz vom 22. Juli. Sie müssten wohl „schwierige Entscheidungen treffen, um zu überleben“.