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Metzler warnte Verwalter vor Broker-Geschäften mit Berenberg
Brisantes Schreiben Metzler warnte Verwalter vor Broker-Geschäften mit Berenberg
Das Bankhaus Metzler hat externen Vermögensverwaltern zeitweise nahegelegt, Berenberg für Wertpapiergeschäfte zu meiden. Das berichtet das „Handelsblatt“ und beruft sich auf ein Schreiben vom 24. Juni, das der Zeitung vorliegt.
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